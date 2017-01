Die neue kabellose Freiheit: In-Ear-Kopfhörer im COMPUTER BILD-Test (FOTO)

Hamburg (ots) -Sieben kabellose In-Ear-Kopfhörer von 150 bis 290 Euro im Test /Akku, Passform und Klang sind entscheidend / Platz eins: Jabra EliteSport / Motorola Verve Ones+ sind SchlusslichtDie Schlacht "Kabel gegen Bewegungsfreiheit" ist entschieden: Nachden Kabeln zum Handy haben In-Ear-Kopfhörer jetzt auch noch dieStrippe zwischen den Stöpseln verloren. Vor allem Sportfans freuensich, wenn nichts mehr an den Ohren baumelt und bei einigen Modellensogar Fitness-Sensoren im Ohr stecken. Aber bringt die kabelloseFreiheit auch tollen Klang? COMPUTER BILD hat für die aktuelleAusgabe 3/2017 (EVT: 21.1.2017) sieben kabellose In-Ear-Kopfhörerzwischen 150 und 290 Euro auf den Prüfstand gestellt. "Entscheidendwaren unter anderem Akkulaufzeit, Passform und Klang derMini-Knöpfe", so COMPUTER BILD-Redakteur Christian Träger. "Am bestenschneiden Jabra Elite Sport für 250 Euro ab. Sie punkten mitdynamischem Klang, solider Ausstattung und sportlichen Funktionen wieeinem Pulsmesser. Bei den Motorola Verve Ones+ für den gleichen Preisklappt es hingegen nicht mal mit der Bluetooth-Verbindung - Noteausreichend."Bei kabellosen Kopfhörern zieht die zusätzliche Funkverbindungzwischen Ohrstöpsel und Smartphone ordentlich Strom. Interessant: ImTest punkten gerade die günstigeren Geräte mit langer Akkulaufzeit.Über sechs Stunden halten einzig die AirPods von Apple für 180 Euro(Platz 3) durch. Bragi The Headphones für 150 Euro (Rang 5 undPreis-Leistungs-Sieger) machen nur 20 Minuten früher schlapp.Auffallend kurz ist die Akkulaufzeit bei den Samsung Gear IconX(Platz 6): Die In-Ears für 200 Euro schaffen nicht mal eine Stunde.Bei In-Ear-Kopfhörern ist außerdem die Passform wichtig: Sitzendie Knöpfe nicht richtig im Ohr, drücken sie oder fallen beim Sportheraus. Auch der Klang leidet, wenn der In-Ear den Gehörgang nichtrichtig abdichtet. Ausgerechnet der Testsieger von Jabra ist kniffligeinzusetzen und drückt nach einiger Zeit, dafür punktet er mitdynamischem Klang. Unbequem sitzen auch die verhältnismäßig großenStöpsel von Motorola. Als einzige Testkandidaten haben sie zudem miteiner wackeligen Bluetooth-Verbindung zu kämpfen - Musikaussetzerinklusive. Kaum spürbar sind die Apple AirPods: Obwohl sie nureingehängt werden, halten sie fest in der Ohrmuschel. Sitzt einIn-Ear korrekt im Ohr, lässt er kaum Umgebungsgeräusche durch.Vorsicht ist daher im Straßenverkehr geboten. Vorbildlich sind dieModelle von Jabra und Bragi: Sie haben extra Mikrofone im Ohrhörer,die auf Wunsch Geräusche von außen einspielen können.Christian Träger: "Für Fitness-Freaks, die beim Trainieren ihrenPuls im Blick haben wollen, sind Jabra Elite Sport, Bragi The Dashauf Rang zwei für 250 Euro und Samsung Gear IconX besonderspraktisch. Sie kommen mit optischen Sensoren im Ohrhörer, die unteranderem die Herzfrequenz messen. Mit den zugehörigen Smartphone-Appskann man diese Daten analysieren."Alle Ergebnisse des In-Ear-Kopfhörer-Tests finden Sie in deraktuellen Ausgabe 3/2017 von COMPUTER BILD, die ab 21. Januar 2017 imZeitschriftenhandel erhältlich ist. COMPUTER BILD im Internet:www.computerbild.deAbdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei / BildrechteCOMPUTER BILDÜber COMPUTER BILD:COMPUTER BILD ist die auflagenstärkste deutscheComputerzeitschrift und die meistverkaufte Computerzeitschrift inganz Europa sowie in Russland. Sie erscheint alle zwei Wochen undinformiert Leser auf verständliche Art und Weise über PC,Unterhaltungs- sowie Gebrauchselektronik, Telekommunikation undInternet.Pressekontakt:Redaktion COMPUTER BILDChristian TrägerTelefon: (040) 734 799E-Mail: christian.traeger@computerbild.deAgenturJohn Warning Corporate Communications GmbHKatharina HardtTelefon: (040) 533 088 84E-Mail: k.hardt@johnwarning.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell