Das neue iHerb Rewards-Programm: iHerb kündigt aufregende neue Möglichkeiten an, Credits zu sammeln

Pasadena, California (ots/PRNewswire) - iHerb, ein weltweit führendes Unternehmen in der Gesundheits- und Beauty-E-Commerce-Branche, kündigt bahnbrechende Neuerung für sein Rewards-Programm an - mit noch spannenderen Möglichkeiten, Rewards zu verdienen.iHerb Rewards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006563-1&h=3908039435&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006563-1%26h%3D174848938%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iherb.com%252Finfo%252Frewards-program%26a%3DiHerb%2BRewards&a=iHerb+Rewards) freut sich, Verbesserungen seines beliebten Rewards-Programms bekannt zu geben. Mit diesem Programm können Kunden Credits verdienen, die sie bei zukünftigen Einkäufen einlösen oder sich auszahlen lassen können. Kunden können nur Rewards-Credits verdienen, wenn sie Bewertungen und hilfreiche Antworten innerhalb der Q&A Community schreiben."Wir schätzen die ehrliche Meinung unserer Kunden zu den Produkten, die wir führen, warum sollten wir sie also nicht dafür belohnen, dass sie uns und unseren Miteinkäufern mehr Einblicke geben?", sagt Neil Folgate, Vice President of Growth Marketing bei iHerb. "Wir glauben, dass diese Änderungen von iHerb unser Rewards-Programm weiterhin weltweit einzigartig und zu einem der attraktivsten Programme für Kunden und Influencer auf der ganzen Welt machen werden."Die drei Möglichkeiten, iHerb-Credits zu verdienen, sind jetzt die Folgenden:- Empfehlungen Give 5% & Get $5: Helfen Sie anderen, mehr zu sparen, und verdienen Sie 5 $ Rewards-Credits für jeden Empfehlungskauf, egal ob es sich um neue oder wiederkehrende Kunden handelt. Verdienen Sie mehr mit Super Rewards: Verdienen Sie eine zusätzliche Provision von 10% für jeden Kauf, von iHerb Brands Produkten, der auf Ihre Empfehlung hin zustande kommt. Dies gilt zusätzlich zu den pauschalen $5, die Sie bereits mit jedem Kauf, der auf Ihre Empfehlung hin zustande kommt, verdienen.- Bewertungen- Verdienen Sie bis zu $101 Rewards-Credits für jede qualifizierte, ehrliche und hilfreiche Bewertung. Teilen Sie Ihre Meinung über ein Produkt mit, egal ob positiv oder negativ, und erhalten Sie $1 für das Schreiben der Bewertung. Außerdem erhalten Sie 0,10 $ Rewards-Credits für jede hilfreiche Bewertung von anderen Kunden, bis zu einem Maximum von zusätzlichen 100 $ Rewards-Credits pro Bewertung.- Antworten- Verdienen Sie bis zu $100 in Rewards Credits für jede hilfreiche Antwort! Verdienen Sie 0,10 $ Rewards-Credits für jede "hilfreich" Stimme, die andere Kunden zu Ihren Antworten auf eine gestellte Frage hinzufügen, bis zu einem Maximum von 100 $ Rewards-Credits pro Antwort. iHerb schätzt seine treuen Kunden sehr: Sie unterstützen das Unternehmen dabei, die qualitativ hochwertigsten Produkte zu den günstigsten Preisen zu liefern. Deswegen möchte iHerb diejenigen belohnen, die bei ihnen einkaufen, sie weiterempfehlen und sich auf sinnvolle Weise einbringen. Die Einführung neuer Verdienstmöglichkeiten wie die oben genannten in unser Rewards-Programm ermöglicht es uns, dies zu erreichen.Informationen zu iHerb: iHerb ist einer der größten E-Commerce-Einzelhändler mit Sitz in den USA, der Millionen von Kunden in aller Welt 30.000 Produkte von 1.200 Top-Marken anbietet. iHerb liefert direkt aus GMP-zertifizierten, hochmodernen, klimatisierten Lagern an Kunden in 188 Ländern und Territorien. Seit 1996 hat iHerb kontinuierlich Innovationen eingeführt, um Produkte von höchster Qualität zum bestmöglichen Preis und mit dem vorteilhaftesten Kundenerlebnis zu liefern. https://www.iherb.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006563-1&h=2628552715&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006563-1%26h%3D428461856%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iherb.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iherb.com&a=https%3A%2F%2Fwww.iherb.com)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1361351/UGCI_Review_Rewards_Talking_Point.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006563-1&h=1569359171&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006563-1%26h%3D779503792%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1361351%252FUGCI_Review_Rewards_Talking_Point.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1361351%252FUGCI_Review_Rewards_Talking_Point.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1361351%2FUGCI_Review_Rewards_Talking_Point.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006563-1&h=1750448456&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006563-1%26h%3D1587640588%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F742063%252FiHerb_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F742063%252FiHerb_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F742063%2FiHerb_Logo.jpg)Pressekontakt:press@iherb.comOriginal-Content von: iHerb, übermittelt durch news aktuell