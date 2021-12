Das neue Zubehör von elago ist das perfekte Geschenk für jedes Apple Smart Home.

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

San Diego, California (ots/PRNewswire) -Haben Sie schon einmal Ihre Apple TV-Fernbedienung verloren? Fernbedienungen gehören zu den drei am häufigsten verlorenen Gegenständen auf der Welt. Das neue Zubehör von elago für das Apple TV hilft, den Verlust zu verhindern und bietet andere dringend benötigte Lösungen für alltägliche Probleme. Diese tollen Produkte eignen sich perfekt als Geschenk für alle Apple-Anhänger.R-Serie Gehäuse für Siri Remote 2. Generationelago ist seit dem Erscheinen der 1. Generation führend in der Entwicklung von Apple TV-Hüllen. In der Tat ist ihre R1 Hülle die meistverkaufte Apple TV Fernbedienungshülle auf Amazon.com. Mit dem Erscheinen der 2. Generation von Apple TV, können Sie erwarten, dass elago seine klassische R-Linie mit einigen neuen Ergänzungen zurückbringt. Die R1, R2, R3 und R4 wurden alle für die 2. Generation der Fernbedienung aufgefrischt. Das R1-Gehäuse verfügt über zusätzliche Magnete, mit denen das Gehäuse an jeder Metalloberfläche befestigt werden kann. Die R4 wurde so gestaltet, dass sie wie ein klassischer Spielkonsolen-Controller aussieht. Die R5 ist ein völlig neues Design, in das ein Apple AirTag integriert werden kann - mit dieser schicken Hülle geht Ihre Fernbedienung nie wieder verloren!Amazon: https://amzn.to/3DwYhcq (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3384150-1&h=2916947108&u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3DwYhcq&a=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3DwYhcq)elago.com: https://bit.ly/3pxc79z (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3384150-1&h=65893984&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3pxc79z&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3pxc79z)Mehrfachhalterung für Apple TVDieses Produkt ist die Komplettlösung für Ihre Befestigungsanforderungen. Installieren Sie Ihr Apple TV, indem Sie es an die Wand schrauben, es an der Metalloberfläche eines Fernsehers befestigen oder es mit dem Gurt überall aufhängen. Neben den Schrauben und der Schlaufe verfügt die Halterung über starke Magnete im Inneren des Gehäuses, mit denen sie an einem Fernseher oder einer beliebigen Metalloberfläche befestigt werden kann. Mit allen drei verfügbaren Befestigungsmöglichkeiten hat der elago Multi Mount alle Probleme gelöst, die Sie haben könnten.Amazon: https://amzn.to/3DydBVZ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3384150-1&h=4083343968&u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3DydBVZ&a=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3DydBVZ)elago.com: https://bit.ly/31zBS15 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3384150-1&h=1839642125&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F31zBS15&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F31zBS15)Halterungen für FernbedienungenWenn Sie Ihre Fernbedienung nicht verfolgen möchten und einfach nur einen Platz für sie schaffen wollen, dann sind die verschieden großen Fernbedienungshalterungen von elago die perfekte Lösung. Die Halterung gibt es in den Größen klein, mittel und groß - die kleine hält nur die Siri-Fernbedienung, aber die große kann bis zu drei Fernbedienungen aufnehmen. Außerdem können Sie die Halterung entweder an die Wand schrauben oder mit dem Gel-Pad an die Wand kleben. Die Halterungen sind einfache Lösungen für ein alltägliches Problem.Amazon: https://amzn.to/3DwYhcq (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3384150-1&h=2916947108&u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3DwYhcq&a=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3DwYhcq)elago.com: https://bit.ly/32Yi5sm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3384150-1&h=3786905130&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F32Yi5sm&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F32Yi5sm)elago ist in erster Linie ein Designunternehmen. Ihr Motto ist "einfache Raffinesse", denn sie schaffen Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. Alle Entwürfe werden von Grund auf selbst entworfen, was sicherstellt, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert.elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und reddot awards..Instagram: @elago.de (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3384150-1&h=1123174795&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Felago.de%2F%3Fhl%3Den&a=%40elago.de)Kontakt:haein.lee@elago.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1705860/elago___Apple_TV_Accessories.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1249481/elago_Logo.jpgOriginal-Content von: elago, übermittelt durch news aktuell