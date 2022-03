Die neue Video-Zukunft von 5G Telco TV

Barcelona, Spanien, 7. März 2022 (ots/PRNewswire) -Huawei erforscht auf dem MWC 2022 in Barcelona mit weltweiten Betreibern das neue 5G-Videoerlebnis für die konvergente Zukunft des Telco-TV.Telco-TV-Dienste können jetzt 5G und volumetrische Videotechnologie nutzen, um den Markt anzuführen. Durch die Einführung eines bahnbrechenden neuen mobilen Videoerlebnisses kann Telco TV synchronisierte Multi-Angle-Video-Livestreams auf jedem Gerät bereitstellen. Er bietet sogar eine nahtlose, freie 360-Grad-Drehung von Sportereignissen, die aus dem Intelligenz-Stadion gestreamt werden, direkt an der Fingerspitze des Benutzers mit 5G-Verbindung.Das Personal Virtual Theatre geht noch einen Schritt weiter und bringt das Seherlebnis in die Metawelt, indem es alle Videoinhalte in einem VR-Headset anschaut, das 8K 360 Grad im 3D-Format bietet und so für ein immersives Erlebnis sorgt.Um die einzigartigen 5G-Funktionen, einschließlich QoS und Mobile Edge, die OTT-Online-Videodienste niemals bieten können, zu nutzen, bereiten sich Telco-TV-Betreiber auf die Zukunft des drahtlosen UHD-Heimkinodienstes über Fixed Wireless Access (FWA) vor. Es zielt nicht nur darauf ab, Telco-TV an jeden beliebigen Ort mit sofortiger Dienstaktivierung zu liefern, sondern vor allem den begrenzten Markt von STB auf FTTX in Richtung des nicht grenzüberschreitenden Dienstgebiets mit dem erwarteten Massenwachstum aus dem mobilen Segment zu durchbrechen.Kabelloses Heimfernsehen mit QoS bietet ein neues Geschäftsangebot, das die steigende Anzahl vielseitiger intelligenter Geräte effektiv erreicht und gleichzeitig neue TV-Nutzungsszenarien über das Wohnzimmer hinaus überall im Haus ermöglicht.Diese 5G-Video-Innovationen ermöglichen es Telco TV, neue Geschäftsfelder zu erschließen und das Home-TV-Segment auf den persönlichen Videomarkt auszuweiten, der eine spannende Zukunft vor sich hat.Pressekontakt:Zhu Dongcai,zhudongcai@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell