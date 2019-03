Der neue Vi-CELL BLU geht ins Rennen um den Spitzenplatz bei der Zellvitalitätsanalyse

Finanztrends Video zu



Indianapolis (ots/PRNewswire) -Als nächste Generation des beliebten Beckman Coulter Vi-CELL XRVitalitätsanalyzers bietet der Vi-CELL BLU zahlreiche Verbesserungen,die von Vi-CELL XR-Nutzern auf der ganzen Welt angeregt wurden:- Kürzere Analyse- und Bearbeitungszeit- Schnellerer Durchsatz durch Erhöhung der Probenkapazität(Probenteller mit 24 Positionen und Lader für 96-Well-Platten)- Geringeres Mindestprobenvolumen (jetzt nur noch 200 µl)- Bessere Korrelation von Gerät zu Gerät- Erweiterte Datenintegritäts- und Compliance-FunktionenVom Vi-CELL XR überzeugte Nutzer wünschten sich außerdem einenneuen Vi-CELL Analyzer, der genauso leicht zu bedienen ist wie seinVorgänger."Wir sind uns sicher, das geschafft zu haben", so Lena Lee,zuständige Produktmanagerin bei Beckman Coulter Life Sciences."Der Vi-CELL BLU lässt sich genauso einfach bedienen wie derVi-CELL XR. Der Austausch des Tellers gegen den Plattenlader ist imHandumdrehen erledigt, ebenso wie das Einsetzen der Reagenzkits unddas Entsorgen der gebrauchten Röhrchen. In einem ,Chassis', das nurwenig Platz benötigt, haben die Designexperten von Beckman Coultereinen Plattenlader untergebracht. Außerdem wurde auch die Kapazitätdes Probentellers erhöht. Dank der höheren Probenkapazität desTellers bleibt den Mitarbeitern mehr Zeit für andere wichtigeTätigkeiten im Labor, sodass der Vi-CELL BLU die Produktivität desLabors noch weiter steigert."Außerdem benötigt er für 96 Proben nur drei Stunden - eine Stundeweniger als der Vi-CELL XR."Mit seinen erweiterten Datenintegritätsfunktionen (z. B. derMöglichkeit, Ergebnisse mittels elektronischer Signaturen demjeweiligen Bediener zuzuordnen) erleichtert der Vi-CELL BLU Laborenauch die Einhaltung der Datenintegritätsanforderungen gemäß FDA 21CFR Abschnitt 11 und EU-GMP-Leitfaden."Darüber hinaus haben wir einen PC mit Touchscreen in den Vi-CELLBLU integriert, der einen separaten Computer und Bildschirmüberflüssig macht und somit Platz auf der Laborbank spart", erklärtLee weiter.Wie beim Vi-CELL XR kann die analytische Leistung auch beimVi-CELL BLU durch Einsatz des Vi-CELL MetaFLEX Bioanalytik-Analyzersgesteigert werden, der Zellkulturparameter wie pH, pCO2, Glucose undLactat misst."Man kann auf jeden Fall sagen, dass der Vi-CELL BLU mit demAnspruch ins Rennen geht, neue Maßstäbe in SachenZellvitalitätsanalyse zu setzen. Und ich glaube, dass wir da aufeinem guten Weg sind", so Lee.Weitere Informationen zum Vi-CELL BLU finden Sie auf beckman.com.Pressekontakt:Kontakt: Emily Edeburn, eeedeburn@beckman.comOriginal-Content von: Beckman Coulter Inc., übermittelt durch news aktuell