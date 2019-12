München (ots) - Das VZB-Magazin erfreut sich auf 68 Seiten kompetenterProtagonisten, die die Stärken der Verlagsbranche und ihrer verschiedenen Medienpräsentieren. Im Fokus steht die Diskussion über Qualitätsjournalismus, derVorteil von Storytelling und warum emotionale Markeninszenierung heutzutage sowichtig ist. Selbstverständlich wird das Thema KI im Zusammenhang mit derGehirnforschung beleuchtet bis hin zur essentiellen Bedeutung dervertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Verband und Politik und dem Grußwortdes Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, der die Medien für unserfreiheitlich-demokratisches Staatswesen als unverzichtbar bezeichnet.Das Magazin zeigt Perspektiven der erfolgreichen Verbandsarbeit auf und gibteinen Rückblick auf die interessanten VZB-Veranstaltungen wie dieVZB-Kaminabende und den alljährlichen VZB-Mediengipfel und gibt einen kurzenAusblick auf die Aktivitäten im Jahr 2020.Um die Zukunft erfolgreich zu gestalten, nennen Waltraut von Mengden, ErsteVorsitzende des VZB, sowie Geschäftsführerin Anina Veigel in ihrem Vorwort dieInvestitionen in Technik und vor allem auch in qualifizierte Mitarbeiter alswichtigste Themen. "Wir brauchen faire Rahmenbedingungen, damit dieMitarbeiterInnen ihre Ideen entfalten und die Verlage auf einer wirtschaftlichtragfähigen Basis auch in Zukunft erfolgreich agieren können. Das VZB-Motto"Make PUBLISHING great again" ist deshalb auch als Appell an die Verleger, analle Mitarbeiter und die Politik zu verstehen", so die beidenVerbandsmanagerinnen.Das VZB-Magazin steht unter dem Link www.v-z-b.de zum Download bereit oder kannin der VZB-Geschäftsstelle angefordert werden.Über den VZB:Der Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB) ist eine tragende Säule desVerbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) in Berlin. Er vertritt dieInteressen von 100 bayerischen Zeitschriftenunternehmen (u.a. Hubert BurdaMedia, Condé Nast Germany, Vogel Communications Group, Wort und Bild Verlag).Seit seiner Gründung 1948 ist es die Hauptaufgabe des Verbandes, bayerischeVerleger bei grundlegenden unternehmerischen Herausforderungen zu unterstützen.Pressekontakt:Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern e.V.Friedrichstraße 2280801 MünchenTelefon: 0 89/28 81 27-0Telefax: 0 89/28 81 27-27E-Mail: info@v-z-b.deWebsite: www.v-z-b.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/44016/4474118OTS: VZB Verb. d. Zeitschriftenverlage BayernOriginal-Content von: VZB Verb. d. Zeitschriftenverlage Bayern, übermittelt durch news aktuell