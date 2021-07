Der neue Trick von AMC ist brillant

Erinnerst du dich daran, als einige Partymuffel über AMC Entertainment Holdings (WKN:A1W90H) lachten, weil sie den „Aktionären“, die sich für ihr Investor Connect Programm anmelden, kostenloses Popcorn anboten? Sie sahen den Schritt nicht als einen cleveren und billigen Weg, um die Marketingliste für das Geschäft zu erweitern.

Nun, jetzt benutzt der führende Kinobetreiber des Landes den gleichen Trick – kostenlose Konzessionen im Kino – um sein junges On-Demand-Streaming-Video-Geschäft in den Augen seiner besten Kunden zu fördern. AMC bietet Mitgliedern seines AMC Stubs Treueclubs ein kostenloses Erfrischungsgetränk an, wenn sie diesen Monat einen Kauf über AMC On Demand tätigen. Die Mathematik hinter diesem Schritt mag auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben, aber wieder einmal sehen wir, wie das Unternehmen das Beste aus seiner Meme-Aktien-Popularität macht, um sein Zukunftspotenzial zu stärken.

Der Disruptierte disruptiert

Eine Kinokette, die einen Streaming-Dienst betreibt, mag auf den ersten Blick unklug erscheinen. Will AMC wirklich, dass die Leute bequemer von zu Hause aus streamen können? Die Antwort ist irrelevant. Die Leute werden Filme zu Hause streamen, ob AMC nun ein aktiver Player in dieser Nische ist oder nicht. Es kann genauso gut versuchen, mit seiner größten Bedrohung Kasse zu machen.

Ein auch nur marginaler Erfolg im Streaming könnte auch beim Investieren helfen. Die Marktbewertungen sind für Unternehmen der Streaming-Unterhaltung natürlich viel höher als für Kinobetreiber der alten Schule. Wenn AMC On Demand populär wird – und das könnte passieren, wenn die Leute den Streaming-Dienst nutzen – könnte es die scheinbar überzogene Bewertung der Aktie rechtfertigen.

Die kostenlose Popcorn-Promo für Aktionäre (oder jeden, der auf die Box klickt und behauptet, ein AMC-Investor zu sein) bringt viele von ihnen dazu, das Produkt zurückzugeben, um den kostenlosen Snack zu beanspruchen. Diese Promo könnte sogar noch besser sein, wenn sie AMC Stubs-Mitglieder dazu bringt, AMC On Demand diesen Monat auszuprobieren und dann zurück ins Kino zu gehen, um das kostenlose Getränk zu beanspruchen.

Die Rechnung ist auf den ersten Blick banal. Du kannst 5,99 US-Dollar zahlen, um einen Erstaufführungsfilm zu Hause über AMC On Demand zu streamen. Wenn du lange genug in der Schnäppchentheke der digitalen Titel stöberst, wirst du sogar Optionen für nur 0,99 US-Dollar finden. Irgendwann wirst du zu deinem lokalen AMC-Kino gehen müssen, um dein kostenloses Getränk einzufordern.

Die Kunden werden das mögen. Selbst wenn sie 5,99 US-Dollar für eine AMC On Demand Streaming-Ausleihe bezahlt haben, ist das immer noch weniger als der Preis für einen normalen Freestyle-Becher. AMC wird das noch besser gefallen. Soda-Sirup und kohlensäurehaltiges Wasser sind billig. Es ist das Produkt mit der höchsten Gewinnspanne. Viele dieser Kinobesucher werden wahrscheinlich auch den vollen Preis für etwas bezahlen, das sie mit dem Softdrink runterspülen.

Es ist ein kluger Schachzug. Die Erhöhung seines Standings im Streaming wird die Kennzahlen verbessern und es zu einer diversifizierteren Unterhaltungsaktie machen. AMC hat in diesem Sommer die Kadenz der Promos erhöht, um AMC Stubs-Mitglieder zurück in seine Kinos zu bringen. So sollen beide seiner Vertriebsplattformen verbessert werden. Marktskeptiker erwarten nicht, dass Meme-Aktien den letzten Lacher haben, aber hier ist eine, die das Beste aus der Gelegenheit gemacht hat. AMC gewinnt bereits Marktanteile im Multiplex-Bereich. Wenn es seinen Streaming Video Service zu einem legitimen Konkurrenten für die Zuschauer zu Hause machen kann, könnte es ein Game Changer sein.

Der Artikel Der neue Trick von AMC ist brillant ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 05.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht.

