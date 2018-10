Das neue Themenjahr: So is(s)t die Welt (FOTO)

Kiel (ots) -Mit Gebeco auf kulinarische Entdeckungstour gehen"So is(s)t die Welt" lautet das Motto der 13 neuen Dr. TiggesThemenjahrreisen des Kieler Reiseveranstalters Gebeco. Dasdiesjährige Themenjahr steht ganz im Zeichen der Kulinarik und derkulturellen Bedeutung, die sich hinter dem Essen verbirgt. Auf denneuen Themenjahrreisen schmecken die Reisenden die Vielfalt der Weltund erfahren, woher die jeweiligen Lebensmittel kommen, wer sie sätund erntet und welche Geschichten und Traditionen sie erzählen.Die Geschichte hinter dem EssenAuf den kulinarischen Themenjahrreisen sind Gebeco Gästeeingeladen zu entdecken, wie bestimmte Nahrungsrituale undEssensvorlieben entstanden sind und wie sie die Kultur und dassoziale Miteinander bis heute prägen. An der Seite ihrer engagiertenStudienreiseleitung kostet die Gruppe die kulinarischeKulturgeschichte Vietnams und Japans, lässt sich von dem Feuerwerkder Gewürze der indischen Küche überraschen und genießt beiraffiniert zubereiteten Tees die Gastfreundschaft des Orients. "Diekulinarische Entdeckungstour beginnt bei der Art des Essens, mitHänden oder Stäbchen, im Schneidersitz oder kniend, geht weiter mitveganen Essenstraditionen vieler indischer Glaubensgruppen und demkoscheren Essen der jüdischen Religion bis hin zu Nahrungstabus",erklärt Thomas Bohlander, Geschäftsführer bei Gebeco, die Idee desThemenjahres."Zentral ist für uns zu fragen, warum es diese Sitten, Rituale undTraditionen gibt und in welchen geschichtlichen, wirtschaftlichen undgeographischen Zusammenhängen sie stehen." Doch egal welchen fremdenRegeln, Sitten und Geschmäckern die Reisenden begegnen, eines bleibtgleich: "Beim Thema Essen finden wir immer unsere Gründungsideewieder: Menschen verbinden! Beim gemeinsamen Mahl mit den Gastgebern,werden kulturelle und nationale Grenzen überwunden und das Gemeinsamegefeiert", fasst Bohlander zusammen.ReisebeispieleZwischen Schabbat-Mahl und BeduinenkücheEin typischer Freitagabend in Tel Aviv: Menschen sitzen zusammenan einem Tisch mit Kerzenleuchter, Wein, Challa (ein traditionellerHefezopf) und einem Töpfchen Salz - es ist Sabbat. Auf der 14-tägigenDr. Tigges-Studienreise "Zwischen Schabbat-Mahl und Beduinenküche"erleben Gebeco Gäste das traditionelle Schabbat-Mahl in Israelgemeinsam mit einer einheimischen Familie und lassen sich inJordanien bei einem Kochkurs in die Geheimnisse der arabischen Kücheeinweihen. Auch Einblicke in die koschere Küche erhalten dieTeilnehmer. Gemeinsam mit der Deutsch sprechenden Reiseleitungbesuchen die Reisenden in Israel eine Kochschule und lernen mehr überdie Kaschrut-Regeln, das jüdische Speisegesetz.Weitere Highlights auf der Reise sind eine Bootsfahrt auf dem SeeGenezareth, dem tiefstgelegenen Süßwassersee der Erde sowie einBesuch der Ausgrabungen in Migdal, wo die Gäste die Reste derSynagoge bestaunen können, in der Jesus einst gelehrt haben soll. DerBesuch der Städte Nazareth und Jerusalem steht ebenfalls auf demProgramm, bevor es weiter nach Jordanien geht. Auf einerErkundungstour durch Amman erleben die Reisenden gemeinsam mit ihrerStudienreiseleitung die Hauptstadt des Landes. Über den Königswegführt die Reise in den Süden nach Petra. Nach der Besichtigung dereinstigen Hauptstadt des nabatäischen Königreichs, warten schoneinige Chefköche darauf, der Gebeco Gruppe bei einem Kochkurs diearabische Küche näher zu bringen. Die 14-tägige Studienreise endet inder Welt der Beduinen, eine der ursprünglichsten Kulturen der Erde.Bei einem letzten Abendessen lassen die Reisenden gemeinsam die Reiseausklingen."Zwischen Schabatmahl und Beduinenküche", Gebeco Länder erleben14-Tage-Studienreise ab 2.995 EUR inkl. FlügeLink zur Reise: www.gebeco.de/234T013Termine 2019: 23.03.-05.04., 06.04.-19.04., 27.04.-10.05.,28.09.-11.10., 19.10.-01.11., 09.11.-22.11.2019Japan: Sakura, Sushi und SakeReis ist das Grundnahrungsmittel Japans. Wer genauer hinschautlernt aber, dass Reis für die japanische Kultur noch viel mehrbedeutet. Reisfelder dienen als Wasserspeicher und ermöglichen eineRegulierung des Mikroklimas. Die Dämme und Kanäle der Felderverhindern Überschwemmungen und Erosionen. Selbst das Reisstroh,ursprünglich ein Abfallprodukt, wird wiederverwertet und durchdrangin vielfältiger Weise die Alltagskultur. Auf der 13-TageThemenjahrreise "Sakura, Sushi und Sake" begeben sich Gebeco Reisendedurch die tausendjährige kulinarische Kulturgeschichte Japans.Gemeinsam erfährt die Gruppe, wie es eine Fisch-Nation geschaffthat, durch Assimilierung eine weltweit einzigartige Ess- undKochkultur zu schaffen, die 2013 von der UNESCO in die Liste desimmateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde. Diekulinarische Entdeckungstour beginnt in Tokio wo die Gruppe neben denkulturellen Stätten auch einen der bekanntesten Fischmärkte Asiens,den Tsukiji, besucht. Abends genießen die Reisenden ein Kaiseki, einleichtes japanisches Menü, das ursprünglich nur zum Tee gereichtwurde. Bei dem Besuch einer Wasabi-Farm erfährt die Gruppe alles überden Anbau des scharfen japanischen Meerrettichs und dessen Bedeutungfür die japanische Küche. Im Anschluss dürfen die Gäste denKochlöffel selber in die Hand nehmen und bereiten gemeinsam miteinheimischen Köchen die beliebten Soba-Nudeln zu. Aber zum ThemaKulinarik gehört neben Speis auch Trank. Gewöhnlich gehört nebengrünem Tee auch Reiswein zum Essen der Japaner. Die Entwicklung vomReiskorn zum alkoholhaltigen Getränk erforschen die Reisenden imSake-Museum Gekkeikan Okura in Kyoto. In der Kaiserstadt Kyoto tauchtdie Gruppe zudem tief in die japanische Seele ein und lässt sich voneinem Mönch in der Meditation unterweisen. Die Reise mit einemShabu-Shabu Fleischfondue, bei dem in dünne Scheiben geschnittenesFleisch und Gemüse am Tisch in einem japanischen Feuertopf gegartwird."Japan: Sakura, Sushi und Sake", Gebeco Länder erleben 13-Tage-Dr.Tigges Studienreise ab 4.695 EUR inkl. FlügeLink zur Reise: www.gebeco.de/237T004Termine 2019: 20.03.-01.04., 16.09.-28.09., 28.03.-09.04.,04.10.-16.10. 01.04.-13.04., 29.10.-10.11.2019Gebeco (Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation)ist mit jährlich rund 60.000 Gästen und 116 Mio. 