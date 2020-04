Die neue Supra-Luxusklasse in der Schönheitschirurgie

Köln (ots) - Mc Aesthetics erweitert mit der Haute Couture Medizin das Angebot der ästhetischen Eingriffe.Mc Aesthetics, Premiumanbieter für plastische und ästhetische Chirurgie, erweitert das Angebot mit einer Vielzahl an neuen Eingriffen und stellt die Supra-Luxusklasse an ästhetischen Eingriffen mit der Haute Couture Medizin auf.Damit wird die Premium Behandlungen von Mc Aesthetics auf ein neues Level gehoben sagt das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln in der Pressekonferenz.Der boomende Markt der Schönheitschirurgie habe zu einer klaren Diversifizierung des Marktes geführt. Auf der einen Seite günstige Anbieter, die weniger qualifiziertes Personal einsetzen, mit kürzeren Eingriffszeiten und billigen Medizinprodukten und auf der anderen Seite der steigende Bedarf an hochqualifizierten Behandlungen.Mc Aesthetics bietet bereits als Branchenprimus den höhst möglichen Standard der ästhetischen Chirurgie.Die Haute Couture Medizin richtet sich vornehmlich an ein Patienten Klientel, die das bestmögliche Ergebnis unter höhst möglichem Aufwand und Sicherheit wünschen. Dass diese Maßnahmen sehr oft über dem Verhältnis des Eingriffes stehen stört die Patienten in dieser Behandlungsklasse nicht.- So werden bei normalen OP Behandlungen für die Narkose, ein Facharzt für Anästhesie eingesetzt. In der Haute Couture Klasse erweitert sich das Narkose Team um ein Chefarzt der Anästhesie und einem Oberarzt. Zudem erfolgen Kontrollen durch Untersuchungen der Gehirnwellen um eine sichere, ruhige und erholsame Narkose unter garantierten Bedingungen zu gewährleisten- Daneben werden "unsichtbare Narben" beworben. Dahinter steckt eine ausgiebige Technische Erweiterung. Mc Aesthetics hat Fachärzte für Plastische Chirurgie die zugleich auch Mikrochirurgen sind. Somit erfolgen die Nähte mit speziellen Fäden die normalerweise nur in der Mikrochirurgie Verwendung finden. Dadurch erfolgen notwendige Nähte mit einer Lupenbrille oder gar mit einem Mikroskop. Dass am Ende die Naht länger dauern kann wie die ganze OP in der Standardklasse stört das gut betuchte Klientel aufgrund der feinen Narben die kaum sichtbar sind nicht.- Eine ganzheitliche Betrachtungsweise ist das Markenzeichen der Haute Couture Medizin Serie. Hier werden Eingriffe ohne Op von Eingriffen mit OP unterschieden. Teilweise dauern Behandlungen für das Gesicht ohne OP 3 bis 6 Monate um ein perfekt natürliches Ergebnis zu erzielen sagt der Ärztliche Direktor des Unternehmens PD Dr Altintas.- Daneben ist die Körperformung ein Schwergewicht der Behandlungen. Die Körperformung und insbesondere die Sixpack OP ist ein Meilenstein in der Ästhetischen Chirurgie, so PD Dr. Altintas. Um ein natürliches Ergebnis zu erzielen reihen nicht einfache Standardbehandlungen wie das Fettabsaugen. Der Körper darf in seiner Gesamtheit nicht unharmonisch wirken. Eine Sixpack OP oder Körperformung OP ist dann gelungen wenn der gesamte Körper zu den natürlich wirkenden Muskulatur angepasst ist. Dabei dürfen keine Implantate genutzt werden, sagt der Experte und weist darauf hin, dass auch hier viele Anbieter versuchen eine schnelle Behandlung anzubieten. Diese sind höhst gefährlich und bieten später statt Ästhetik nur Narben und Verklebungen. Eine gute Sixpack OP dagegen sei ohne irgend ein Hinweis auf den Eingriff gut, dabei sollte man einen schönen und natürlichem Gesamtergebnis erwarten dürfen.Hierfür werden teilweise die Eingriffszeiten um das 2 bis 3 fache erhöht und mit feinster Präzision und maximalem Aufwand gearbeitet. Ziel sei es das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und das unter garantierten Bedingungen. Der Aufwand stehe zwar in deutlichem Missverhältnis, sei aber um diese Sicherheit und das Ergebnis zu garantieren notwendig.Mc Aesthetics ist damit Europaweit der erste große Anbieter für ästhetische Chirurgie welches gegen den Trend setzt und mit der Haute Couture Medizin die neue Supra- Klasse der Ästhetischen Behandlungen eröffnet.Der Ärztliche Direktor Privatdozent Dr. med. Dipl. oec. A. A. Altintas, M.Sc. ist selbst Facharzt für Plastische & ästhetische Chirurgie und ist Lehrkörper der Universitätsklinik Essen. Sein medizinische Vitae lässt sich wie ein Roman lesen. Hunderte Wissenschaftliche Veröffentlichungen , Buchbeiträge, Präsidentschaften von internationalen Kongressen und Tätigkeiten in Standfort/USA , Los Angelos /USA , London und Zürich. Er ist Herausgeber mehrerer internationaler Fachzeitschriften und gilt als Koryphäe der Plastischen Chirurgie. Denn er ist selbst einer der wenigen Mikrochirurgen in Deutschland und ist selbst sehr erfreut, das eine kleine aber bedeutsame Gruppe an Plastischen Chirurgen die Ästhetische Chirurgie in der Perfektion um natürliche Ergebnisse voran bringen.Die Diversifizierung des Marktes in der Ästhetik wurde höchste Zeit sagt der Pressesprecher Felix Seidel.Mc Aesthetics bietet von Anfang an nur Fachärzte in der Behandlung von ästhetischen Eingriffen. Denn nur so könne man den hohen Erwartungen der Kunden gerecht werden. Günstige Anbieter locken zumeist mit kostenfreien Beratungen oder vermeintlich günstigen Angeboten.Eine seriöse und ordentliche Beratung Bedarf höchste Fachmedizinische Expertise und Zeit. Eine genaue Analyse mit Einschluss der Wünsche, Erwartungen und Vorstellungen der Patienten ist ein unverzichtbares Bestandteil einer Beratung.Mc Aesthetics ist damit Europaweit der erste Anbieter für die Patienten mit einer Erwartungshaltung die weit über dem Durchschnitt liegen und für sich das beste Ergebnis fordern.Das Unternehmen zielt dabei auch an eine Zahlungskräftige Kundschaft die den Standort Deutschland aufgrund hohen Hygiene Maßnahmen und hohen Standards bevorzugen.Die Haute Couture Medizin wird dabei weiterhin 100 % Tochterfirma der Mc Aesthetics UG sein und am Standort Köln und Düsseldorf die Behandlungen anbieten.Über Mc AestheticsMc Aesthetics ist Europas führender Premiumanbieter für plastisch-ästhetische Medizin in der Supraleiter Luxus Klasse mit Hauptsitz in Köln.Mc Aesthetics wurde 2014 mit der Mission gegründet, Spitzenmedizin jedem zugänglich zu machen. Das Unternehmen organisiert und digitalisiert den gesamten Operationsprozess in der plastisch-ästhetischen Chirurgie - mit Ausnahme des chirurgischen Eingriffs - und entlastet somit Ärzte, Fachpersonal und Patienten. Es bietet die Online-Plattform und Zugang zu hochqualitativen Behandlungen bei führenden Experten in der Plastischen Chirurgie. Das Leistungsangebot umfasst die chirurgische und nicht-chirurgische Behandlung von Gesicht, Figur und Brust, das Spezialgebiet liegt in der Körperformung und Sixpack Eingriffen.