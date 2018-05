Das neue Sky ist da: Mit Sky Q startet das beste Fernseherlebnis aller Zeiten in Deutschland und Österreich (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Einfacher, besser und noch größerer Mehrwert: Das neue Sky istaus den Wünschen der Kunden gemacht- Ab 2. Mai ist das neue Fernseherlebnis Sky Q in Deutschland undÖsterreich verfügbar- Innerhalb der kommenden Wochen: Automatisches und kostenlosesSky Q Update für Sky+ Pro Kunden; Sky Q ist ab sofort für alleneuen Kunden inbegriffen- Sky Q bietet ein völlig neuartiges, personalisiertes undintegriertes Fernseherlebnis: Lineare Sender, On Demand, UltraHD, Restart-Funktion, Continue Watching, Autoplay, Mediathekenund viele weitere innovative Features - auf bis zu fünf Gerätengleichzeitig- Das Highlight des Sommers: Ultra HD mit den Topspielen der FIFAFußball-WM 2018 für Kunden mit Sky+ Pro und Sky Q- Neue, einfache und komfortable Angebots- und Preisstruktur: SkyQ, Nutzung in mehreren Räumen, Sky Go inkl. Downloadoption, OnDemand und TV-Apps in allen Paketen immer inbegriffen2. Mai 2018 - Der 2. Mai setzt den Startpunkt für das neue Sky! Absofort dürfen sich Sky Kunden in Deutschland und Österreich aufEuropas bestes Entertainmenterlebnis freuen. Sky wird einfacher,schneller, besser und schöner als je zuvor. Nach der bereitserfolgten Erneuerung der Services Sky Go, Sky Kids und Sky+ Homeerreicht die Innovationsoffensive mit dem Start von Sky Q ihrenersten Höhepunkt. Sky Q bietet ein völlig neues und integriertesFernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, Ultra HD, Zugriff aufApps, Restart-Funktion und vieles mehr. Die Nutzung ist auf bis zufünf Geräten gleichzeitig möglich. Das neue Sky stellt konsequent dieWünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue undverbesserte Produkte und Services für jeden Kunden und eineeinfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur. In deren Rahmensind Sky Q, die Nutzung in mehreren Räumen, Sky Go inklusiveDownloadfunktion, On Demand und eine Vielzahl an TV Apps in allenPaketen inbegriffen. Das neue Sky wird zudem durch innovativePartnerschaften sowie exklusiven Content für Sky Kunden abgerundet.Carsten Schmidt, CEO von Sky Deutschland: "Heute ist einbesonderer Tag für Sky. Wir präsentieren das beste Sky aller Zeiten,denn es ist gemacht aus den Wünschen unserer Kunden. Wir machen indiesem Jahr jedes Sky Produkt besser. Mit Sky Q präsentieren wirunseren Kunden in Deutschland und Österreich einfach das besteFernseherlebnis aller Zeiten. Neue Partnerschaften wie mit Netflix,ARD und ZDF machen Sky für unsere Kunden noch wertvoller. Und heutefällt der Startschuss für viele weitere Innovationen in den kommendenWochen und Monaten."Sky Q startet ab 2. Mai - einfach das beste FernseherlebnisMit Sky Q erhalten Sky Kunden alles, was sie sich wünschen aufeiner Plattform: Live- und On Demand Fernsehen sowie Apps, alleseingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die eineneinfachen und schnellen Zugang zu persönlichen Empfehlungen undvielen neuen Funktionen bietet. Sky Q ermöglicht den schnellsten undeinfachsten Programmzugang aller Zeiten. Alle Sky Kunden mit einemSky+ Pro Receiver erhalten zum Start Sky Q automatisch durch einUpgrade und ohne zusätzliche Kosten. Das Update erfolgt für all dieseschrittweise innerhalb der kommenden Wochen. Kunden werdenrechtzeitig per E-Mail und über eine Information auf ihrem Receiverbenachrichtigt. Für alle Bestandskunden, die noch keinen Sky+ Probesitzen, sowie für Neukunden ist Sky Q ebenfalls ab soforterhältlich.Die neuen Features: Restart, Autoplay, Mediatheken, Multiscreen &Sky Q AppSky Q glänzt mit vielen innovativen Funktionalitäten: Mithilfe vonRestart können Kunden bereits laufende Sendungen ganz einfach vonvorne starten. Für Bingewatching-Fans sind ganze Serienstaffeln mitAutoplay On Demand und automatisch aufeinanderfolgend abspielbar.Zuschauer haben zudem die Möglichkeit, ihr Lieblingsprogrammjederzeit und auf jedem ihrer Geräte an der Stelle weiterzusehen, ander sie zuletzt aufgehört haben. Eine Serienepisode, die etwa in derBahn via Sky Go auf dem Smartphone begonnen wurde, lässt sich somitnahtlos zuhause über den Sky Q Receiver oder die neue Sky Q Appweitersehen. Sky Q kann auf bis zu fünf Geräten parallel genutztwerden - auf bis zu drei Fernsehern und bis zu zwei mobilen Geräten.Die Sky Q App ist ab sofort über Apple TV (ab 4. Generation) undinnerhalb der kommenden Wochen über Samsung Smart-TVs (Modelle abBaujahr 2015 mit Tizen-Betriebssystem) kostenlos verfügbar. Sky Qverbindet das hochkarätige Sky Programm außerdem optimal mit denStreaming-Services Sky Go und Sky Kids sowie den Free TV Sendern. DieMediatheken von ARD und ZDF und weitere Smart-TV-Apps sind direktüber Sky Q abrufbar.Sky Q ist perfekt für weitere InnovationenDoch damit nicht genug: Sky Q ist die perfekte Plattform für einekontinuierliche Weiterentwicklung mit neuen Features undInnovationen. Schon ab dem Sommer 2018 geht es Schlag auf Schlagweiter: etwa mit dem Launch der klangstarken Sky Soundbox, derMultiroom-IP-Box Sky Q Mini und der Einführung von Voice Control überdie Fernbedienung. Freuen dürfen sich Sky Q Kunden in der Zukunftauch auf die Integration von Netflix. Diese erfolgt nach dem Start inGroßbritannien auch in Deutschland und Österreich.Die neuen, einfachen Sky Pakete - Sky Q und viele weitereInnovationen bereits inbegriffenDas neue Sky umfasst ab 2. Mai zudem eine deutliche Vereinfachungder Angebots- und Preisstruktur und macht damit Sky für Kunden nochübersichtlicher und werthaltiger. Das Sky Entertainment Paket (EUR24,99) bietet auf einer Vielzahl an hochwertigen Sendern - davonviele in HD - die größte Programmvielfalt für die ganze Familie.Kunden können nach Wunsch zum Entertainment Paket drei weiterePremiumpakete dazu buchen: Sky Fußball Bundesliga (EUR 20,-), SkyCinema (EUR 15,-) und Sky Sport (EUR 10,-), alle erweiterbar um SkyHD/UHD (EUR 10,-). Neue und beliebte Produkte wie Sky Q, Sky Goinklusive Downloadmöglichkeit, On Demand, die Möglichkeit in mehrerenRäumen Sky zu genießen sowie zahlreiche TV Apps sind im neuen Skyohne zusätzliche Kosten bereits enthalten.Das beste ProgrammDoch was wären die besten Innovationen ohne das hochkarätige,exklusive Sky Programm? Mit Sky Q erleben Kunden das besteEntertainment - vieles davon in HD und Ultra HD. Zu den Highlightsder kommenden Monate gehören etwa die brandneuen Sky OriginalProduktionen "Der Grenzgänger", "Save Me", "Acht Tage", "Das Boot"und "Der Pass", die weltweit erfolgreiche Entertainmentmusikshow "XFactor", die exklusiven Live-Sportübertragungen der Bundesliga, der2. Bundesliga und der UEFA Champions League, alle Spiele desDFB-Pokals sowie 25 Topspiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft inRussland exklusiv in superscharfem Ultra HD. Dazu genießen Sky Kundendie aktuellsten Kinoblockbuster, hochkarätige internationale Serien,Dokumentationen, Kidsprogramme und Shows.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Ralph FürtherUnternehmenssprecherTel: 089/9958 6070ralph.fuerther@sky.deKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847picture.management.skyde@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell