Der neue Sky Ticket TV Stick macht jeden Fernseher zum Smart-TV (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Der einfachste Zugang zum exklusiven Sky Ticket Programm- Mit dem monatlich kündbaren Sky Ticket die neuesten und bestenSerien, aktuellsten Blockbuster und exklusiven Live-Sportstreamen- Viele weitere Top-Apps für bestes Home Entertainment inklusiveARD und ZDF Mediatheken und YouTube über den AppStore verfügbar- Perfekt für unterwegs: Das Lieblingsprogramm mit auf Reisennehmen- Entwickelt in Zusammenarbeit mit Roku, Amerikas führenderStreaming-Plattform- Ab sofort inklusive Sky Ticket Monatstickets bestellbar und inKürze auch bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich11. September 2018 - Mit dem Sky Ticket TV Stick wird jederFernseher zum Smart TV. Einfach in den HDMI-Eingang des Fernseherseinstecken, mit dem WLAN verbinden und los geht's. Der Zugang zu denneuesten und besten Serien, aktuellsten Kinoblockbustern undexklusiven Live-Sport-Events wird damit noch einfacher als je zuvor.Mit dem monatlich kündbaren Streamingservice Sky Ticket sind zumStart bereits viele Top-Apps enthalten, darunter die Mediatheken vonARD und ZDF, sowie die Videoplattformen YouTube und Vimeo.Der in Zusammenarbeit mit US-Streaming-Pionier Roku entwickelteSky Ticket TV Stick bietet Kunden einen unschlagbaren Mehrwert. Fürnur 29,99 Euro sind beim Kauf bereits Monatstickets von Sky Ticket imgleichen Wert enthalten: wahlweise entweder drei EntertainmentMonatstickets mit Zugang zu exklusiven Serien wie Sky OriginalProductions und internationalen Topserien von HBO, Showtime, Fox oderTNT, zwei Cinema Monatstickets für die neuesten Kinoblockbuster undmehr als 1.000 Filme auf Abruf, oder ein Supersport Monatsticket.Letzteres umfasst exklusiven Live-Sport wie Fußball-Bundesliga, 2.Bundesliga, DFB-Pokal, UEFA Champions League, Handball, Tennis undGolf.Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland:"Für alle Kunden, die nach einem besonders bequemen, flexiblen undgünstigen Zugang zum exklusiven Sky Programm suchen, ist der SkyTicket TV Stick die ideale Lösung: schnell zu installieren,transportabel, unkompliziert und dank des neuen Sky Ticket mit dembesten Unterhaltungsprogramm ausgestattet - und das ohneVertragsbindung. Zweifellos ein weiteres Highlight im Jahr der Kundenbei Sky."Andrew Ferrone, Vice President Pay TV bei Roku sagt: "Der neueRoku Powered[TM] Streaming Stick von Sky ermöglicht es Kunden, SkyTicket und viele andere großartige Streamingservices auf jedemFernseher zu genießen. Wir haben das erste Produkt mit StreamingStick Formfaktor 2012 auf den Markt gebracht, der bei Konsumentenschnell populär wurde. Der Stick-Formfaktor ist ideal für alle, dieauf Ästhetik im Wohnzimmer wertlegen, da er an der Rückseite desFernsehers eingesteckt wird. Er ist leicht zu transportieren, obzuhause oder unterwegs."Der kleine, handliche und leistungsfähige Sky Ticket TV Stick kanndank einfacher Installation und WLAN-Verbindung an jedem Fernseher,etwa auch in Hotelzimmern zum Einsatz kommen. Ideal also für Urlaubund Geschäftsreisen. Die Fernbedienung, ein USB-Netzkabel undBatterien, sowie die entsprechenden Sky Tickets sind im Lieferumfangbereits enthalten.Der Sky Ticket TV Stick wird in einer einwegplastikfreienVerpackung ausgeliefert und kann ab sofort unterhttps://skyticket.sky.de/bestellen/tv-stick bestellt werden. In Kürzeist er auch bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich.Technische Daten auf einen Blick:- Gewicht: 20 Gramm- Maße: 84 mm x 20,3 mm x 12,6 mm- Anschluss: HDMI- Netzwerk: Dual Band WiFi (802.11 b/g/n)- Power: 5V / 1.0A- Bild: 720p HDTV; 1080p HDTV- Ton: Digital 5.1 / 7.1 - passthrough via HDMI- Lieferumfang: HDMI Stick, Netzstecker, USB-Kabel, Fernbedienung,2 AAA-BatterienDie neuen Sky Ticket Apps sind für iOS, Apple TV, Android, Web,Chromecast, Spielekonsolen sowie Samsung und LG TVs verfügbar. Skyhat die Bedienoberfläche von Sky Ticket auf allen Plattformen undGeräten komplett neu gestaltet. Der Service besticht durch seinneues, innovatives Design und die intuitive Benutzerführung. NeueFunktionen ermöglichen ein deutlich verbessertes Nutzungserlebnis. Sokönnen die Kunden mit der Funktion "Weiterschauen" geräteübergreifendihre Serien und Filme an der Stelle weitergucken, an der sieaufgehört haben. Mit der persönlichen Merkliste können die Kundenzudem ihre neu entdeckten Lieblingsinhalte ganz einfach für späterabspeichern.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Über Roku, Inc.Roku ist der Pionier für TV-Streaming. Roku ist der Pionier für TV-Streaming. Roku verbindet Nutzer perStreaming mit ihren Lieblingsinhalten, ermöglicht esProgrammanbietern, ein großes Publikum aufzubauen und zumonetisieren, und bietet Werbetreibenden individuelle Möglichkeiten,Kunden zu kontaktieren. Roku Streaming Player und Roku TV Modellesind über Direct Retail Sales oder Lizenzvereinbarungen mit TV OEMPartnern rund um den Globus erhältlich. Der Hauptsitz von Rokubefindet sich in Los Gatos, Kalifornien.