Das neue Seriensehen beginnt! Free-TV-Sender NOW US startet am 21. März 2018 exklusiv bei TV NOW

Köln (ots) - Gute Nachrichten für alle Fans von mitreißendenUS-Serien: Am 21. März 2018 geht der neue Free-TV-Sender NOW US mitder vollen Ladung TV-Highlights an den Start! Neben beliebtenTop-Serien wie "Anger Management", "Glee", "Breaking Bad", "WhiteCollar" oder "King & Maxwell" können sich NOW US-Zuschauer auch aufpackende Free-TV-Premieren freuen: Unter anderem zeigt NOW USerstmals im deutschen Free-TV "Lizzie Borden - kills!" mit ChristinaRicci, aber auch frische Folgen der beliebten Serien "Modern Family","Suits" und "12 Monkeys". Von allen Serien präsentiert NOW US stetsmehrere Episoden am Stück und folgt damit dem weltweiten "BingeWatching"-Trend. Direkt im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sinddie Inhalte auch kostenlos als Video-on-Demand abrufbar.Ausgestrahlt wird NOW US täglich von 20:15 Uhr bis 6 Uhr zunächstexklusiv bei TV NOW, dem Streamingangebot der Mediengruppe RTLDeutschland. Der lineare Livestream der Free-TV-Sender ist bei TV NOWnach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase für ein technischesZugangsentgelt von 2,99 Euro pro Monat nutzbar und monatlich kündbar.Alle Programme von NOW US sind nach Ausstrahlung bis zu 30 Tagekostenlos als Catch-up-Angebot bei TV NOW zu finden. Nutzer könnenNOW US über Smartphones, Tablets, Apple Streaming Box, Apple TV App,Amazon Fire TV oder Android TV abrufen und auch auf den großen Screenstreamen. Mit NOW US etabliert die Mediengruppe RTL Deutschland nachRTL, VOX, n-tv, NITRO, RTLplus, SUPER RTL, TOGGO plus und RTL IIbereits den neunten Free-TV-Sender.Die Serien-Highlights zum Start von NOW US im Überblick:"Lizzie Borden - kills!" - Die spannungsgeladene Serie mitChristina Ricci erstmals im Free-TV 1892: Das Ehepaar Borden wirdermordet, ganz Massachusetts steht unter Schock. Auf der Suche nachdem Mörder gerät schnell Lizzie, die jüngste Tochter der Bordens,unter Verdacht, denn viele Beweise sprechen gegen sie. Trotzdem wirdLizzie Borden mit Unterstützung des besten Anwalts der Stadt vorGericht freigesprochen. Als in ihrem Umfeld aber immer mehr Menschenunter mysteriösen Umständen zu Tode kommen, geht Ermittler CharlieSiringo den Vorfällen auf die Spur."Modern Family" - Die Sitcom mit über 20 Emmy-Auszeichnungen; zumTeil als Free-TV-Premiere In der mehrfach preisgekrönten US-Sitcom"Modern Family" dreht sich alles um drei völlig unterschiedliche,aber verwandte Familien, die ihrem turbulenten Alltag stets mit einemAugenzwinkern begegnen. Die humorvollen Familienmitglieder, bestehendaus verschiedenen Generationen, Ethnien sowie Hetero- undHomosexuellen, vereint vor allem eins: Das liebgewonnene Chaos."Glee" - Die Musical-Serie, die vier Golden Globes und sechs Emmysabräumte Spanischlehrer Will Schuester hat sich viel vorgenommen: Alsder bisherige Leiter des Glee-Clubs entlassen wird und der Schulchorvor dem Aus steht, versucht er alles, um der Musikgruppe neuen Glanzzu verleihen. Mit Erfolg: Auch wenn die meisten Mitglieder desGlee-Clubs keine geborenen Bühnenstars sind und die Truppe gegenviele Widerstände kämpfen muss, gewinnen die Jugendlichen mit ihrencoolen Auftritten schnell viele Fans."Anger Management" - Der Sitcom-Hit von und mit Charlie Sheen Diehoffnungsvoll gestartete Karriere von Baseball-Spieler CharlieGoodson ist gescheitert. Warum? Er hat seine Aggressionen nicht imGriff! Nun schlägt Charlie eine zweite Laufbahn als unkonventionellerAnti-Aggressions-Trainer ein, um seine Erfahrungen weiterzugeben.Zusätzliches Konfliktpotenzial in Charlies Leben bietet sein privatesUmfeld: eine zwangsgestörte Tochter, eine sarkastische Ex-Frau undDates mit einer befreundeten Therapeutin."King & Maxwell" - Die Crime-Serie basierend auf den Büchern vonUS-Bestseller-Autor David Baldacci Die Privatdetektive Sean King undMichelle Maxwell sind Ex-Mitglieder des "Secret Service" und ihreeinzigartigen Fähigkeiten geben ihnen in Ermittlungen einenentscheidenden Vorteil. Dabei sind sie ein sehr ungewöhnliches Duo:King ist trockener Alkoholiker, der Liebesromane liest und sichlieber mit Worten als mit Fäusten schlägt. Seine blonde, sportlicheKollegin Maxwell zeigt im Gegensatz zu ihm stets vollenKörpereinsatz."12 Monkeys" - Die Serie zum beliebten Science-Fiction-Kultfilm,zum Teil als Free-TV-Premiere Im Jahr 2015 tötet ein über die Luftübertragener Virus fast die gesamte Menschheit. Per Zeitmaschine wirdder verurteilte Straftäter James Cole aus der Zukunft zurück in dieapokalyptische Gegenwart geschickt. Seine Mission: den Erfinder desVirus finden und töten! Doch wird Cole den Ausbruch der Katastropheverhindern und somit den Lauf der Geschichte verändern können?"Breaking Bad" - Die gefeierte Drama-Serie mit 16 Emmy- und zweiGolden Globe-Auszeichnungen Chemielehrer Walter White erhält eineniederschmetternde Diagnose: Krebs im Endstadium. Vor seinem Todmöchte Walter seine schwangere Frau und ihren gemeinsamen behindertenSohn finanziell absichern. Dafür stürzt sich der Chemiker in dasGeschäft mit der gefährlichen Droge "Crystal Meth" und verwandeltsich vom sanftmütigen Familienmensch zum gefürchteten Drogenbaron."White Collar" - Meisterdieb und FBI-Agent als geniales TeamMeisterdieb und Kunstfälscher Neal Caffrey bricht aus demHochsicherheitsgefängnis aus. Doch lange währt seine Freiheit nicht:FBI-Agent Peter Burke ist ihm auf den Fersen. Um nicht wieder insGefängnis zu müssen, macht Neal Caffrey einen Deal und hilft dem FBImit seinem Insiderwissen bei der Verbrecherjagd. Meisterfälscher undFBI-Agent werden ein ungleiches, aber einfach unschlagbar genialesTeam."Suits" - Die erfolgreiche Anwaltsserie mit Prinz Harrys VerlobterMeghan Markle; zum Teil als Free-TV-Premiere Studienabbrecher MikeRoss muss seinen Traum vom Anwaltsberuf eigentlich für immerbegraben. Eigentlich. Als er zufällig den gerissenen Top-AnwaltHarvey Specter trifft und ihn mit seiner unglaublichenAuffassungsgabe beeindruckt, wird er prompt als Associateeingestellt. Dass Mike weder Anwaltszulassung noch Harvardstudiumhat, muss das geniale Mentor-Schüler-Paar fortan mit vielEinfallsreichtum verheimlichen.