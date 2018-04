Unterföhring (ots) -Zooey Deschanel gibt sich zum letzten Mal die Ehre: Ab 16. Mai2018 startet das "New Girl" in die finale siebte Staffel aufProSieben. Damit ist die Sitcom nur wenige Wochen nach US-Start (10.April) in Deutschland zu sehen. Inhaltlich dreht sich bei derehemaligen Chaos-WG rund um Jess (Zooey Deschanel) drei Jahre nachden Ereignissen der vorangegangenen Staffel nun alles um Beziehungenund Kinderkriegen - denn auch die "Neue" wird irgendwann erwachsen... ProSieben zeigt die siebte Staffel von "New Girl" ab 16. Mai 2018am Serien-Mittwoch, um 22:15 Uhr, in Doppelfolgen.Der neue Serien-Mittwoch ab 16. Mai 2018 auf ProSieben: 20:15 Uhr:"Grey's Anatomy" - eine neue Folge der 14. Staffel 21:15 Uhr: "Will &Grace" - zwei neue Folgen der neunten Staffel 22:15 Uhr: "New Girl" -Start der siebten Staffel (Doppelfolgen)Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktionKira Mindermann Tel. +49 (89) 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem,Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG MünchenUSt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell