Köln (ots) - VOX bringt freitags Blaulicht ins Wohnzimmer! Ab dem21. April sind die Stars von gleich zwei packenden Serien-Highlightsaus der Hit-Schmiede des Erfolgsproduzenten Dick Wolf bei VOX imEinsatz. Bereits ab 20:15 Uhr geht das Team von "Chicago Fire" (zumStart der 4. Staffel in Doppelfolgen und als Free-TV-Premiere) fürVOX durchs Feuer. In den neuen Episoden der Drama-Serie warten wiederspannende Einsätze auf die toughen Feuerwehrleute des Chicago FireDepartments 51. Direkt im Anschluss geht es um 22:10 Uhr in "ChicagoP.D." schließlich Gesetzesbrechern an den Kragen. Sergeant HankVoight (Jason Beghe) und sein Team sind dann in neuen Folgen derCrime-Serie wieder mit unkonventionellen Methoden bei VOX aufVerbrecherjagd.Die 4. Staffel der Drama-Serie "Chicago Fire", zum Start inDoppelfolgen und als Free-TV-Premiere (ab 20:15 Uhr): Wenn sieausrücken, geht es um Leben und Tod: Die Helden des Chicago FireDepartments 51 riskieren täglich alles, um Leben zu retten. In der 4.Staffel der Drama-Serie kehrt Lt. Matthew Casey (Jesse Spencer) nacheiner gefährlichen Undercover-Aktion wohlbehalten zurück. Dem Tod nurknapp entronnen, ist der Chef des Löschzugs 81 bereit für einenNeuanfang mit Gabriela Dawson (Monica Raymund). Was er noch nichtweiß: Die attraktive Feuerwehrfrau hütet ein süßes Geheimnis. KellySeveride (Taylor Kinney) hingegen plagen andere Sorgen. Für den Chefder Rüsttruppe stehen beruflich schwerwiegende Veränderungen an, dennimmer mehr Feuerwehrmänner wollen nicht mehr in seinem Team arbeiten.So wird ihm vorübergehend das Kommando über die Einheit entzogen. Anseine Stelle tritt zunächst Dallas Patterson (Brian White), währendSeveride von Chief Wallace Boden (Eamonn Walker) mitFührungsschulungen unterstützt wird. Privat läuft es für denattraktiven Feuerwehrmann deutlich besser. Mit der Anwältin JamieKillian (Rachel Nichols) tritt nämlich eine neue Frau in sein Leben.Unterdessen nehmen Rettungsassistentin Sylvie Brett (Kara Killmer)ihre beruflichen Erlebnisse privat mehr mit, als ihr lieb ist undFeuerwehrmann Christopher Herrmann (David Eigenberg) wiederum hatÄrger mit den neuen Nachbarn seines Pubs "Molly's". So versucht jedervon ihnen, sein Alltagsleben und den oftmals gefährlichen,emotionalen Job zu meistern.Die Crime-Serie "Chicago P.D." (um 22:10 Uhr), Fortsetzung der 1.Staffel ab Episode 10 ("Recht gesprochen?") als Free-TV-Premiere: DasChicago Police Department im Bezirk 21 hat den Kriminellen den Kampfangesagt: Der eigenwillige Sergeant Hank Voight setzt als Leiter der"Intelligence Unit" alles daran, aus Chicago eine sichere Stadt zumachen. Dabei nehmen er und sein Team nicht selten das Gesetz in dieeigene Hand. Direkt zum Auftakt der neuen Folgen steckt Officer JayHalstead (Jesse Lee Soffer) allerdings in Schwierigkeiten: AlsVerdächtiger in einem Mordfall wird er bis zur Aufklärung der Tatvorübergehend suspendiert. Und auch danach haben die Detectives alleHände voll zu tun: So müssen die couragierten Ermittler unter anderemnach einer verheerenden Bombenexplosion am Chicago Medical Centereinen weiteren Anschlag vereiteln und somit ein weiteres Blutbadverhindern. Außerdem sind Voight und seine Einheit in den neuenFolgen auf die Hilfe des inhaftierten Drogenbosses Pulpo (Arturo delPuerto) angewiesen - doch die vermeintliche Zusammenarbeit ziehtbesonders für Detective Antonio Dawson (Jon Seda) katastrophaleFolgen mit sich...Ab dem 21. April zeigt VOX um 20:15 Uhr die 4. Staffel "ChicagoFire" zum Start in Doppelfolgen und direkt im Anschluss um 22:10 Uhrneue Folgen der Crime-Serie "Chicago P.D.".Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell