Der neue SKODA KODIAQ RS: Sportlichkeit, Alltagskomfort und großzügiges Platzangebot (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- KODIAQ RS Interieur besticht mit Alcantara an Sitzen undTürverkleidungen sowie Kontrastnähten im Diamond-Cross-Design- Sportlichste KODIAQ-Version bietet großzügiges Raumangebotgepaart mit Praktikabilität- High-Performance-SUV feiert Weltpremiere auf der Paris MotorShow 2018Der SKODA KODIAQ RS* ist das neue sportliche Topmodell dertschechischen Marke. In einer Woche feiert das High-Performance-SUVseine Weltpremiere auf der Paris Motor Show 2018. Der Neuling in derRS-Familie von SKODA verbindet großzügige und flexiblePlatzverhältnisse und SKODA typische Praktikabilität mit einemsportlich gestalteten Innenraum.Bei den serienmäßigen Sportsitzen des SKODA KODIAQ RS mitintegrierten Kopfstützen sind die Sitzflächen und Rückenlehnen mitAlcantara bezogen, einem Material, das häufig im Motorsport verwendetwird. Kontrastnähte und rote Details setzen mit dem perforiertenAlcantara optische Highlights. Die Seitenwangen der Sitze sind mitCarbon-Leder überzogen und tragen wie auch die Mittelarmlehne und dieArmlehnen in den Türen rote Nähte.Sportlenkrad mit roten Kontrastnähten und neuem RS-LogoDas Sport-Multifunktionslenkrad trägt das RS-Logo und die rotenKontrastnähte. Die Türverkleidungen nutzen ebenfalls schwarzesAlcantara, dort erzeugen aber schwarze Nähte das auffälligeDiamond-Cross-Muster. Der Carbon-Look der Instrumententafel, einschwarzer Dachhimmel und Pedalabdeckungen aus Edelstahl runden densportlichen Auftritt des SKODA KODIAQ RS ab. Zudem bietet dasHigh-Performance-SUV alle gewohnten Qualitäten der KODIAQ-Baureihe:viel Platz für fünf oder sieben Personen, einen großzügigenKofferraum und zahlreiche markentypische Simply Clever-Ideen.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR 176 kW (240 PS)Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauchinnerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionenliegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkaufangeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.