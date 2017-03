Das neue Rack Scale Design von Supermicro bietet offenes Management für Cloud Scale Rechenzentren auf Abruf

Supermicro RSD bietet Betreibern von Rechenzentren Agilität,maximale Auslastung und eine zukunftsfähige InfrastrukturSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer bei Computer-, Speicher- undNetzwerktechnologie sowie bei Green Computing, gibt die Verfügbarkeiteiner Rack Scale Design (RSD)-Lösung bekannt, die Anbieter vonCloud-Lösungen, Telekommunikations- und Fortune 500 Unternehmenbefähigt, ihre eigenen agilen, effizienten und softwaredefiniertenRechenzentren zu bauen. Supermicro RSD ist eine Komplettlösung,bestehend aus Server/Speicher/Netzwerkhardware und einer optimiertenManagementsoftware auf Rack-Ebene, die ein Superset des Open SourceRSD-Softwarerahmenwerks von Intel® und den von DMTF (DistributedManagement Task Force) entwickelten, dem Industriestandardentsprechenden Redfish RESTful APIs darstellt.Supermicro RSD löst die Herausforderungen von Hardwaremanagementund Ressourcenverwendung in großen und kleinen Rechenzentren, die oftZehntausende Server verteilt auf Hunderte Racks umfassen und dasherkömmliche 1-zu-1 Servermanagementtool IPMI (Intelligent PlatformManagement Interface) verwenden. Supermicro RSD wurde mit derVorstellung konzipiert, das gesamte Rack als neue Managementeinheitzu betrachten, und verwendet offene Redfish APIs zur Unterstützungeiner zusammenstellbaren Infrastruktur und Befähigung derInteroperabilität von potenziellen RSD-Produkten unterschiedlicherAnbieter. Mit den, dem Industriestandard entsprechenden Redfish APIskann Supermicro RSD weiter in Automatisierungssoftware vonRechenzentren integriert werden, wie z. B. Ansible und Puppet oder inSoftware für private Clouds, wie OpenStack oder VMware.Die Supermicro RSD Managementsoftware auf Rack-Ebene baut auf demIntel® RSD Rahmenwerk auf, das die für Cloud-Betreiber erforderlicheGröße und Effizienz besitzt und damit Funktionen wie Pooling undZusammensetzung zusätzlich zu den erforderlichen Telemetrie- undInstandhaltungsfunktionen der Pods (einer Gruppe von Racks)ermöglicht, um zugeteilte Ressourcen in einem großenRechenzentrumsumfeld zu verwalten. Anwender können denzusammengesetzten Knoten wie einen echten physischen einrichten,verwalten und anschalten. Sobald die Aufgabe erledigt ist, könnenAnwender den zusammengesetzten Knoten einfach löschen und dieRessource für weitere Aufgaben in den Pool zurückgeben.Ein einzigartiger Vorteil der Supermicro RSD-Lösung ist, dass siekeine maßgeschneiderte, neue Hardware erfordert. Die SupermicroRSD-Lösung läuft auf den bestehenden Server-, Speicher- undNetzwerkhardware X10 (Broadwell) Generationen ebenso wie auf neuenX11 Generationen. Des Weiteren handelt es sich bei dem SupermicroMicroBlade um eine zukunftssichere, disaggregierte Hardwarelösung,dies es Kunden erlaubt, Compute Module (CPU + Speicher)-Hardwareunabhängig zu erneuern und gleichzeitig die restlichen Serverunverändert zu lassen. Dies resultiert in nennenswerten Einsparungenund hoher Flexibilität."Supermicro RSD macht es für Unternehmen aller Größenordnungeneinfach, die sich bisher auf führende Anbieter privater undöffentlicher Clouds verlassen mussten, eine Cloud-Infrastrukturaufzubauen", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro."Die Supermicro RSD-Lösung erlaubt es mehr Kunden, große, moderneRechenzentren mithilfe des erstklassigen Server-, Speicher- undNetzwerk-Produktportfolios von Supermicro zu bauen.""Die Markteinführung der Plattform von Supermicro mit dem Intel®Rack Scale Design bringt offene, auf Industriestandards aufbauende,von Hyperscale inspirierte Fähigkeiten, wie Ressourcensuche,Zusammensetzbarkeit und Telemetrie in Cloud-, Kommunikations- undUnternehmensrechenzentren", sagte Charlie Wuischpard, General Managerder Scalable Data Center Solutions Group von Intel. "Die auf Intel®RSD aufbauenden Lösungen von Supermicro ermöglichen flexible,wirtschaftliche, von Intel Architektur und Technologien unterstützteLösungen für Rechenzentren."Die Supermicro RSD-Software schließt folgende Komponenten ein:- Pod Manager (PodM): Ein Pod besteht aus einer Gruppe physischerRacks. Der Pod Manager befindet sich an der Spitze der logischenSoftwarehierarchie und verwendet die Redfish API für dieKommunikation mit den Racks, aus denen sich der Pod zusammensetzt.Er verwaltet und aggregiert die Hardwareressourcen innerhalbmehrerer Racks im Pod durch Abfrage der jeweiligen PSMEs und RMMs- Rack Management Module (RMM): Das RMM verwaltet Energie- undthermische Ressourcen in einem Rack durch Abfrage der Rack-Hardwareund Übermittlung der Information über die Redfish API an den PodM- Pooled System Management Engine (PSME): Die PSME fungiert alsEinschub- oder Chassis-Manager. Die PSME kommuniziert mit jedemBMC-Controller im Einschub/dem Chassis und übermittelt aggregierteInformationen, wie Telemetrie- und Geräteinformationen, über dieRedfish API an den PodM- Die Web UI ist eine browserbasierte, grafische Benutzeroberfläche,welche die Verwaltung der RSD vereinfachtDie Mindestkonfiguration der Supermicro RSD-Hardware schließt diefolgenden Komponenten ein:- Eine 1U Managementanwendung, welche die gesamte RSD-bezogeneSoftware bündelt oder eine ausschließliche Softwareverteilung- Zwei Supermicro 1G Managementschalter für die Verbindung derBaseboard Management Controllers (BMC)- Einen Supermicro Datenschalter- Das umfassende X10 und X11 Serverportfolio von Supermicro. Zu denbeliebten Servern zählen unter anderem die TwinPro, BigTwin,FatTwin, MicroBlade, SuperBlade und GPU ServerZu den beliebten Speichern zählen:- 2U Ultra mit 24 NVMe Laufwerken als Hot Storage- 2U SSG mit 24 SAS Laufwerken als Warm Storage- JBODs mit 45 Einschüben, 60 Einschüben oder 90 Einschüben als ColdStorage.Weitere Informationen über die vollständige Palette der Rack ScaleDesignlösungen von Supermicro finden Sie unterhttps://www.supermicro.com/solutions/SRSD.cfm.Über Super Micro Computer, Inc.(NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zähltweltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen ServerBuilding Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud-Computing,Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen.Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sichSupermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden dieenergieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.