München (ots) -Free TV-Start für die neue Young Fiction-Serie "Wir sind jetzt"- Ab Montag, den 20. Mai, um 20:15 Uhr bei RTL II- Bis dahin jeden Samstag eine neue Folge bei TVNOWAm 27. April startete die neue RTL II-Serie "Wir sind jetzt" beiTVNOW. In dem Young Fiction-Format hadern Hauptfigur Laura(Lisa-Marie Koroll) und ihre Clique mit der ersten Liebe und anderenSchwierigkeiten des Erwachsenwerdens. Nun steht auch die Ausstrahlungim Free-TV fest: Ab Montag, den 20. Mai, läuft die junge Serie beiRTL II.Seit kurzem ist die neue RTL II-Serie "Wir sind jetzt" imStreaming-Dienst TVNOW zu sehen. Nun ist auch die Ausstrahlung imFree-TV bekannt. Ab Montag, den 20. Mai, wird die Young Fiction-Seriein Doppelfolgen bei RTL II ausgestrahlt. Bis dahin steht jedenSamstag eine neue Folge vorab bei TVNOW zum Abruf bereit. Neukundenkönnen das Premium-Paket des Streaming-Dienstes kostenlos 30 Tagetesten.In der zweiten Folge, die ab Samstag bei TVNOW verfügbar ist,wacht Laura nach einer langen Partynacht verkatert auf. Als sie sichumschaut, bekommt sie einen gehörigen Schreck: Ihr bester FreundDaniel liegt neben ihr im Bett. Die 17-Jährige ist total verzweifelt,denn sie kann sich nicht erinnern, ob und was passiert ist. In ihremKopf dreht sich alles: Sie wird doch wohl nicht ihren Freund Olli mitihrem gemeinsamen besten Freund Daniel betrogen haben?In der Schule trifft Laura später auf ihren Freund Olli undDaniel. Sie steht immer noch neben sich und ist wütend auf Daniel.Deswegen konfrontiert Laura ihren eigentlich besten Freund mit derSituation und wirft ihm vor, dass er Sex mit ihr hatte und sie sichnicht wehren konnte. Daniel ist schockiert und beteuert, dass er soetwas nie tun würde und angeblich gar nichts passiert ist. Die beidenbeschließen die gemeinsame Nacht für sich zu behalten - und vor allemOlli nichts davon zu erzählen. Laura ist vorerst erleichtert, dochgegen ihre Gefühle, die sie für Daniel hat, kann sie sich nichtwehren. Als die beiden gemeinsam für die Schule lernen, nimmt Lauraall ihren Mut zusammen und gesteht Daniel ihre Liebe, doch derreagiert abweisend.Die Clique feiert erneut eine Party, diesmal ist es Ollis 18.Geburtstag. Laura fällt es schwer, dessen liebende Freundin zu sein,denn ihre Gedanken kreisen nur um Daniel. Als dieser dann vor ihrsteht, nimmt das Schicksal seinen Lauf und wird das Leben aller fürimmer verändern.Ausstrahlung: "Wir sind jetzt" ab Montag, den 20. Mai, um 20:15Uhr bei RTL II Bis dahin jeden Samstag eine neue Folge bei TVNOWÜber "Wir sind jetzt"Im Mittelpunkt stehen die 17-jährige Laura und ihre Clique, diesich mit der ersten Liebe und anderen Schwierigkeiten desErwachsenwerdens auseinandersetzen müssen. Mitten im Gefühlschaos derJugendlichen schlägt das Schicksal gnadenlos zu und bringt ihre Weltins Wanken. Ehrlich, lebensnah, gefühlvoll, aber auch mit viel Humorerzählt "Wir sind jetzt" vom Erwachsenwerden der Protagonisten. "Wirsind jetzt" wurde von Kino-Regisseur Christian Klandt und demProduzenten Christian Popp, Geschäftsführer Producers at Work,umgesetzt. Der Autor ist Burkhardt Wunderlich.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell