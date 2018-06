Die neue Qualys-Anwendung Container Security bietet Sichtbarkeit und Sicherheit für Container in hybriden IT-Umgebungen

München (ots) - Mit der Cloud-Anwendung können die Kunden dieSicherheit aller Container laufend überprüfen, von derDevOps-Pipeline bis hin zu LaufzeitumgebungenQualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter fürcloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gab heute dieEinführung der neuen Cloud-Anwendung Qualys Container Security (CS)bekannt. Mit Qualys CS können die Kunden Container-Deployments undDevOps-Prozesse skalierbar absichern und alle Sicherheitserkenntnissein eine Gesamtsicht ihres globalen, hybriden IT-Sicherheits- undCompliance-Status integrieren.Qualys CS basiert auf der Qualys Cloud-Plattform. Sie bietet denKunden eine containerfähige Sicherheits- und Compliance-Lösung, diedie Sichtbarkeit auf Container-Umgebungen ausdehnt, und verbindeteinen Überblick über die gesamte DevOps- und CI/CD-Toolchain mit derÜbersicht über die bestehenden, herkömmlichenVirtualisierungsumgebungen. Qualys CS inventarisiert Container überOn-Premises- und elastische Cloud-Umgebungen hinweg, verfolgt dieÄnderungen und weitet die Erkennung von Schwachstellen und dieRichtlinienkontrollen auf Image-Registries, Container und Hosts aus."Da sich Container mehr und mehr zu einem Katalysator für diedigitale Transformation entwickeln, ist die Container-Sicherheitheute von zentraler Bedeutung", erklärt Philippe Courtot, Chairmanund CEO von Qualys, Inc.Qualys Container SecuritySichtbarkeit für Container-Projekte: Die automatischenErkennungsfunktionen von Qualys CS verschaffen den Kunden umfassendeEinsicht in alle Container-Hosts in ihrer gesamten IT-Umgebung,sowohl vor Ort als auch in Clouds. Die Lösung erfasst vollständigetopographische Informationen über Container-Projekte - Images,Image-Registries sowie die Container, die aus diesen Images erzeugtwerden. Auf dynamischen, anpassbaren Dashboards können die Nutzer diegesamten Bestände und deren Sicherheitsstatus einsehen, vonContainern bis zu Hosts.Sicherheit für die gesamte DevOps-Pipeline: Die Sicherheitsteamskönnen Richtlinien durchsetzen, um die Nutzung von Images zuverhindern, die bestimmte Schwachstellen aufweisen oder derenSchwachstellen einen festgelegten Schweregrad überschreiten.Ermittlung von Bedrohungen, Folgenabschätzung und Priorisierungvon Abhilfemaßnahmen: Die Teams können nach Images mit gravierendenSchwachstellen, nicht genehmigten Paketen und älteren oderTest-Release-Tags suchen. Dann können sie Folgenabschätzungendurchführen, indem sie alle Container ermitteln, die nichtgenehmigte, anfällige Images verwenden. Mit Qualys CS können dieTeams feststellen, ob die betreffenden Images auf verschiedenen Hostszwischengespeichert werden. Außerdem können sie alle Container angefährdeten Netzwerkports ermitteln, die mit Privilegien ausgeführtwerden, was Angriffe nach sich ziehen könnte.Laufzeitschutz für Container: CS hilft den Teams, ihre laufendenContainer zu scannen, zu schützen und abzusichern. Die Kunden könnenauch Sicherheits- und Konfigurationsabweichungen zur Laufzeiterkennen, die mit einer anderen Sicherheitsaufstellung undSoftware-Konfiguration das Verhalten des Parent-Images stören.Außerdem ermöglicht Qualys CS eine richtlinienbasierteOrchestrierung, um zu verhindern, dass Container mit anfälligenImages in Kubernetes-Clustern bereitgestellt werden.Als containerfähige, globale IT-Sicherheitsplattform fasst dieQualys Cloud-Plattform den Überblick über Container-Umgebungen undandere globale Infrastrukturen - on-premises, auf Endpunkten oder inder Cloud - auf einer einzigen, übersichtlichen Benutzeroberflächezusammen. Die Architektur gibt den Kunden eine skalierbare,durchgängige Lösung an die Hand, mit der sie ihren Security Stacküber containerisierte und nicht containerisierte Umgebungen hinwegkonsolidieren können.Qualys Container Security ist ab sofort verfügbar. Preis für einJahresabonnement: ab 995 Euro pro Host.Pressekontakt:Ursula KafkaKafka Kommunikation GmbH & Co KG+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell