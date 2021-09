Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Der neue Entwicklungsplan für die Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone in Shenzhen ist ein starker Antrieb für die regionale wirtschaftliche Integration der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA), was wiederum Chinas Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt stärken wird, so Cao Jinli, Direktorin des Taiwan, Hong Kong and Macao Research Institute of the Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, in einem Interview am 9. September.Der Plan sieht vor, dass die Qianhai-Kooperationszone bis 2035 ein Geschäftsumfeld von Weltklasse bietet und ihre koordinierten Verbindungen mit Hongkong und Macao ausbaut, um industrielle Synergien, Marktverflechtungen und Innovationsförderung für Hongkong und Macao zu perfektionieren.Cao sagte, der freie und bequeme Fluss aller Arten von Produktionsfaktoren sei der Schlüssel zur regionalen wirtschaftlichen Integration."Die Unterzeichnung des Abkommens über engere wirtschaftliche Partnerschaft (CEPA) zwischen dem chinesischen Festland und Hongkong hat die wirtschaftliche Entwicklung beider Regionen, insbesondere Hongkongs, erheblich gefördert, da alle Waren mit Ursprung in Hongkong, die in das Festland eingeführt werden, zollfrei behandelt werden.Es wird erwartet, dass der neue Plan Qianhai weiter für Hongkong öffnet und die Entwicklung Hongkongs stärker unterstützt. Der Fluss von Faktoren wie Personal, Kapital, Technologie und Informationen zwischen Hongkong, Qianhai und dem Festland, der für die Verbesserung des Gesamtfaktors entscheidend ist, könnte einen großen Durchbruch erleben", sagte sie.Laut Cao bestand der Hauptgrund für die Unterzeichnung der CEPA und anderer Freihandelsabkommen in Hongkong darin, das Problem des unzureichenden Wirtschaftswachstums zu lösen, das vor allem auf die niedrige Gesamtfaktorproduktivität zurückzuführen ist.Die totale Faktorproduktivität, ein wichtiger Faktor bei der Analyse der Quellen des Wirtschaftswachstums, bezieht sich auf die zusätzliche Produktionseffizienz, die unter den festgelegten Bedingungen der verschiedenen Niveaus der Produktionsfaktoren erreicht wird."Die Technologie und die entsprechenden Systeme bestimmen in hohem Maße die totale Faktorproduktivität. Im Qianhai-Plan wurde die Beschleunigung der Reform und Innovation der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungssysteme und -mechanismen erwähnt, und die zentralen Behörden haben ihr Ziel, die GBA zu einem internationalen Wissenschafts- und Innovationszentrum auszubauen, klar formuliert. Shenzhens Qianhai verfügt über ein solides Fundament an technologischen Innovationsfähigkeiten, und seine vertiefte Reform und weitere Öffnung wird Talente und fortschrittliche Technologien einbringen und Hongkong mehr Entwicklungsraum bieten, so dass eine Win-Win-Situation entsteht", sagte Cao.Shenzhen Daily Nachrichtenbericht:http://szdaily.sznews.com/PC/layout/202109/10/node_03.html#content_1091765Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638275/20201021__8___10.jpgOriginal-Content von: Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone, übermittelt durch news aktuell