Die neue Pferdeshow APASSIONATA - DER MAGISCHE TRAUM / Jetzt in allen großen Arenen / Markenzeichen für herausragendes Entertainment (FOTO)

Berlin (ots) -APASSIONATA, weltweit das Markenzeichen für herausragendesEntertainment, begeistert ein Millionenpublikum. Die genialePferdeshow mit ihrer einzigartigen Mischung aus Pferden, Reitern undAkrobatik, die thematisch zu einer berührenden Geschichte verbundenwerden, verzaubert nun die großen Arenen. "APASSIONATA - DER MAGISCHETRAUM" will den Betrachter mit einem neuen Programm in seinen Bannziehen, das alle Elemente einer unglaublichen Erfolgsstory enthält.Die Handlung, bei der sich natürlich alles um die Pferde dreht,spielt zur Zeit der Pariser Weltausstellung im Jahre 1900. DerSchüler Claude erlebt auf seiner spektakulären Reise mit LuftschiffSphäros viele Abenteuer, bevor er die Liebe seines Lebens findet. Derlangjährige APASSIONATA - Kreativdirektor Holger Ehlers hat sichdabei von den utopischen Romanen Jules Vernes inspirieren lassen.Neun Reiter-Equipen stehen im Mittelpunkt fulminanter,phantasievoller Szenen einer schier unendlichen Liebesgeschichtezwischen Mensch und Pferd."APASSIONATA - DER MAGISCHE TRAUM" will die ohnehin hohenErwartungen an die Marke nochmals übertreffen. Mehr als 65 Pferde undihre Begleiter demonstrieren vom 27.12.2018 bis 22.06.2019 in denArenen von Stuttgart, Leipzig, Oberhausen, Braunschweig, Berlin,Neu-Ulm, Krefeld, Basel, Wien, Hamburg, München, Frankfurt,Düsseldorf, Nürnberg und Köln ihr außergewöhnliches Talent. 16 derschönsten Pferderassen und ihre Reiter agieren im Scheinwerferlicht.Darunter Publikumslieblinge wie Alejandro Barrionuevo aus Spanien,die "Moments in Black" mit vier ganz besonderen Friesen und KerstinBrein aus Österreich mit ihrer atemberaubenden Freiheitsdressur.Miguel aus Tschechien und seine wagemutige Assistentin Kim begeisternmit der Weltpremiere einer Westernnummer, während sich dasrheinisch-coole Kaltblut Hermann mit seinem Reiter Viktor Kirka ausMoldawien der Lacher der Zuschauer sicher sein kann. Weitere Starsder Show kommen aus Frankreich, den Niederlanden und Deutschland.In einer eigens für "APASSIONATA - DER MAGISCHE TRAUM"erschaffenen Welt präsentieren Reiter und Pferde grandioseShow-Darbietungen und zahlreiche Überraschungen. PhantastischeAnimationen des Oscar-prämierten Studio Pixomondo,Laser-Spezialeffekte und ein Indoor-Feuerwerk eröffnen eine neueDimension des Pferdeshow-Entertainments. Der Besucher taucht ein indie beeindruckende Welt faszinierender Pferde. ÜberzeugendeChoreografien von Sándor Rómans ExperiDance-Ensemble und dieemotionalen Kompositionen von Holger Ehlers verschmelzen zu einemeinzigartigen Live-Erlebnis für die ganze Familie.Holger Ehlers, der auch die Regie führt, begleitet APASSIONATAseit vielen Jahren. 2009 avancierte er zum Kreativ-Direktor und schufzahlreiche der bisherigen APASSIONATA-Shows. Aus seiner Feder stammenauch die Erfolgsproduktionen "Cinema of Dreams", "Im Bann desSpiegels" oder "Zeit für Träume". Die Soundtracks dieser Shows wurdenzwölfmal mit Gold und dreimal mit Platin ausgezeichnet.APASSIONATA überzeugt das Publikum mit seinem einzigartigen Mixaus Trickreiterei, Freiheitsdressur, anspruchsvoller klassischerDressur und komödiantischen Einlagen, in Szene gesetzt in genialemLicht und stimmungsvollen Bühnenbildern. "APASSIONATA - DER MAGISCHETRAUM" setzt neue Maßstäbe.FACTS AND FIGURES... mehr als 65 Pferde und Reiter.... 130 Tonnen Sand und Sägespäne, damit die Show die richtigeGrundlage hat.... 9 Sattelschlepper und 5 Pferdetransporter, um die Show immerwieder sicher auf den Weg zum Publikum zu bringen.... 180 Effekt- und Movinglights beleuchten jedes Detail, um Spannungund Dramatik zu gewährleisten.... 200 Quadratmeter Video-Leinwand, damit das APASSIONATA-Publikumauch virtuell verzaubert wird.... 102 Mitarbeiter arbeiten rund um die Uhr, damit dieser magischeTraum für die Besucher jeden Abend in Erfüllung geht.Live Nation und Dirk Becker Entertainment präsentieren APASSIONATA- DER MAGISCHE TRAUMDo. 27.12.18 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle 14:00 / 18:30Fr. 28.12.18 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle 15:00Sa. 05.01.19 Leipzig Leipziger Messe (Halle:Eins) 15:00 / 20:00So. 06.01.19 Leipzig Leipziger Messe (Halle:Eins) 13:00Sa. 12.01.19 Oberhausen König-Pilsener-Arena 15:00 / 20:00So. 13.01.19 Oberhausen König-Pilsener-Arena 13:00Sa. 19.01.19 Braunschweig Volkswagenhalle 15:00 / 20:00So. 20.01.19 Braunschweig Volkswagenhalle 13:00Sa. 26.01.19 Berlin Max-Schmeling-Halle 15:00 / 20:00So. 27.01.19 Berlin Max-Schmeling-Halle 14:00Sa. 09.02.19 Neu-Ulm Ratiopharm Arena 15:00 / 20:00So. 10.02.19 Neu-Ulm Ratiopharm Arena 13:00Sa. 16.02.19 Krefeld KönigPalast 15:00 / 20:00So. 17.02.19 Krefeld KönigPalast 13:00Sa. 23.03.19 Basel St. Jakobshalle 15:00 / 20:00So. 24.03.19 Basel St. Jakobshalle 13:00Sa. 06.04.19 Wien Stadthalle D 15:00 / 20:00Sa. 13.04.19 Hamburg Barclaycard Arena 15:00 / 20:00So. 14.04.19 Hamburg Barclaycard Arena 13:00Sa. 20.04.19 München Olympiahalle 15:00 / 20:00So. 21.04.19 München Olympiahalle 13:00Sa. 27.04.19 Frankfurt Festhalle 15:00 / 20:00So. 28.04.19 Frankfurt Festhalle 13:00Sa. 11.05.19 Düsseldorf ISS Dome 15:00 / 20:00So. 12.05.19 Düsseldorf ISS Dome 13:00Sa. 01.06.19 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung 15:00 / 20:00So. 02.06.19 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung 13:00Sa. 22.06.19 Köln Lanxess Arena 15:00 / 20:00DEUTSCHLAND:MagentaEINS Prio Tickets: Di., 11.09.2018, 10:00 Uhr (onlinePre-Sale, 24 Stunden)www.telekom.de/magentaeins-prioticketsTicketmaster & Eventim Pre-Sale:Mittwoch, 12.09.2018, 10:00 Uhr (48 Stunden)Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 14.09.2018, 10:00 Uhrwww.livenation.de/artist/apassionata-ticketswww.ticketmaster.deTicket-Hotline: 01806 - 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u.Feiertage 9-20 Uhr) (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)www.eventim.deTicket-Hotline: 01806 - 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt.Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)ÖSTERREICH:www.ticketmaster.atTicket-Hotline: 01-253 888 (Mo.-Fr. 8:00-22:00 Uhr | Sa., So. +feiertags 9:00-20:00 Uhr)www.oeticket.comTicket-Hotline 0900-9496096 (Montag - Sonntag 10-20 Uhr) (1,09Euro/min inkl. MwSt)SCHWEIZ:www.ticketmaster.chTicket-Hotline: 0900'091'091 (CHF 1.19 pro Minute | Montag bisSamstag von 08:00 - 22:00 Uhr & Sonntag u. www.ticketcorner.chTicket-Hotline: 0900 800 800 (CHF 1,19 / min. | Montag - Sonntag08-22 Uhr)Veranstalter-Webseite:www.livenation.defacebook.com/livenationGSA -twitter.com/livenationGSAwww.apassionata.showwww.facebook.com/apassionata.officialwww.twitter.com/apassionata_www.instagram.com/apassionata.officialPressekontakt:Michael Mohr | Mohrs Büro GmbHTibor Tromposch | Apassionata GmbHApassionata GmbHKantstr. 29 | 10623 BerlinTel: +49 2191 - 591 20 44Mob.: +49 172 - 202 61 66michael.mohr@mohrsbuero.depresse@apassionata.showwww.apassionata.show