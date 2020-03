Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Rüsselsheim am Main (ots) -- Fachjury prämiert den neuen Kleinwagen PEUGEOT 208 auf dem GenferAutomobilsalon zum "Car of the Year"- Markantes Design und modernste Technologien- Freie Wahl beim Antrieb zwischen Elektro-, Benzin-, und Dieselmotor- PEUGEOT erhält zum sechsten Mal die höchste Auszeichnung der AutomobilbrancheDer neue PEUGEOT 208 ist "Car of the Year 2020" - dies verkündete die Jury amMontag, 2. März 2020 auf dem Genfer Automobilsalon. Bei ihrer Entscheidung hobendie 60 Journalistinnen und Journalisten aus dem Bereich Automotive besondershervor, dass PEUGEOT seinen Kundinnen und Kunden die freie Wahl bei derMotorisierung lässt. So können diese sich bei dem neuen Kleinwagen zwischenElektro-, Benzin- und Diesel-Antrieb entscheiden. Weitere Argumente für denErfolg des neuen Stadtautos seien das mutige Design und die moderne Technologie.Der PEUGEOT 208 ist der erste Vertreter der 2er-Reihe und das sechste PEUGEOTModell insgesamt, das die höchste Auszeichnung der Autobranche für sich gewinnenkonnte.Jean-Philippe Imparato, Geschäftsführer von PEUGEOT: "Ich bin sehr stolz, dassder neue PEUGEOT 208 den Preis 'Car of the Year 2020' gewonnen hat. DieAuszeichnung unterstreicht die exzellente Arbeit all unserer Teams bei PEUGEOTund der Groupe PSA. Nun haben wir gleich drei aktuelle Modelle in unserer Range,die sich 'Car of the Year' nennen dürfen: der neue PEUGEOT 208, der KompaktwagenPEUGEOT 308 und der SUV PEUGEOT 3008. Der Erfolg zeigt auch, dass wir mitunserem Motto 'Power of Choice' bei der Motorenwahl genau den richtigen Wegeingeschlagen haben."Neuer PEUGEOT 208: Ausrufezeichen im B-SegmentDas "Car of the Year 2020", der PEUGEOT 208, setzt im B-Segment neue Maßstäbe.Als Stromer und Verbrenner gibt das Modell den Fahrerinnen und Fahrern die freieEntscheidung über den Antrieb. Das Design des neuen Kleinwagens entspricht dermarkanten Marken-DNA mit seiner Lichtsignatur in Form der drei Krallen, dembreiten Kühlergrill und der sportlichen Linienführung. Im Inneren zeigt sich dasPEUGEOT i-Cockpit® mit dem digitalen 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem10-Zoll-Bildschirm (25 cm), das wichtige Informationen auf Wunsch optisch näherim Vordergrund anzeigt.Bereits ein voller ErfolgDer neue PEUGEOT 208 ist bereits ein Verkaufsschlager. Knapp 110.000 Kundinnenund Kunden haben das "Car of the Year 2020" in Europa seit seinem Marktstart imOktober 2019 bestellt. 15 Prozent davon entfallen dabei auf den vollelektrischenPEUGEOT e-208*.Sechster Erfolg beim "Car of the Year" für PEUGEOTMit der sechsten Auszeichnung beim "Car of the Year" steigt PEUGEOT in die Top 3der erfolgreichsten Marken des Wettbewerbs auf. Vor dem PEUGEOT 208 erhieltenden Titel bereits: der SUV PEUGEOT 3008 im Jahr 2017, der Kompaktwagen 308 imJahr 2014, der Kompaktwagen 307 im Jahr 2002, die Limousine 405 im Jahr 1988 unddie Limousine 504 im Jahr 1969. Die Auszeichnung "Car of the Year 2020" kröntdie zwölf weiteren internationalen Ehrungen, mit denen der PEUGEOT 208 zuvorausgezeichnet wurde.Über "Car of the Year"Die Auszeichnung "Car of the Year" ist der begehrteste Preis derAutomobilbranche. Ihn vergibt eine Jury bestehend aus 60 Journalistinnen undJournalisten aus 23 europäischen Ländern. Gegründet im Jahr 1964, ist derWettbewerb der am längsten laufende in Europa. Der Gewinner wird jedes Jahr aufdem Genfer Automobilsalon verkündet.*Energieverbrauch in kWh/100 km kombiniert für PEUGEOT e-208 Elektromotor mit136 PS (100 kW) bis zu 17,6(1)CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(1)(1)Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neueingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP)ermittelt. Die angegebenen Reichweiten stellen einen Durchschnittswert derModellreihe dar. Die Werte können je nach Ausstattung, gewählten Optionen undBereifung variieren. Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch undCO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nichtBestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellenEnergieverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuerPersonenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigenFassung, können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionenund den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internetzum Download bereitsteht.Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.Weitere Bilder zum PEUGEOT 208 finden sich unter http://ots.de/Ff85uQPressekontakt:Silke RosskothenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 01525 6600832Mail: silke.rosskothen@peugeot.com