Die neue OLI Systems-Plattform V10 steigert die betriebliche Effizienz, Zuverlässigkeit und Einhaltung durch umsetzbare Erkenntnisse

Einzigartige Innovationen befassen sich mit komplexenModellierungsaufgaben in der industriellen WasserchemieCedar Knolls, New Jersey (ots/PRNewswire) - Die neue OLI PlattformV10 verbessert das Prozessdesign, die Betriebsleistung, dieEinhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Produktivität derModellierung.Upstream Öl & GasNeue Calcit- und Barit-Parameter für HPHT-Umgebungen ermöglicheneine genaue Skalenvorhersage bis zu extremen Temperaturen undDrucken. Verbesserungen der Eisenkarbonat-Chemie führen zu einergenaueren Darstellung der Skalierung und des Korrosionsrisikos. Dieneue und erweiterte Bibliothek von CRAs verbessert dieMaterialauswahl. Autoklavenrezepte können jetzt so gestaltet werden,dass sie den Feldbedingungen genauer entsprechen.Downstream Öl & GasDie Simulation der Ammoniakentschwefelung wurde erheblichverbessert, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Dieneue Selenchemie in allen Valenzzuständen wird eine umfassendereSimulation des Entsaltzungswaschwassers in Rohdestillationsanlagenermöglichen.Industrielle WasseraufbereitungDie Fähigkeit, Huminsubstanzen zusammen mit der neuen Selenchemiegenau vorherzusagen, ermöglicht die effektive Beseitigung toxischerVerunreinigungen. Verbesserungen von Ammoniak und Schwefeldioxid fürdie Rauchgasentschwefelung sorgen für Genauigkeit bei derRauchgasbehandlung, einschließlich der Entfernung von Sauerwasser.Lithium- und Seltenerdelemente [Unleserlich]Neue Lithium- und Kobaltchemien sagen das Phasenverhalten genauervoraus, um das Design der Lithiumsalzgewinnung, Batterieproduktionund Wiederverwertung zu verbessern. Die neue Seltenerdfluoridchemiein wässrigen Umgebungen und verschiedenen Klassen wasserfreierFeststoffe ermöglicht die genaue Planung von Extraktions- undTrennprozessen.Andere FunktionenNeue Uranfluorid- und Eisenfluoridchemien verbessern dieGenauigkeit der Simulationen für die Erzeugung von Kernbrennstoffenund die Abfallverarbeitung. Die Aktualisierung derAluminiumfluorid-Chemie verbessert die Genauigkeit für metallurgischeSimulationen.Software FunktionenDie neue Ioneneingabefunktion macht die Wasseranalyse in OLIFlowsheet: ESP einfacher und robuster. Die Unterstützung fürvirtuelle Streams erhöht die Benutzerproduktivität. Die Option zurautomatischenBerechnung von Härte, TDS und pH-Wert bei 25°C und 1 atm spartZeit. OLI Studio bietet eine bessere Konfiguration mit Funktionen zumEinrichten beim ersten Lauf (auch in OLI Flowsheet: ESP verfügbar)zusammen mit Härte-, TDS- und Korrosionsaktualisierungen.Die OLI-Plattform V10 wird Ende Oktober 2019 verfügbar sein.Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2571679-1&h=1231180324&u=https%3A%2F%2Fwww.olisystems.com%2Foli-platform-v10&a=Klicken+Sie+hier%2C+um+mehr+zu+erfahren).Über OLI Systems, Inc."OLI Systems (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2571679-1&h=2554530736&u=https%3A%2F%2Fwww.olisystems.com%2F&a=OLI+Systems) ist einetablierter weltweiter Marktführer bei der Bereitstellung umfassender [unleserlich] Modellierungslösungen für wasserchemischeIndustrieanwendungen, die Produktivität, Betriebseffizienz undAufrechterhaltbarkeit bei gleichzeitigem Risiko [unleserlich]. OLISystems liefert die strengsten und genauesten Einblicke in dieProzessmodulierungssimulation und Intelligenz mit ihren umfangreichenchemischen Eigenschaften [unleserlich] differenziertethermodynamische und kinetische Modelle und bewährte Software