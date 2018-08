Köln (ots) - Am 3. September startet der neue Montagabend bei VOX:Mit "Unsere Schule" sowie "Eine Nacht mit dem Ex" feiern gleich zweiFormate Premiere bei dem Kölner Sender.Außergewöhnliche Momente, intime Aussprachen und einzigartigeEinblicke - an dem neuen Montagabend dokumentiert VOX erstmalsüberhaupt zwei Orte und Situationen, die jeder kennt, aber noch nieaus einer anderen Perspektive so hautnah miterleben konnte: dieSchule sowie die Chance auf einen Neuanfang nach einer Trennung.Jeder erinnert sich noch an seine eigene Schulzeit, doch wasbeschäftigt die Schüler heute? Was passiert während der Pausen imLehrerzimmer und vor welchen Herausforderungen stehen die PädagogenTag für Tag? Ab 3.9. um 20:15 Uhr gibt das Doku-Format "UnsereSchule" in insgesamt sechs Folgen aufschlussreiche Antworten aufdiese Fragen. Mit 30 festinstallierten Kameras und mehrerenKamerateams begleitet VOX wochenlang das Leben an einerGanztagsschule in Aschersleben (Sachsen-Anhalt). Pubertätsprobleme,Prüfungsangst und Sorgen um die ungewisse Zukunft: Die Zuschauerkönnen über einen längeren Zeitraum mitverfolgen, wie ein typischerSchulalltag heutzutage aussieht. Die Sendung basiert auf dempreisgekrönten britischen Hit-Format "Educating".Direkt im Anschluss an "Unsere Schule" geht es mit ganz großenGefühlen weiter: Um 21:15 Uhr zeigt der Kölner Sender die neueBeziehungs-Doku "Eine Nacht mit dem Ex" mit insgesamt zwölf Expaaren,die den Zuschauer auf sehr intensive und intime Art an ihrem finalenTrennungsgespräch teilhaben lassen. Denn wenn die große Liebezerbricht, bleiben oftmals offene Fragen, unausgesprochene Gefühleund gebrochene Herzen zurück. In einem mit Kameras ausgestattetenAppartement treffen die Expaare für einen Abend erstmals nach demSchlussstrich wieder aufeinander. Das Format schafft den Rahmen, indem unausgesprochene Probleme der Beziehung erstmals ausdiskutiertwerden. Am Ende stellt sich für die Paare die große Frage, ob sieihrer Liebe noch eine Chance geben oder endgültig getrennte Wegegehen.Der neue Montagabend bei VOX: Ab 3.9. starten die beiden neuenDoku-Formate "Unsere Schule" und "Eine Nacht mit dem Ex".Pressekontakt:für "Unsere Schule":Magnus Enzmannmagnus.enzmann@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74407für "Eine Nacht mit dem Ex":Katrin Bechtoldtkatrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74404Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell