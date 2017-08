Die neue Monster Job Search App: Swipe dich zum Traum-Job (FOTO)

Eschborn (ots) -App-solut simpel: In wenigen Klicks Profil erstellen, passendeJobs ansehen und mit nur einem Swipe bewerben - so einfach war dieBewerbung noch nie- Mit der innovativen Swipe-Technologie bietet MonsterJobsuchenden ab sofort eine echt mobile Bewerbung- Unterwegs Zeit sinnvoll nutzen und neue Aufgabe finden - jetztam Strand oder in der U-Bahn startenEs ist soweit - ab heute wird die Bewerbung app-solut einfach. DieNachfrage nach einer mobilen Jobsuche und einer vereinfachtenBewerbung ist gerade bei den Berufseinsteigern und YoungProfessionals riesig. Denn was hat man immer dabei, egal ob in derU-Bahn, im Café oder am City Beach? Das Smartphone! Monster hat denWunsch der Jobsuchenden verstanden und stellt eine neue App mitinnovativer Swipe-Technologie vor, die nicht nur die Jobsuche,sondern auch die Bewerbung so verändert hat, dass sie mit nur einemSwipe funktioniert. Zum Beispiel sonntags im Park: Wer relaxt undausspannt, denkt häufig über den Montag nach: "Ist das wirklich derJob, den ich machen möchte?" Jetzt wird der Neuanfang einfacher: Manbraucht nur sein Smartphone. In nur wenigen Klicks ist daspersönliche Profil erstellt und man kann sich bei interessantenUnternehmen bewerben. Damit ist Monster eine der ersten Jobbörsen,die diese Form der Jobsuche "to go" anbietet.Swipe right - so einfach geht's zum neuen JobDurchschnittlich 46 Minuten lang müssen Kandidaten in eineBewerbung über Desktop oder Tablet investieren, zeigt uns die Studie"Recruiting Trends 2017".* Im Vergleich dazu beträgt der Zeitaufwandmit der neuen Monster App gerade mal einen Swipe nach rechts. Und dieJobsuchenden warten geradezu auf diese Lösung: 70 Prozent derBefragten der aktuellen Recruiting Trends wünschen sich eine App, umsich mobil zu bewerben. Auch die Vorbereitung ist schnell erledigt:"In nur wenigen Klicks können Nutzer ihr Profil kreieren, indem siesich mit Facebook anmelden oder den vollständigen Lebenslauf vonDropbox, Google Drive oder anderen bekannten Quellen importieren",erklärt Marc Irmisch-Petit, Vice President General Manager beiMonster. "Langes Suchen und Warten bleibt ihnen ebenfalls erspart,denn sie bekommen automatisch die für sie relevanten Jobs passend zuihrem Profil angezeigt, sozusagen als 'Kartenstapel' zum Swipen."Soll die Suche verfeinert oder geändert werden, hilft der Suchfilter.Sobald der User ein interessantes Jobangebot entdeckt, swipt er eseinfach nach rechts und schickt damit seine Bewerbung mit Profil oderLebenslauf los. Der Personalverantwortliche des jeweiligenUnternehmens bekommt in Echtzeit den Lebenslauf und das Profilzugeschickt und kann unmittelbar darauf antworten. Gefällt dasStellenangebot aus dem Kartenstapel dem Jobsuchenden eher nicht,genügt ein Swipe nach links und das Jobangebot verschwindet, bevorder nächste Job erscheint.App-solut intuitiv und kostenfreiDie App erleichtert Monster Nutzern die Jobsuche aber nicht nur inBezug auf Zeitersparnis, sondern auch hinsichtlich der einfachenNutzung. Die Swipe-Technologie ist aus anderen Anwendungsgebietenbekannt - Gen Y und Gen Z sind mit dem System bereits vertraut. Dassman mit der neuen Technologie gut zurechtkommen, hat sich erwiesen:Die von Jobr und dem Monster Mobile-Team entwickelte App wurde in denUSA bereits in über 15 Millionen Bewerbungen erfolgreich getestet.Ab sofort ist der Traum-Job also nur noch einen Swipe entfernt.Die neue Monster App ist für iOS und Android-Geräte kostenlos imjeweiligen App-Store erhältlich. Den Download-Link zum Testen derbrandneuen Monster App finden Sie hier: http://ots.de/znCTiBildmaterial steht Ihnen hier zum Download bereit:http://ots.de/ip0GJÜber Monster Deutschland:Monster, www.monster.de, ist eines der bekanntesten privatenOnline-Karriereportale in Deutschland mit einem umfassenden Service-und Informationsangebot rund um Beruf und Karriere. Seit über 20Jahren unterstützt Monster weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nachdem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den bestenTalenten. Heute agiert Monster in über 40 Ländern und bietetumfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche, Karriereplanung,Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster dieBranchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichsterTechnologien im Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlichvoran. Firmensitz der Monster Worldwide Deutschland GmbH istEschborn. Die Monster Worldwide Deutschland GmbH ist einTochterunternehmen der Monster Worldwide Inc. mit Sitz inMassachusetts. Um mehr über monster.de zu erfahren, besuchen Sie dieWebsite www.monster.de. Informationen über Monster Worldwide, Inc.,finden Sie unter http://about-monster.com.Deutsche Presseinformationen finden Sie unterhttp://info.monster.de.*Für die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Recruiting Trends 2017wurden die Top-1.000 Unternehmen (Rücklaufquote 12,6%) und die 1.000größten Unternehmen aus dem Mittelstand (Rücklaufquote 8,8%) ausDeutschland befragt und die Ergebnisse mit den Resultaten desNutzungsverhalten und den Einschätzungen von über 3.400Stellensuchenden und Karriereinteressierten verglichen. Für einenumfassenden Überblick wurden zudem Analysen der Top 300 Unternehmenaus der Branche IT (Rücklaufquote 12,3%) durchgeführt. Die Verteilungder Stichproben der jeweiligen Studienteilnehmer ist gemäß demaktuellen Datenbankregister von Bisnode hinsichtlich der MerkmaleUmsatz, Mitarbeiterzahl und Branchenzugehörigkeit in Bezug auf dieentsprechende Grundgesamtheit repräsentativ.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Medien:Monster Worldwide Deutschland GmbHDr. Katrin LuzarTel.: 06196.99 92 -688; Fax: 06196.99 92 -922; E-Mail:katrin.luzar@monster.deOriginal-Content von: Monster Worldwide Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell