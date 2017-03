Die neue Mercedes-Benz A-Klasse in der THOMAS SABO Edition / Schmuckdesign trifft auf sportliche Dynamik

Lauf a.d. Pegnitz (ots) -THOMAS SABO und Mercedes-Benz stellen erstmals eineDesignkooperation vor: Die Mercedes-Benz A-Klasse ist ab Anfang April2017 in einer eigenen Edition von THOMAS SABO verfügbar. Angebotenwird die THOMAS SABO Individualisierung des A-Klassen-PEAK-Modellszunächst im Großraum Nürnberg, der Heimatregion des Schmuck- undUhrenunternehmens, sowie online."Wir freuen uns sehr über diese Kooperation zwischen THOMAS SABOund Mercedes-Benz. Natürlich geht es bei Autos insbesondere umFunktionalität und Sicherheit, aber wie in anderen Lebensbereichenmacht auch hier eine individuelle Optik besonders Spaß. Für dieoptische Veredelung der A-Klasse habe ich ikonische Designelementeaus unserer Sterling Silver Kollektion ausgewählt, die die sportlicheDynamik des Modells unterstreichen", so Firmengründer und DesignerThomas Sabo über die Zusammenarbeit."Unsere PEAK-Sondermodelle sprechen Kunden mit gehobenenAnsprüchen an. Durch die exklusive Designkooperation mit THOMAS SABOstellen wir die einzigartige Optik der A-Klasse in den Vordergrund",so Andreas Rabitz, Leiter der Mercedes-Benz-Niederlassung NürnbergPKW.Die THOMAS SABO Edition der Mercedes-Benz A-Klasse umfasstfolgende Merkmale:- Es stehen Varianten in weißer und schwarzer Lackierung zurVerfügung. Die THOMAS SABO Edition Glam in weißer Lackierungziert das filigrane Arabesque-Motiv der Glam & SoulDamenkollektion. Für das schwarze Modell, die THOMAS SABOEdition Rebel, wurde das Bourbonische-Lilien-Motiv der Rebel atheart Herrenkollektion gewählt. Die beiden Muster sind alsikonische Designs fest in der unverwechselbaren Handschrift vonTHOMAS SABO verankert und prägen seit vielen Jahren die SterlingSilver Schmuckkollektion.- Das Exterieur des Sondermodells ist an markanten Stellen wie derSpiegelaufnahme, den Dachspoilerstegen, den Radnabenabdeckungenund den Kotflügelplaketten mit den ikonischen Designelementenoder dem THOMAS SABO Logo versehen.- Im Interieur sind die Fußmatten individualisiert sowie derDrehradkontroller, die Einstiegsleisten und dieAblagefachflächen im THOMAS SABO-Look gehalten.- Das Logo der THOMAS SABO Edition befindet sich auf denFußmatten, an der Plakette und auf der Einstiegsleiste.- Erstmals im Januar 2017 vorgestellt, stehen die PEAKSondermodelle ausgewählter Fahrzeugtypen von Mercedes-Benz fürexklusive Sportlichkeit.Am Freitag, den 17. März 2017, wurde die THOMAS SABO Edition derÖffentlichkeit bereits vorab in sportlichem Ambiente präsentiert: ImRahmen des DEL Playoff-Viertelfinales zwischen den THOMAS SABO IceTigers und den Augsburger Panthern wurde die Designkooperation inNürnberg exklusiv vorgestellt.Ab dem 1. April 2017 ist die Mercedes-Benz A-Klasse in der THOMASSABO Edition in allen Mercedes-Benz-Niederlassungen in Nürnberg,Fürth und Erlangen ausgestellt und ist dort sowie online ab 29.480,-Euro erhältlich.Über THOMAS SABOTHOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen imBereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen undMänner designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an derPegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften undKreuzfahrtanbietern.Pressekontakt:THOMAS SABO GmbH & Co. KGFelizia KindermannHead of International & Corporate PRTel: +49 - (0)9123 - 9715 0Mail: press@thomassabo.comOriginal-Content von: THOMAS SABO GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell