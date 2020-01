Der neue Masterplan der EZB: Es geht um Ihr Geld…

Lieber Leser,

die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf der jüngsten Sitzung wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen. Der Zinssatz beträgt noch immer 0,0 % – eigentlich unfassbar. Und doch hat sich niemand aufgeregt. In den Medien – Tagesschau, Heute-Journal und Co. -, war diese Nachricht lediglich am Rande eine kleine Notiz wert. Dabei hat die EZB sich nun entschlossen, nach und nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung