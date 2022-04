Der neue Markenfilm von SUNMI definiert den Wert der Zeit neu

Shanghai (ots/PRNewswire) -SUNMI, das chinesische loT-Technologieunternehmen, hat offiziell den Brand Film Section 3 weltweit veröffentlicht. Nach „Priceless" und „Change" arbeitete Thanonchai Sornsriwichai, der berühmte thailändische Regisseur, erneut mit SUNMI zusammen. Gemeinsam mit fast hundert Ökosystempartnern weltweit präsentierte SUNMI den neuen Markenfilm TIME, um über den Wert der Zeit und die Bedeutung der Verbindung nachzudenken.Dieser Kurzfilm befasst sich mit sechs Geschichten rund um das Thema Zeit.-Bequemlichkeit - Was soll Ben tun, wenn er beim Bezahlen die Brieftasche vergessen hat?-Gesundheit - Warum streiten sich Lucy und Paul im Obstladen?-Effizienz - Warum lächeln alle im Bus während der Hauptverkehrszeit?-Standort - Wie findet der Bibliotheksleiter das verlorene Buch, das Bruno mitgenommen hat, schnell wieder?-Begleitung - Was sieht Kenta auf dem Weg zu seiner Mutter an der Tankstelle?-Hope - Wie kann Steve seinen Laden besser mit der Epidemie umgehen?In diesen Geschichten, SUNMI mobile, Zahlung, Desktop-und Kiosk-Zahlungen, zusammen mit den Lösungen von Partnern aus verschiedenen Branchen beigetragen, helfen Unternehmen Zeit zu sparen und helfen jedem mehr Zeit aus dem Leben zu ergreifen, um mehr zu lieben, mehr genießen! Nahezu 100 Partner aus der ganzen Welt, wie Mybus, VNpay, Yonoton, Flipdish, Welpet, nahmen an der gemeinsamen Veröffentlichung teil und boten Szenelösungen in verschiedenen Bereichen wie Transport, Catering, Einzelhandel usw. an. Technologie rekonstruiert und sublimiert Zeit. Das Wesen der Wirtschaft, ein besseres Leben für die Menschheit zu schaffen, wird sich nicht ändern, ebenso wenig wie die ursprüngliche Absicht von SUNMI, ein besseres Leben mit Technologie zu schaffen.Unter dem Zeichen von Altruismus engagiert sich SUNMI für die Ausrüstung kommerzieller LoT-Geräte für alle Lebensbereiche, bringt die Digitalisierung in jedes Geschäftsszenario und arbeitet mit globalen Ökosystempartnern zusammen, um eine vernetzte Geschäftswelt aufzubauen.Bis zum 31. Dezember 2021 hat sich der SUNMI App Store mit 30.000 Partnern und über 16.000 Apps zu einem der führenden App Stores für Unternehmen entwickelt, und diese Apps werden in den Bereichen Lebensmittellieferung, Restaurant, Einzelhandel, Steuerkontrolle, Kasse und anderen Szenarien eingesetzt. Die IoT-Produkte und -Lösungen von SUNMI werden in mehr als 200 Ländern, Regionen und Gebieten eingesetzt und ermöglichen Händlern auf der ganzen Welt den Zugang zum Internet.Weitere Informationen finden Sie im Internet: https://www.sunmi.com/en-US/tvc3-time/Über SUNMISUNMI ist ein IoT-Unternehmen mit dem Kernwert "Altruismus" Wir setzen uns dafür ein, Unternehmen mit intelligenten IoT-Geräten auszustatten und integrierte Cloud-Dienste zu unterstützen, um eine vernetzte Welt zu schaffen und schließlich Business 4.0 zu erreichen.Zoe Yiptingting.ye@sunmi.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1798549/image_1.jpgOriginal-Content von: SUNMI Technology, übermittelt durch news aktuell