"Die neue Lust am Schießen": 3sat-Doku über den Reiz von Waffen (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 8. November 2018, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenWarum üben Waffen einen so großen Reiz auf Menschen aus? DieDokumentation "Die neue Lust am Schießen", am Donnerstag, 8. November2018, 20.15 Uhr in 3sat, sucht nach Gründen und untersucht unteranderem, was im Gehirn beim Schießen passiert. Im Anschluss, um 21.00Uhr, diskutiert Gert Scobel im Rahmen von "Wissenschaft amDonnerstag" live mit seinen Gästen zum Thema "Illusion Weltfrieden".Die 3sat-Dokumentation "Die neue Lust am Schießen" von GregorSteinbrenner stellt fest, dass Schießen in Deutschland beliebterwird. Bogenschießen, Lasertag und Paintball gelten mittlerweile alsTrendsportarten mit Teambuilding-Potenzial. Der Film fragt deshalb,warum es für viele Menschen einen großen Reiz hat, zur Waffe zugreifen, und ob das in der Natur des Menschen liegt. Was passierteigentlich im Gehirn beim Tragen einer Waffe, beim Lösen einesSchusses? Viele weitere Fragen schließen sich an, wie zum Beispiel,ob Ego-Shooter die Bereitschaft erhöhen, eine echte Waffe zubenutzen, und die Frage, wie viele Waffen überhaupt in Umlauf sind.3sat-Reporter Gregor Steinbrenner trifft für die DokumentationWissenschaftler, Waffenbefürworter und Waffengegner - und ziehtselbst den Abzug.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinenGästen - Harald Meller, Direktor des Landesamtes für Denkmalpflegeund Archäologie Sachsen-Anhalt, Jürg Helbling, Universität Luzern,Ethnologisches Seminar, und Maggie Schauer, Zentrum für PsychiatrieReichenau, Psychotraumatologie, - zum Thema "Illusion Weltfrieden":Die Geschichte der Menschheit ist vor allem die Geschichte vonKriegen. Denn Friedenszeiten sind kurz und die Bewahrung des Friedensein hartes Geschäft. Gert Scobel fragt, was der Mensch aus derGeschichte lernen kann, um Konflikten heute besser zu begegnen undKriege im besten Fall zu verhindern. Ein zweiter Aspekt ist, dassKrieg evolutionär gedacht scheinbar eine lohnende Strategie ist.Nicht für das Individuum, aber für die Spezies. Und auch im Tierreichspielt Krieg eine wesentliche Rolle. Ist Frieden also nur eineIllusion?Wissenschaft am Donnerstag: In 3sat steht der Donnerstagabend imZeichen der Wissenschaft. Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet dieDokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften,Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert GertScobel mit seinen Gästen zum Thema.