Der neue Lautsprecher von HUAWEI Sound wurde gemeinsam mit Devialet entwickelt -- eine neue Ära für kabelloses Hi-Fi

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei hat am 22. Oktober 2020 einen neuen drahtlosen Lautsprecher in seiner Serie HUAWEI Sound, einer Zusammenarbeit mit dem Akustikgiganten Devialet, veröffentlicht. Die beiden Unternehmen haben 2019 gemeinsam das HUAWEI Sound X auf den Markt gebracht, das als erster drahtloser Premium-Lautsprecher erstklassige Audio- und Akustiktechnologie für gewöhnliche Nutzer und Audiophile gleichermaßen zugänglich gemacht hat.Der HUAWEI Sound der nächsten Generation ist das Kronjuwel der erfolgreichen HUAWEI X Devialet-Partnerschaft, durch die alle Lautsprecher Devialet-patentierte Akustikdesigns für ein noch besseres Hörerlebnis verwenden. Der HUAWEI Sound ist deutlich kleiner als der Sound X, bietet jedoch ein verbessertes, volleres Audio-Erlebnis, und ist ein Beweis für die einzigartigen und komplementären Fähigkeiten von Huawei und Devialet.Ein kompakter Körper voller KraftDieses Produkt der neuesten Generation verfügt über ein erfinderisches Akustikdesign mit vier Lautsprechern, welches das Ergebnis von Devialets unübertroffenen Fähigkeiten auf diesem Gebiet ist. Dabei arbeiten ein 4"-40W-Woofer und drei 5W-Vollbereichslautsprecher zusammen. Trotz des bemerkenswert dezenten Aussehens des HUAWEI Sound erzeugt er dank der Push-Push-Konfiguration von Devialet, bei der sich zwei passive Membrane gegenseitig verstärken, um Rückwellenvibrationen entgegenzuwirken, eine erstaunliche Leistung. Dies reduziert Verzerrungen, die sich durch den Nachhall der Membranen bilden, erheblich und gewährleistet eine unvergleichliche Stabilität bei hohen Lautstärken von bis zu 90 DB sowie ein auffallend makelloser und unverzerrter Klang erzeugt wird.Sein starker Bass war daher ein Highlight der HUAWEI Sound-Serie und zudem hebt dieses brandneue Produkt die Messlatte mit Devialets SAM® 2.0-Technologie und der allerersten Integration eines Woofers und zweier passiver Einheiten. Dieses hochkomplexe Akustikmodell nutzt sorgfältiges Modelling und Auslenkungskontrolle für den Woofer und die passiven Membrane, um maximal große simultane Vibrationen zusätzlich zu unverzerrten tiefen Frequenzen sowie einen weiten Dynamikbereich zu gewährleisten. Deshalb sind die Bässe des HUAWEI Sound tiefer und voller.Die fortschrittliche SAM®-Technologie ermöglicht ein besseres Klangerlebnis und vermittelt dem Hörer vom Komfort des Wohnzimmers aus die Kostprobe eines Live-Konzerts. Unterstützt durch SAM® 2.0 und dem Push-Push-Design erzeugt HUAWEI Sound ein Audio, das grenzenlose Kraft und Souveränität ausstrahlt und gleichzeitig ein atemberaubendes Maß an Klangtreue beibehält und somit ein außergewöhnliches neues Paradigma für einen drahtlosen Lautsprecher darstellt.Devialet SPACE(TM)-Technologie für echten 360° Surround SoundDer brandneue HUAWEI Sound bietet drei gleichmäßig verteilte (d. h. mit 120°-Winkeln) Vollbereichstweeter, ergänzt durch die Devialet SPACETM-Technologie, durch die ein Raum mit lyrischem 360° Surround Sound erfüllt wird und ein persönliches Hörerlebnis geschaffen wird, das an einen großen Konzertsaal erinnert.SPACE(TM) widerlegt die traditionelle Vorstellung, dass Surround Sound mehrere strategisch platzierte Lautsprecher im gesamten Raum erfordert, indem das Eingangssignal über einen speziellen Algorithmus in direkten Klang, reflektierten Klang und Umgebungsgeräusche unterteilt wird. Die drei verschiedenen richtungsorientierten Lautsprecher empfangen dann ein Signal basierend auf dem Standort des Hörers und erzeugen zusammen erstaunliche Surround Sound-Effekte von einem einzigen Gerät aus, welche die natürlichen räumlichen Grenzen eines Zimmers überwinden*Für diese Funktion muss der Devialet SPACE(TM) Soundstage-Modus in der HUAWEI AI Life-App ausgewählt werden.Darüber hinaus bietet HUAWEI Sound vier verstärkende Soundeffekte:Devialet SPACETM Soundstage, Vocals, Hi-Fi und Bass, die jedem Musikstück neue Würze verleihen, von Symphonien über Arien bis hin zu Rocksongs! Diese Einstellungen sind in der HUAWEI AI Life-App ganz leicht zu konfigurieren.Weitere Verbindungsmöglichkeiten mit verbesserter Tap-to-transfer-AudioübertragungHUAWEI Sound bietet zudem unübertroffenen Komfort mit einer Vielzahl von Konnektivitätsfunktionen wie Bluetooth (LDAC), UPnP und 3,5 mm AUX-in-Verbindungen.*Das 3,5 mm AUX-in-Kabel muss separat erworben werden.HUAWEI Sound enthält auch eine bahnbrechende Tap-to-transfer-Funktion, über die der Benutzer das Audio seines Telefons im Handumdrehen auf dem Lautsprecher wiedergeben kann, indem er einfach mit dem Telefon gegen den Lautsprecher klopft. LDAC wird ebenfalls unterstützt, was eine hochauflösende Bluetooth-Übertragung mit bis zu 990 kbps (theoretischer Wert) ermöglicht, das Dreifache des Standard-Bluetooth.*OneHop Audio Sharing wird nur auf Android-Telefonen mit Android 5.1.1 oder höher unterstützt. NFC muss aktiviert und der Bildschirm des Telefons eingeschaltet sein. Es wird derzeit nicht auf iOS-Geräten unterstützt.Klassisches und charakteristisches Devialet-DesignHUAWEI Sound führt den Premium-Stil des vorherigen Sound X fort und hat eine spezielle Beschichtung, die für eine glatte, glänzende Oberfläche sorgt, die an die eines Konzertflügels erinnert. Der untere Teil des Gehäuses ist mit einem glänzenden Fasernetz beschichtet, um eine freie und einfache Schallübertragung zu gewährleisten sowie gegen eindringenden Staub und Spritzer zu schützen. Musik, die auf einem HUAWEI Sound gespielt wird, erweckt beim Hörer den Eindruck eines Live-Konzerts - ein intimes, aber majestätisches Erlebnis.HUAWEI Sound vereint die beispiellosen Fähigkeiten von Huawei im Bereich der Kommunikationstechnologie und die Akustik-Expertise von Devialet für ein ebenso eindrucksvolles wie einzigartiges Hörerlebnis. 