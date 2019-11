Der neue KAMIQ GT: Fünftes SKODA SUV für den chinesischen Markt feiert Messepremiere in Guangzhou (FOTO)

Mladá Boleslav/Guangzhou (ots) -- Nächster Schritt in der SKODA SUV-Offensive auf weltweit größtemEinzelmarkt der Marke- Nach dem KODIAQ GT zweites SKODA Coupé-SUV speziell für denchinesischen Markt- Kompakte Proportionen, viel Platz im Innenraum undsportlich-elegante Coupé-FormSKODA erweitert seine SUV-Familie in China: Der neue SKODA KAMIQ GT ist daszweite Coupé-SUV der Marke und wie der größere SKODA KODIAQ GT exklusiv in Chinaerhältlich. Auf seinem weltweit größten Einzelmarkt bietet der tschechischeHersteller damit jetzt fünf verschiedene SUV-Modelle an. Der neue KAMIQ GTkombiniert die kraftvolle Formensprache des chinesischen City-SUV KAMIQ mit dersportlichen Eleganz eines Coupés und ist maßgeschneidert für einelifestyleorientierte junge Käuferschicht mit Fokus auf Fahrspaß, Alltagsnutzenund emotionalem Design. Erhältlich ist das kompakte Coupé-SUV mit zweiMotorvarianten: einem 1,5 MPI mit 82 kW (111 PS) und einem 1,2 TSI mit 85 kW(115 PS). Seinen ersten Publikumsauftritt feiert der KAMIQ GT bei der 17.Auflage der Guangzhou International Automobile Exhibition, die noch bis zum 1.Dezember geöffnet ist.Der SKODA AUTO Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier sagt: "Der SKODA KAMIQ GT istunser zweites Coupé-SUV und gleichzeitig das zweite Modell, welches wir exklusivunseren chinesischen Kunden anbieten. China ist seit inzwischen neun Jahren dergrößte Einzelmarkt für SKODA und außerdem der Markt mit dem größten SUV-Anteil.Daher ist es nur konsequent, dass wir in China als einzigem Land weltweit jetztfünf verschiedene SUV anbieten und so ein besonders breites Feld anKundenwünschen abdecken."Ralf Hanschen, Präsident von SKODA China ergänzt: "Der neue KAMIQ GT ist einebenso dynamisches wie elegantes SUV-Coupé für junge chinesische Kunden. SKODAengagiert sich weiterhin stark auf dem chinesischen Markt und für seinechinesischen Kunden. Wir verfolgen in China eine klare Vision: Wir bietenclevere Features, die das Leben angenehmer machen. Wir bieten unserenchinesischen Kunden immer das Beste, daher bieten wir dort mehr SUV-Modellreihenan als auf jedem anderen Markt." "Unser Fokus liegt neben Autos allerdings auchauf neuen Mobilitätslösungen. Das Team im SKODA AUTO DigiLab China, unseremglobalen Innovationszentrum in Peking, entwickelt Mobilitätslösungen für denchinesischen und die internationalen Märkte", so Hanschen weiter.Emotionales Karosserie-Design und fließende DachlinieDer SKODA KAMIQ GT kombiniert die kraftvolle Formensprache des chinesischenCity-SUV KAMIQ mit der sportlichen Eleganz eines Coupés. Er ist 1.606 Millimeterhoch und mit 4.409 Millimetern Länge 19 Millimeter länger als der KAMIQ.Unverändert sind die Breite von 1.781 Millimetern und der Radstand von 2.610Millimetern. Damit präsentiert sich das coupéhafte City-SUV äußerlich kompaktund bietet zugleich einen bemerkenswert großzügigen Innenraum.In der Frontansicht vermittelt der SKODA KAMIQ GT Coolness und Entschlossenheit.Scharf gezeichnete Linien und avantgardistische Design-Elemente ergeben einenmodernen und attraktiven Look, der ganz auf den Geschmack junger chinesischerKunden zugeschnitten ist und einen expressiveren Lifestyle repräsentiert. DerGrill trägt markante vertikale Rippen und reicht an den Seiten bis an diekristallinen LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht heran, zusammen strahlen sieKraft und Dynamik aus. Große horizontale Lufteinlässe unterhalb des Grills sowieL-förmige Zierleisten an den Flanken verstärken den selbstbewussten Auftritt.Die fließende Dachlinie fällt nach hinten leicht ab und mündet sanft in einenHeckspoiler. Die scharf gezeichnete Gürtellinie erzeugt einen dreidimensionalenEffekt und harmoniert optisch mit den markanten Einfassungen der Radhäuser.Zusammen mit den schwarz lackierten Leichtmetallrädern im 17-Zoll-Format ergibtsich so ein sportlich-dynamischer Look, der perfekt in ein urbanes Umfeld passt.Besondere Highlights setzen die zweifarbigen Radnaben und ein kristallinesSeitenlogo, beide mit dreidimensionaler Wirkung.Dynamisches Heck und neu interpretierte C-Form der HeckleuchtenDie LED-Heckleuchten des KAMIQ GT mit ästhetischen kristallinen Struktureninterpretieren die markentypische C-Form der Leuchtsignatur völlig neu undbilden einen attraktiven Blickfang. Ein markant gestalteter Stoßfänger mitdurchgehender Lichtleiste unterstreicht das expressive Heckdesign. Wie imFrontbereich betonen L-förmige Zierleisten an den Flanken das gleichermaßenkraftvolle wie moderne Karosserie-Styling. Optional ist der neue KAMIQ GT miteinem Dach in Kontrastfarbe und mit einem Panoramaglasdach bestellbar. Zudem istfür das SUV-Coupé die neue Wagenfarbe Modern Gold metallic erhältlich.Sportlich-dynamisches Ambiente im großzügigen InnenraumDer modern gestaltete Innenraum des KAMIQ GT bietet dank der sorgfältigenAuswahl an Farben, Materialien und Oberflächen einen gelungenen Mix aus robusterSUV-Optik und einem luftigen, von sportlicher Dynamik geprägten Ambiente. DieInstrumententafel ist mit einer Zierleiste in der Optik von gebürstetem Metallversehen, die sich über die gesamte Breite des Fahrzeugs erstreckt. Alsexklusives Detail sticht auf der Beifahrerseite ein GT-Logo hervor, das mit derjeweiligen Wagenfarbe korrespondiert und einen attraktiven Akzent setzt. Fahrerund Beifahrer nehmen auf Sportsitzen mit integrierten Kopfstützen Platz, dieeinen hervorragenden Halt bieten. Ein gesticktes GT-Logo in den Kopfstützen, dashorizontale Streifenmuster und die exklusiven Ziernähte verstärken diedynamische Optik des Innenraums zusätzlich. Dazu passend verfügt das Fahrzeugüber ein griffiges Multifunktionslenkrad, das eine schnelle und zielsichereBedienung wichtiger Funktionen ermöglicht.Zwei Ausstattungsvarianten, modernste Konnektivität und Infotainment serienmäßigDer SKODA KAMIQ GT ist in den Ausstattungsvarianten Ambition und Styleerhältlich. Praktische Features wie die Klimaautomatik Climatronic oder derschlüssellose Fahrzeugzugang KESSY sorgen für noch höheren Komfort. Hinzu kommenfortschrittliche Konnektivitätslösungen und ein modernes Infotainmentsystem mitacht Zoll großem Glasdisplay und Wi-Fi-Stick, das sich an den Ansprüchen jungerurbaner Chinesen orientiert. Dank Apple CarPlay, Baidu CarLife und MirrorLinkTMlassen sich Smartphones problemlos mit dem Fahrzeug koppeln. Eine serienmäßigeRückfahrkamera unterstützt die Parksensoren, Kopf- und Seitenairbags sorgen beieinem Unfall für den Schutz der Passagiere.Zwei effiziente MotorvariantenFür den SKODA KAMIQ GT stehen zwei moderne und effiziente Benzinmotoren zurVerfügung. Der im SKODA AUTO Motorenzentrum in Tschechien entwickelte 1,5 MPIleistet 82 kW (111 PS) und erreicht ein maximales Drehmoment von 145 Nm. Er istmit einer 6-Gang-Automatik gekoppelt. Der 1,5 MPI verfügt über einenhitzeresistenten Aluminium-Motorblock, dessen geringes Gewicht denKraftstoffverbrauch reduziert und das Handling verbessert. Eine variableVentilsteuerung passt das Öffnen und Schließen der Einlassventile an denjeweiligen Fahrzustand an. Damit wird die Effizienz der Verbrennung erhöht.Außerdem kommt im KAMIQ GT ein 1,2 TSI zum Einsatz. Dieses Triebwerk entwickeltdank Turboaufladung 85 kW (115 PS) und überträgt ein maximales Drehmoment von200 Nm über ein 7-Gang-DSG an die Vorderräder.Von KODIAQ bis KAMIQ: Fünf SUV-Modelle in ChinaNeben dem neuen KAMIQ GT umfasst die SKODA SUV-Familie auf dem chinesischenMarkt vier weitere Modelle. Dem geräumigen und bis zu sieben Personen Platzbietenden KODIAQ, der 2017 die SUV-Offensive der Marke begründete, stehtexklusiv in China die elegante Coupé-Variante KODIAQ GT zur Seite. Beide sindmit Motoren bis zu 162 kW (220 PS) erhältlich. Der KAROQ ist 50 Millimeterlänger als die europäische Version und bietet damit in China noch mehr Platz undKomfort. Zur Auswahl stehen ein 1,2 TSI mit 85 kW (115 PS) und ein 1,4 TSI mit110 kW (150 PS). Das City-SUV KAMIQ wurde speziell für den chinesischen Marktentwickelt und ermöglicht seit 2018 den Einstieg in die SUV-Palette von SKODA.Mit einer Länge von 4.390 Millimetern ist er rund 15 Zentimeter länger als dasim Sommer 2019 präsentierte europäische Modell, das er mit einemFassungsvermögen von 463 bis 1.510 Litern auch beim Kofferraumvolumenübertrifft. Angetrieben wird der KAMIQ in China von einem 1,5 MPI mit 82 kW (111PS).Jeder vierte SKODA weltweit wird derzeit in China ausgeliefertBereits seit neun Jahren ist China der größte Einzelmarkt des tschechischenAutomobilherstellers. Im Rekordjahr 2018 stiegen die Verkaufszahlen um 4,9Prozent auf 341.000 Fahrzeuge, ein Drittel davon waren SUV-Modelle. Insgesamtwird jeder vierte SKODA aktuell in China ausgeliefert. Für die Zukunft rüstensich SKODA und SAIC Volkswagen bis 2021 mit Investitionen von umgerechnet zweiMilliarden Euro und dem neuen SKODA AUTO DigiLab China in Peking. Im Fokus derEntwicklung des Unternehmens stehen attraktive, neue Modelle, insbesondere imSUV-Bereich - mit dem KODIAQ GT und KAMIQ GT werden zwei SUV-Modelle exklusivfür den chinesischen Markt angeboten. SKODA plant zudem Fahrzeuge mitalternativen Antrieben und arbeitet darüber hinaus an cleveren Lösungen, die dasmobile Leben zukünftig noch einfacher und besser machen. Die neuen Fahrzeuge undServices werden den Kunden ein begeisterndes Design, überlegene Funktionalitätund ein unkonventionelles Mobilitätserlebnis bieten.Neues SKODA AUTO DigiLab China kooperiert mit Start-up-UnternehmenIm April 2019 wurde in Peking das SKODA AUTO DigiLab China eröffnet. In demneuen Innovationszentrum hat SKODA ortsansässige Start-up-Unternehmen vernetzt,um gemeinsam Projekte voranzutreiben. Der Fokus des Netzwerks liegt auf denBereichen Mobilität der Zukunft und Digitalisierung sowie auf der Entwicklungund Implementierung neuer Geschäftsfelder. 