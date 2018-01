Das neue Jahr beginnt mit einem neuen Limited Edition-Whisky von Johnnie Walker

London (ots/PRNewswire) -Johnnie Walker Blenders' Batch Sherry Cask Finish wirdausschließlich an Reisende verkauftDer Beginn eines neuen Jahres bringt neue Pläne, neue Vorsätze undNeuanfänge - aber für das Team von 12 erfahrenen Whiskyherstellernbei Johnnie Walker ist das jeden Tag der Fall, da sie die Grenzen fürden Geschmack von Scotch-Whisky immer mehr sprengen.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/626698/Johnnie_Walker_Blenders_Batch.jpg )Für dieses neue Jahr hat das Team der weltweit führendenScotch-Whisky-Marke[1] eine besondere Whisky-Edition herausgebracht,die exklusiv für Reisende bestimmt ist: Johnnie Walker Blenders'Batch Sherry Cask Finish - ab sofort weltweit in Duty-free-Shopserhältlich.Das Johnnie Walker Blenders' Batch-Portfolio besteht aus einerReihe von Whiskys, die dank ihres Gestaltungsspielraums Mischungenhervorbringen, die die Traditionen der Whiskyproduktionherausfordern. Das Ergebnis ist eine einzigartige Serieexperimenteller Whiskys, die unverwechselbare Aromen und erstaunlicheServiervorschläge liefern.Das Experiment, auf dem diese neue Ausgabe beruht, ist vomlegendären Johnnie Walker Black Label motiviert, der seit über 100Jahren durch Reifung in Sherry-Fässern hergestellt wird. Von diesemProzess inspiriert, befassten sich die Whiskyhersteller bei JohnnyWalker noch eingehender mit den fruchtigen Noten, die dem Whiskydurch die Reifung in Sherry-Fässern seinen Geschmack verleihen - undschufen den 12 Jahre gealterten, köstlich gehaltvollen und süßenJohnnie Walker Blenders Batch Sherry Cask Finish.Johnnie Walker Blenders Batch Sherry Cask Finish wird aus Whiskysvon Destillerien wie Blair Athol, Cardhu und Strathmill hergestelltund ist ein sanfter, dunkler Scotch mit Noten von süßer Vanille,Rauch, Rosinen und einem wärmenden Finish aus Zartbitterschokolade.Aimée Gibson, Expertin für Whiskyherstellung bei Johnnie Walker,sagte: "Die Johnnie Walker Blenders' Batch Whiskys sind das Ergebniskühner Experimente, die alle Grenzen für Geschmack überschreiten.Inspiriert durch das Element der Reifung in Sherry-Fässern im JohnnieWalker Black Label, war ich von dem gehaltvollen und fruchtigenGeschmack fasziniert, der dadurch der Mischung hinzufügt wurde. Dashat mich dazu motiviert, mit dem Sherry-Fass-Finish zuexperimentieren, um mehr von diesen fruchtigen Noten zu entfesselnund eine einzigartige Geschmacksdynamik hinzuzufügen."Sie fügte hinzu: "Das Ergebnis war außergewöhnlich: Johnnie WalkerBlenders' Batch Sherry Cask Finish ist ein fantastisch süßer undgehaltvoller Whisky. Er ist perfekt für Scotch-Whisky-Anfänger, wirdaber auch erfahrene Whiskyliebhaber begeistern."Dayalan Nayager, der Geschäftsführer von Diageo Global Travel,kommentierte die exklusive Edition für den Reiseeinzelhandel: "Diesist ein besonderer Auftakt für Diageo Global Travel, weil die Editionspeziell unseren Kunden angeboten wird. Dies ist die ersteExklusiv-Edition für den Reiseeinzelhandel aus der Johnnie WalkerBlenders' Batch-Reihe und damit perfekt für Reisende, die im neuenJahr etwas ganz Besonderes verschenken wollen.Reisende suchen nach Marken, die auf Entdeckungen, Authentizität,Handwerkskunst und echten menschlichen Geschichten beruhen, und dafürist nichts besser geeignet als Johnnie Walker. Wir freuen uns,unseren Kunden einen Einblick in die Welt des Geschmacks derweltgrößten Scotch-Whisky-Marke geben zu können und unser Sortimentum eine weitere Innovation zu erweitern."Am besten genießen Sie Johnnie Walker Blenders' Batch Sherry CaskFinish mit Ginger-Ale und einem frischen Orangenschnitz - und schonhaben Sie einen köstlichen hausgemachten Cocktail kreiert. Ähnlichwie Johnnie Walker Black Label eignet sich dieser neue Whisky perfektzum Mixen. Servieren Sie diesen Longdrink am Abend und verleihen Siediesen bestimmten Nächten, in denen Konversationen in vollem Gangesind, einen Hauch von Luxus.Gönnen Sie sich oder jemand anderem in diesem neuen Jahr einenaufregenden neuen Geschmack. Reisende können ab sofort inausgewählten Duty-free-Shops weltweit eine Flasche Johnnie WalkerSherry Cask Finish kaufen. Der Preis liegt bei £26,50/$44(unverbindliche Preisempfehlung) für eine 1-Liter-Flasche.[1] International Wine & Spirit Research (IWSR) 2017 - basierendauf Volumen- und Wertdaten aus 2016Trinken Sie Johnnie Walker verantwortungsvoll.http://www.DRINKiQ.comOriginal-Content von: Johnnie Walker, übermittelt durch news aktuell