Der neue Holländische Matjes ist da (FOTO)

Hamburg (ots) -Heute fiel in Hamburg der Startschuss für die neue HolländischeMatjes-Saison. Reinhold Beckmann nimmt für Nestwerk e.V. Spende über16.000 EUR entgegen.Seit wenigen Minuten darf wieder offiziell geschlemmt werden. Mitder Übergabe des ersten Fasses mit neuen Holländischen Matjes durchGerbrand Voerman, Vorsitzender des niederländischenHering-Großhandelsvereins, an den Hamburger TV-Koch und KochbuchautorTarik Rose, ist die Matjessaison 2018 offiziell eröffnet.Bei bester Stimmung genossen die Gäste wie Moderator undTV-Experte Reinhold Beckmann oder Nikki Third, vom niederländischeMinisterium für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität inDeutschland und der Schweiz, die ersten fangfrischen Matjes. Das Teamum Tarik Rose vom Restaurant Engel hatten diese sowohl klassisch alsauch in unterschiedlichen Variationen, z.B. als Tatar mit Bete,asiatisch eingelegt oder als Curry-Matjes zubereitet.16.000 EUR für Nestwerk e.V. von deutschen und holländischenFischereien gespendetIn den Niederlanden ist es seit jeher Brauch, dass das ersteMatjes-Fass versteigert und der so erzielte Erlös einem guten Zweckgespendet wird. Diese Tradition wird auch in Deutschland fortgeführt,mit dem Unterschied, dass das Fass heute in Hamburg symbolischversteigert wurde. Bereits im Vorfeld haben deutsche und holländischeFischereien gesammelt, so dass Reinhold Beckmann, als Vertreter undGründer der Hamburger Initiative NestWerk e.V., einen Spendenschecküber 16.000 EUR entgegen nehmen konnte. Der Verein NestWerk e.V.setzt sich seit 1999 für Mädchen und Jungen aus strukturschwachenStadtteilen Hamburgs ein und initiiert altersgerechte, verlässlichesowie kostenlose Sport- und Freizeitangebote. Ziel des Vereins istdie Förderung sozialer Kompetenzen und das Ermöglichen echterPerspektiven und Chancen auf eine Teilhabe an der Gesellschaft. Mitvielfältigen Partnerschaften hilft NestWerk Kindern und Jugendlichenden Armutskreislauf zu durchbrechen.Worauf Sie beim Einkauf achten solltenDer Holländische Matjes ist traditionell gereift und wird meistals Doppelfilet mit Schwanzflosse angeboten. Er hat ein hellesFleisch und zeigt in der Mitte eine rötliche Färbung. Dies ist dasZeichen, dass der Fisch im Ganzen eingelegt wurde und inkörpereigenen Enzymen gereift ist. Der Holländische Matjes wird ineiner Lake mit geringerem Salzanteil als der einheimische eingelegt,wodurch er deutlich milder und zarter ist.Erhältlich ist der neue Holländische Matjes ab 13. Juni 2018 inFischgeschäften oder in den Fischabteilungen ausgewählterSupermärkte. Wer keinen Händler in der Nähe hat, kann die Delikatesseauch online ordern. Es gibt zahlreiche Anbieter, die über dasInternet Bestellungen annehmen und qualitativ hochwertig bis nachHause liefern. Idealerweise wird der Matjes am Tag des Kaufsverzehrt. In der Regel hält er sich gekühlt bis zu drei Tage.Über das Holländische FischbüroDas Holländische Fischbüro ist die zentrale Kontakt- undKommunikationsstelle für Unternehmen des niederländischenFischereisektors. Das Ziel des Holländischen Fischbüros ist es, dieFischerei, die Fischer und ihre Produkte (Fisch, Schalen- undKrustentiere) der Öffentlichkeit zu präsentieren und zu promoten,Wissen und Informationen über Fisch und Fischerei zu teilen und denWert dieser besonderen Produkte herauszustellen.Informationen rund um den holländischen Matjes finden Sie auch aufder Website unter www.hollaendischer-matjes.de