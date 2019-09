Der neue Herbsttrend bei Juwelo heißt Saphir

Berlin (ots) - Nicht nur Geburtssteine sind im Trend, sondern auchechte Juwelen. Und in der Kombination sind sie perfekt. Das schönsteHerbstjuwel für alle Geburtstagskinder im September ist der Saphir.Seine größte Vielfalt präsentiert Juwelo, Deutschlands einzigerTV-Sender für Echtschmuck und Experte für farbige Edelsteine, nochbis Ende September. Live im TV am 29. und 30. September ab 17 Uhrund online auf juwelo.deDer Verband der amerikanischen Edelsteinhändler kürte den Saphirzum Geburtsstein des Monats September. Über die Jahrhunderte habensich verschiedene Traditionen und Bräuche entwickelt, nach denenjedem Kalendermonat ein oder mehrere Edelsteine zugeordnet wurden.Der berühmte amerikanische Gemmologe George Frederick Kunz hat vieledieser Überlieferungen gesammelt und zu neuer Popularität verholfen."Der Saphir ist nicht nur wunderschön, sondern auch reich anGeschichten", berichtet Juwelo-Geschäftsführerin Annette Freising.Sie sagt: "Der Saphir ist eine Legende der Welt der Edelsteine." Vonvielen werden Saphire als romantische Edelsteine geschätzt, besondersseit Prinzessin Diana und später Herzogin Catherine einen12-karätigen Blauen Saphir als Verlobungsring trugen. Der Saphir hatfür jeden etwas zu bieten und gehört darum nicht ohne Grund zusammenmit Diamant, Smaragd und Rubin zu den weltbekannten "Großen Vier" derEdelsteinwelt.Ob von Kornblumenblau zu Königsblau, oder von Pfirsich bisViolett, der Saphir bietet eine attraktive Auswahl an Farben undSchattierungen. Diese Vielfalt, gepaart mit den spannenden Anekdotenzu seiner Geschichte und Entstehung, sind Grund genug dafür, denGeburtsstein des Monats September einen festen Platz in jederSchmucksammlung zu reservieren.Für Juwelo ist es selbstverständlich, dass SchmuckkaufVertrauenssache ist. Aus diesem Grund begleitet Juwelo den Weg einesEdelsteins von der Mine bis zum Schmuckstück und gestaltet diesen Wegmöglichst transparent. Saphire werden überwiegend in alluvialenLagerstätten gefunden - also in von Bergen heruntergespültem Gesteinund Geröll. Der Abbau von Saphiren erfolgt häufig in sehr kleinemUmfang und oft an Ufern von Seen und Flüssen. Beispielsweise hat dieRegierung von Sri Lanka ein Gesetz erlassen, das nach abgeschlossenemSaphir-Abbau die Umwandlung des genutzten Bodens zu Reisfeldernvorsieht.Über JuweloDie Juwelo Deutschland GmbH ist ein in Berlin ansässigesUnternehmen. Juwelo startete am 1. Juni 2008 im TV und präsentiertseitdem 18 Stunden täglich live echten Edelsteinschmuck. DerOnlineshop juwelo.de ist rund um die Uhr mit einem vielfältigenAngebot erreichbar. Heute bietet Juwelo über eine Vielzahl vonelektronischen Vertriebskanälen (u.a. TV, Internet, Smart TV undSmartphone-App) europaweit farbigen Edelsteinschmuck zum bestenPreis-Leistungs-Verhältnis in jedem Segment an. Neben deminteraktiven Live-Verkauf im TV gibt es außerdem klassischeFestpreisangebote im Onlineshop, sodass Schmuckliebhaber zu jederZeit und von jedem Ort auf das breite Angebot von Juwelo zugreifenkönnen. Der Edelsteinschmuck wird in höchster Präzision in eigenenFertigungen in Thailand und Indien von ausgebildeten Goldschmiedenhandgefertigt. Das Sortiment von Juwelo Deutschland umfasstSchmuckstücke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Edelsteine,zurzeit sind ca. 500 verschiedene Edelsteinvarietäten im Angebot.Jedes Schmuckstück wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, dasAuskunft gibt über Maße, Gewicht, Herkunft sowie über das verwendeteEdelmetall.Kontakt:Juwelo Deutschland GmbHErkelenzdamm 59/6110999 BerlinOriginal-Content von: Juwelo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell