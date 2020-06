Mannheim, Basel (ots) - Trotz Corona-Pandemie und Handelskonflikten sind weltumspannende Lieferketten für deutsche Chemieunternehmen kein Auslaufmodell. Allerdings bedürfen die globalen Supply Chains struktureller Anpassungen, um widerstandfähiger gegen Ausfälle und gleichzeitig nachhaltiger zu werden. Protektionismus und Handelskriege gelten als größte Herausforderung für die Lieferketten, noch vor Pandemien und Naturkatastrophen. Die deutschen Chemiemanager schätzen das nationale politische Umfeld in der Coronakrise und zeigen sich deutlich zufriedener mit dem Standort Deutschland als noch vor sechs Monaten.Dies sind die Ergebnisse der 34. CHEMonitor Trendumfrage von CAMELOT Management Consultants und der Fachzeitung CHEManager, für die Top-Manager der deutschen Chemieindustrie im Zeitraum Februar bis Mai 2020 befragt wurden."Die Lieferketten deutscher Chemieunternehmen bleiben auch zukünftig global, werden jedoch neu aufgestellt: Die Post-Corona Supply Chain setzt auf die Balance von Kostenoptimierung auf der einen Seite sowie Sicherheit und Ökologie auf der anderen", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, die CHEMonitor-Ergebnisse. "Die Globalisierung im Sinne einer einfachen Kostenoptimierung weicht einer 'Glokalisierung' in Form von lokalisierten Produktionen in globalen Supply-Chain-Netzwerken mit lokal angepassten Produktions- und Distributionsstrategien gemäß den jeweiligen wirtschaftspolitischen Vorgaben."Die größten Herausforderungen für die globalen Lieferketten sehen die Manager im zunehmenden Protektionismus einzelner Staaten und in Handelskriegen (68 %). Erst an zweiter Stelle folgen Pandemien und Naturkatastrophen mit 63 % der Nennungen. Befragt nach den Auswirkungen dieser Herausforderungen auf das eigene Unternehmen, gaben 77 % der Manager an, ihr Unternehmen spüre diese bereits, weitere 17 % erwarten dies für die kommenden Jahre.Neben Handelskonflikten und Corona-Pandemie ist der Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft der Europäischen Union ein weiterer Treiber zur Umgestaltung bestehender Lieferketten. 68 % der befragten Chemiemanager stimmen der Aussage "die Rohstoffabhängigkeit der europäischen Chemieindustrie verringert sich durch zirkuläre Supply Chains signifikant" ganz oder teilweise zu.Zuversicht in der KriseDie befragten Chemiemanager scheinen das Krisenmanagement in Deutschland zu schätzen. So bewerten drei Viertel von ihnen den Standort Deutschland mit "gut" oder "sehr gut" - 20 Prozentpunkte mehr als noch vor sechs Monaten. Besonders positiv entwickelte sich die Bewertung des Standortfaktors "politisches und rechtliches Umfeld" (+12 Prozentpunkte)."Zwar gehen die Manager der deutschen chemischen Industrie nach dem Lockdown erwartungsgemäß von einem starken Einbruch bei Umsatz und Ertrag aus. Eine im Vergleich dazu geringe erwartete Abnahme der Beschäftigungszahlen und ein deutlich gesteigerter Einsatz von innovativen digitalen Technologien spiegeln jedoch die positive Einstellung wider, diese Krise zu überwinden und gestärkt aus ihr hervorzutreten", kommentiert Dr. Jörg Schmid, Studienleiter des CHEMonitors bei CAMELOT.Eine ausführliche Zusammenfassung der aktuellen CHEMonitor-Ergebnisse steht zum kostenfreien Download unter https://www.camelot-mc.com/de/study/chemie-trendbarometer-chemonitor-nr-34 zur Verfügung.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.http://www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.com http://www.camelot-mc.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/83079/4625935OTS: Camelot Management Consultants AGOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell