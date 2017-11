Die neue Gesetzgebung, die Sie Ihren nächste Karrierechance kosten könnte

London (ots/PRNewswire) -Die DSGVO könnte Führungskarrieren rund um den Globus verlangsamenFührungskräfte gefährden ihre künftigen beruflichen Perspektivenaufgrund eines weitverbreiteten mangelnden Bewusstseins für neueDatenschutzgesetze. Laut einer neuen globalen Studie, die zeigt, dassFachleute, die die Eingabe ihrer von Personalberatungen gespeichertenDaten nicht vereinfachen, entscheidende Karriereschritte und diedamit verbundene Lohnerhöhung verpassen, wenn dieDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 in Kraft tritt.Führungskräften könnten Lohnerhöhungen und wichtigeKarrieremöglichkeiten entgehenDie Umfrage von über 350 globalen Personalberatungen: "UnintendedConsequences - Why GDPR could move executive careers into the slowlane around the globe" wurde von GatedTalent (http://bit.ly/2zL7RZH),einem DSGVO- Konformitätshelfer für die Personalberatungsbranche,durchgeführt. Es zeigte sich, dass Führungskräfte in der Regelmindestens einmal im Jahr von einer Personalberatung hören, während32% der Befragten dies drei bis fünf Mal im Jahr erwarten. Dafürmüssen Personalberatungen jedoch Daten über Executives speichern -diese Praxis, um mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung konform zusein, wird sich jedoch entscheidend ändern.Dr. Bernd Prasuhn von der Personalberatung Ward Howell, der alsTeil der Studie interviewt wurde, sagt dazu : "Wenn es Führungskräfteins obere Management schaffen wollen, dann müssen sie auf dem Radarvon Personalberatungen sein, sonst wird dies einfach nichtpassieren".Weitverbreiteter Mangel am Bewusstsein rund um die DSGVODennoch glauben nur wenige Personalberatungen, die an der Umfrageteilgenommen haben, dass sich Fachleute der Tatsache bewusst sind,wie sehr die DSGVO ihre berufliche Entwicklung beeinflussen wird.Jens Friedrich von der Personalberatung SpenglerFox, die als Teil derStudie interviewt wurde, ist nicht überzeugt davon, dass sichFührungskräfte, die sich darauf verlassen, dass sie einePersonalberatung auf ihre nächste Stelle aufmerksam machen wird,dessen bewusst sind, wie sich die DSGVO auf ihreKarrieremöglichkeiten auswirken kann, zumal eine Führungskraft in derRegel alle 3-4 Jahre ihren Arbeitsplatz wechselt. "Ich denke, vieleswird von persönlichen Umständen abhängen - ob sie zum Beispielbereits in einer Branche arbeiten, die stark betroffen sein wirdoder, ob sie selbst von einer Personalberatung auf dem Laufendengehalten wurden. Es wird offensichtlich von Land zu Land variieren,aber mein Gefühl sagt mir, dass das Bewusstsein bei Führungskräftenminimal sein wird".Dies ist ein Gedanke, der von Andrew Jones, einemMarketing-Direktor, wiedergegeben wird, der von GatedTalent als Teilder Studie interviewt wurde. "Ich vertraue stark auf das Wissen unddie Kompetenz von Personalberatungen, mich auf meine nächsteKarrierechance aufmerksam zu machen. Als Marketing-Profi ist dieDSGVO sicherlich schon seit einiger Zeit auf meinem Radar, aber ichvermute, dass ich in der Minderheit bin. Diejenigen, die in wenigerstark betroffenen Bereichen arbeiten und sich daher der DSGVO nichtbewusst sind, riskieren es, nicht auf neue Chancen aufmerksam zuwerden, es sei denn, sie ergreifen aktiv Maßnahmen, um derSpeicherung ihrer Daten zuzustimmen."Jason Starr, CEO von GatedTalent, kommentiert die Studiefolgendermaßen:"Unsere Studie zeigt eindeutig, dass die Interaktion mitPersonalberatungen eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklungtalentierter und ehrgeiziger Personen spielt. Allerdings scheinennur wenige Führungskräfte die Folgen zu erkennen, die die DSGVO aufihre Karriere- und Gehaltsaussichten haben kann; Folgen, die nichtnur innerhalb sondern auch über die Grenzen der Europäischen Unionhinaus spürbar sein werden - jede Führungspersönlichkeit, derenInformationen innerhalb Europas gespeicher sind, fällt unter dieVerordnung, nicht nur Europäer.Dennoch, voraushandelnde Executives werden feststellen, dass dieDSGVO auch Führungskräften reichlich Gelegenheit gibt, engereBeziehungen zu einer ausgewählten Anzahl von Personalberatungen zuknüpfen und bietet die Möglichkeit, sie mit ihren neuestenInformationen über aktuelle Stellen, Betriebszugehörigkeit undBestrebungen über Plattformen wie GatedTalent auf dem Laufenden zuhalten, was sich ausschließlich positiv erweisen kann, wenn sie ihreKarriere so effektiv wie möglich entwickeln wollen. "Über GatedTalent (http://bit.ly/2yLZ7Bb)GatedTalent ist ein neuer Dienst der Dillistone Group, demweltweit führenden Anbieter von Technologielösungen für dieVermittlungsbranche, die eine einfach zu bedienende Plattform für dieLegalisierung und Aktualisierung von Alt-Daten bietet, indem sieFührungskräften und Fachleuten die Möglichkeit bietet, auszuwählenmit welchen Personalvermittlern sie in Kontakt bleiben möchten unddiese Beziehungen zu optimieren, indem sie immer ihre Profile auf demLaufenden halten und damit wirklich wertvolle Informationsquellenbieten.Für weitere Informationen über GatedTalent besuchen Siehttp://www.gatedtalent.comPressekontakt:Stephanie King BlueSky PR + 44 (0) 01582 790707/ +44 (0) 7760 208532stephanie@bluesky-pr.comAdrian Barrett BlueSky PR + 44 (0) 1582 790703/ +44 (0) 7973 444417adrian@bluesky-pr.comOriginal-Content von: GatedTalent, übermittelt durch news aktuell