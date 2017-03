"Die neue Generation des Fahrassistenz-Pakets macht nochmal einen deutlichen Schritt in Richtung automatisiertes Fahren" (AUDIO)

Stuttgart (ots) -Interview mit Christoph von Hugo, Leiter Aktive Sicherheit derDaimler AG zu den weiter entwickelten Fahrassistenz-Systemen in derneuen S-Klasse, die im Herbst auf den Markt kommen wird INTERVIEWAnmoderation:Das Auto von morgen ist vernetzt, fährt vollkommen autonom undvermeidet Unfälle. Was vor einigen Jahren noch unvorstellbar war,wird immer realistischer. Dank der neuen Fahrassistenz-Generation,die Mercedes-Benz erstmals im Herbst mit der Modellpflege derS-Klasse einführt, wird die Vision vom automatisierten undunfallfreien Fahren schon sehr konkret. In dieser Woche konnten sichJournalisten in Sindelfingen einen ersten Eindruck von dentechnologischen Innovationen der neuen S-Klasse machen. Dank neuerKamera- und Radarsysteme hat die Luxuslimousine das Verkehrsumfeldjetzt noch besser im Blick - die S-Klasse kann unter anderem künftigbis zu 250 Meter vorausschauen. Christoph von Hugo, Leiter AktiveSicherheit bei Daimler, erläutert im Interview, welche technischenHighlights das neue Flaggschiff zu bieten hat und wie die Technik denAutofahrer unterstützt.1. Herr von Hugo, im Herbst kommt die neue Generation derMercedes-Benz S-Klasse. Was bietet die Oberklasse-Limousine aninnovativer Technik?Vor allem natürlich die neue Generation des neuenFahrassistenz-Pakets, das nochmal einen deutlichen Schritt inRichtung automatisiertes Fahren macht und den Fahrer in noch mehrSituationen spürbar unterstützt und ihm gerade in unangenehmenFahrsituationen einen Teil der Fahraufgabe abnimmt. (0:21)2. Wie nah wird die neue S-Klasse dem großen Ziel "AutomatisiertesFahren" schon kommen?Die neue S-Klasse gibt uns ein gutes Gefühl, wie sichhochautomatisiertes Fahren einmal anfühlen kann. Allerdings bin ichin diesem Fahrzeug immer noch in der Pflicht, selber die Kontrolleüber die eigentliche Fahraufgabe zu übernehmen, den Verkehr ständigzu überwachen, die Hände am Lenkrad zu haben. Aber in spezifischenVerkehrssituationen bekommt man schon einmal einen sehr gutenEindruck davon, wie sich das einmal anfühlen wird, wenn wirhochautomatisiert unterwegs sind und man dann auch die Hände vomLenkrad lassen könnte. (0:31)3. Welche Strategie verfolgt Daimler beim automatisierten Fahren?Zuerst bauen wir auf die Stärken auf, die wir schon seit vielenJahren im Bereich Fahrassistenz-Systeme uns erarbeitet haben. ZumBeispiel mit den aktiven Abstands-Assistenten, aber jetzt auch mitden Lenk-Assistenten. Das heißt, wir entwickeln behutsam, aberteilweise auch in großen Schritten unsere Systeme zur Längs- undQuerregelung weiter aus und beziehen immer neue Informationsquellenund Situationen mit ein, sodass wir mittlerweile auch auf derLandstraße ein sehr performantes Spurführungssystem und einen sehrperformanten Lenk-Assistenten anbieten können. (0:38)4. Und was könnte dann der nächste Schritt sein?Natürlich arbeiten wir auch daran, in absehbarer Zeit dashochautomatisierte Fahren zu ermöglichen. Dem Fahrer also dieMöglichkeit zu geben, ein bisschen in die Beobachterrolle zuschlüpfen, die Hände also auch vom Lenkrad zu nehmen. Last but notleast hören wir bei der Hochautomatisierung nicht auf, sondern wirarbeiten auch mit Hochdruck an vollautomatisierten Fahrzeugen. Dassind dann Autos, in denen perspektivisch nicht mal mehr ein Fahreranwesend sein muss. (0:29)5. Neben dem Ziel des automatisierten Fahrens steht auch dieVision des unfallfreien Fahrens im Mittelpunkt der Entwicklungsarbeitbei Mercedes-Benz. Was macht die neue S-Klasse zum sichersten Autoihrer Fahrzeugklasse?Sicheres Fahren und automatisiertes Fahren gehen aus unserer SichtHand in Hand. Das eine geht nicht ohne das andere. Wir müssenUnfallvermeidung beherrschen, um irgendwann auch höher automatisiertfahren zu können. Und da sehen wir mit der heutigen S-Klasse, aberauch schon mit den Vorgängergenerationen große Fortschritte. DiesesAuto ist in der Lage, den umgebenden Verkehr sehr gut zu erfassen undin kritischen Situationen häufig schneller zu reagieren, als derFahrer dazu in der Lage wäre. Zum Beispiel in so schwierigenSituationen wie Stauende, Kreuzungssituationen oder auch denquerenden Fußgänger, sehr früh den Fahrer zu warnen und ihm dann aucheine Bremsunterstützung anzubieten. Sogar soweit, dass das Fahrzeugautonom eine Bremsung einleitet, wenn der Fahrer dazu nicht in derLage ist beziehungsweise nicht rechtzeitig reagiert. (0:55)6. Dafür haben Sie die bereits bestehenden Assistenz-Systemenochmals spürbar verbessert. So wurden der Aktive Abstands-AssistentDISTRONIC und der Aktive Lenk-Assistent weiter optimiert. Was leistendie Systeme jetzt?Wir haben natürlich an der Sensorik der Systeme gearbeitet. Dasheißt, die Reichweite und die Auflösung der Sensorik ist größer. Dashilft uns, Objekte auf der Straße noch besser, noch früher zuerkennen, abzuschätzen, wohin sich diese Objekte bewegen und mitwelcher Geschwindigkeit. Und auf dieser Basis können wir dann unsereeigenen Algorithmen verbessern, die darüber entscheiden, wann wirselber eingreifen oder dem Fahrer eine Warnung geben. Das heißt, dasswir die Fahrer in noch mehr kritischen Situationen unterstützenkönnen, diese Situationen zu entschärfen oder zu meistern. (0:31)7. Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung solcher Systeme istdie zu erwartende Kundenakzeptanz. Wie stellen Sie sicher, dassKunden sich ohne Vorbehalte den "Assistenten" anvertrauen?Die Sicherheitsfunktionen im Fahrassistenz-System laufen ja imHintergrund. Das heißt, der Fahrer ist sich gar nicht darüber imKlaren, dass er ganz viele Helferlein hat, die im Hintergrund auf ihnaufpassen. Und genau das ist auch der große Nutzen: Der Fahrer fährtweiterhin aufmerksam, er versucht die Situation selber zubeherrschen. Aber wenn er einmal nicht so aufmerksam sein sollte,wenn ihn irgendeine Situation überfordert, genau dann können dieseHelferlein im Hintergrund aktiv werden und den Fahrer auffordern,selbst wieder aktiv zu werden oder im Zweifelsfall auch selbst zuübernehmen. (0:31)Abmoderation:Die neue Generation der Mercedes-Benz S-Klasse macht ab Herbsteinen weiteren großen Schritt in Richtung automatisiertes Fahren.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. 