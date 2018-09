Die neue Gebeco Reisewelt (FOTO)

Kiel (ots) -Gebeco Kataloge 2019 treffen ab dem 08.10. in den Reisebüros einErleben, begegnen, verstehen - das ist die Gebeco Reisewelt 2019mit rund 650 Reisen, 3.800 Terminen, 12 Katalogen und zahllosenunvergesslichen Reisehighlights. "Unsere Kunden dürfen sich neben 80komplett neuen Reisen vor allem auf ein ganz besonders schmackhaftesThemenjahr freuen", sagt Ury Steinweg, CEO von Gebeco. Unter demTitel ,So is(s)t die Welt' begeben sich Studienreisende aufkulinarische Entdeckungstouren weltweit. Zusätzlich hat der KielerReiseveranstalter unter dem neuen Reise-Schwerpunkt Kulinarik einvielfältiges Erlebnisreiseangebot für Feinschmecker zusammengestellt. Des Weiteren werden Gebeco Studienreisen nun flexibler. Mitdem Hinweis ,Ihre Alternative' verweist der Reiseveranstalter aufInhalte, die alternativ zum ausgeschriebenen Tagesprogrammunternommen werden können. 200 Event-Tipps des Veranstalters ladendazu ein, das Reiseland während einer regionalen Festlichkeit nochnäher kennenzulernen. "Besonders freut es uns, dass wir exklusiv fürGebeco Reisende die Erlebnis-Kreuzfahrten mit TUI Cruises ab Singapuroder Ho-Chi-Minh Stadt mit 7-tägigem Kreuzfahrtanteil erneut buchbarmachen konnten", so Steinweg weiter.Die Kataloge 2019 treffen ab dem 08.10. in den Reisebüros ein. Aufder Gebeco Website können neue Reisen bereits ab sofort gebuchtwerden. Alle Gebeco Reisen, auch die neuen, werden nach dem Prinzip"365" in einem laufenden Prozess freigegeben. "Mit dem Konzept 365haben wir uns von einem festen Buchungsfreigabetermin verabschiedetund können unseren Kunden so jederzeit die Buchung neuer Reisenermöglichen", erklärt Steinweg. Auf der Gebeco Website erhalten alleInteressierten neben tagesaktuellen, interessanten Informationen rundum ihre nächste Traumreise auch spannende Reise-News. "Da wir nunauch unterjährig neue Reisen entwickeln und zur Buchung freigeben,empfehlen wir unseren Kunden regelmäßig bei uns auf der Websitevorbeizuschauen. So sind sie immer auf dem aktuellen Stand was neueReisetrends und -ideen angeht", rät Steinweg. Kunden haben außerdemdie Möglichkeit ihre Reise früh fest zu buchen. Viele Termine könnenbereits bis Ende 2020 vorgemerkt werden.Blick in die neuen Kataloge"So is(s)t die Welt"Das neue Studienreise-Themenjahr 2019 "So is(s)t die Welt" lässtReisende die Magie der Gewürze Indiens spüren, nimmt sie mit auf einekulinarische Reise durch das verführerische Peru oder lädt sie in dieKüchen des südlichen Italiens ein. "Mit unserem Themenjahr gehen wirkulinarischer Kulturgeschichte auf den Grund", erklärt Steinweg dieIdee hinter den diesjährigen Themenjahrreisen. Tischsitten,Essensrituale, Anbautechniken und Nahrungstabus spiegeln die Seeleeines Landes wider. "Daher laden wir unsere Reisenden ein, auf 13Themenjahrreisen kulinarische Streifzüge durch die schönsten Regionendieser Welt zu erleben", so Steinweg. Die Themenjahrreisen 2019führen unter anderem nach Japan, China, Indien, Peru und Italien.Noch mehr Geschmackserlebnisse bekommen Gebeco Kunden auf über 50Reisen, die mit dem neuen Kulinarik-Label gekennzeichnet sind, jedochnicht zum Themenjahr gehören.Piccolo - der neue KleingruppenkatalogDie Nachfrage nach Reisen in einer kleinen Gruppe wird immergrößer. Gebeco hat auf die wachsende Nachfrage reagiert undpräsentiert das vielfältige Kleingruppenreise-Angebot imeigenständigen Katalog "piccolo". Mit dem Kleingruppenkatalog"piccolo" stellt Gebeco 87 Kleingruppenreisen aus der facettenreichenGebeco Reisewelt in den Fokus. Insgesamt können Kunden mit Gebecoweltweit auf 160 verschiedenen Kleingruppenreisen mit maximal 16Teilnehmern Länder im kleinen Kreis erleben. Die piccolo Reisenführen unter anderem nach Italien und Usbekistan, Russland undÄgypten sowie in das südliche Afrika und nach Panama.Die intensivste Form des Reisens - Dr. Tigges StudienreisenDie Dr. Tigges Studienreisen folgen den allgemeinenEntwicklungstrends. "Unsere Markenintegration wurde in den letztenJahren sehr gut von Reiseverkäufern und den gemeinsamen Kundenaufgenommen und wir haben sie weiter voran getrieben", berichtetSteinweg. Die vielfältigen Dr. Tigges Studienreisen mit bewährtenStudienreiseleitern und den von Gebeco Experten konzipiertenReiseprogrammen, haben im Geschäftsjahr 2017/18 mehr Kunden denn jeüberzeugt.Aus der Welt der Erlebnis-KreuzfahrtenErleben, begegnen und verstehen mit Gebeco und dann Entspannungpur mit TUI Cruises - das sind die Gebeco Erlebnis-Kreuzfahrten"Unser erfolgreiches Programm in Kooperation mit TUI Cruises setzenwir weiter fort", so Steinweg. Viele beliebte,Meeresbrise-Reisekombinationen' wurden optimiert und um weitere neueZiele ergänzt. "Auch 2019 können unsere Erlebnisreisen mit allenSchiffen der Mein Schiff Flotte kombiniert werden", erklärt Steinweg."Exklusiv bei Gebeco können Kunden zudem in Asien auch die einwöchigeKreuzfahrt ab Singapur oder Ho-Chi-Minh-Stadt buchen." Insgesamtkönnen Kunden 23 Erlebnisreisen in 19 Ländern mit 16 Seeroutenkombinieren. Wieder im Programm sind die Kombinationen mit Vietnamoder Australien und Neuseeland sowie bewährte Topseller wie,Meeresbrise und Myanmar'. Auch die Kombinationen mit Südafrika oderSri Lanka mit Kreuzfahrten ab/bis Dubai bleiben bestehen.Wandernd und radelnd die Welt erlebenGebeco hat das Portfolio der Aktivreisen weiter ausgebaut, dasbestehende Programm optimiert und angepasst - 82 Aktivreisen in 40Ländern mit rund 400 Terminen, darunter 17 komplett neue Aktivreisen.Wie wäre es mit einer Wanderreise ins Land der Schotten oder auf diegrüne Nachbarinsel - nach Irland? "Auch auf der Fernstrecke haltenwir neue Möglichkeiten für unsere aktiven Kunden bereit. Zum Beispielentdecken Gebeco Kunden am anderen Ende der Welt Neuseeland aufSchritt und Tritt." so Steinweg. Wer gerne neue Länder auf zweiRädern erkunden möchte, kann sich über neue Fahrradreisen freuen. Zuden Neuheiten gehört eine Radreise durch Marokko sowie über dieschönste Insel Italiens - Sardinien. Alle Radreisen in Europa und aufKuba können optional auch mit E-Bike angetreten werden. Durch dieindividuelle Wahl zwischen Tourenrad und E-Bike werdenKonditionsunterschiede ausgeglichen. So können weniger gut trainierteRadfahrer gemeinsam mit gut trainierten Radlern die Reise in vollenZügen genießen.Für einen nachhaltigen TourismusDas Thema Nachhaltigkeit spielt bei der Urlaubsplanung eine immerzentralere Rolle. "Gebeco konzipiert seit jeher Reisen, dieverantwortungsvoll mit den Ressourcen und den Menschen vor Ortumgehen", sagt Steinweg. "Auch für die kommende Reisesaison haben wirneue Projekte umgesetzt, mit denen wir unseren Kunden einenachhaltige Reisewelt bieten können." Auch die Gebeco Hilfsprojektein Indien und Myanmar leisten ihren Beitrag zu einem nachhaltigenTourismus. "Das Ziel ist immer, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten undso den Betroffenen eine nachhaltige Perspektive zu geben. Auf dieseWeise möchten wir den Einheimischen etwas zurückgeben", erklärtSteinweg. "Von Gebecos Engagement können sich die Reisenden selbstüberzeugen, denn viele Hilfsprojekte können während der Reise besuchtwerden." So weihte eine Gebeco Reisegruppe Ende Juni zusammen mitihren Gastgebern ein neues Schulgebäude für die Amaka Primary Schoolin Myanmar am Inle See ein. Mit dem Bau unterstützt Gebeco dieDorfschule an der 52 muslimische und buddhistische Schüler zwischenfünf und zehn Jahren gemeinsam lernen und spielen. Einen weltweitenTourismus und den Schutz der Atmosphäre zu vereinbaren, ist einegroße Herausforderung. "Bei der Planung unserer Reiseprogramme achtenwir darauf, unnötige Busfahrten und Inlandsflüge zu vermeiden",betont Steinweg. Die Kunden haben die Möglichkeit, ihren Anteil anden Flugemissionen ihrer Reise zu kompensieren und so ihren Beitragzum Klimaschutz zu leisten. Gebeco geht mit gutem Beispiel voran undkompensiert alle Dienstreisen der eigenen Mitarbeiter."Besondersfreut es uns, dass wir dank unserer hauseigenen Photovoltaikanlage inden letzten 12 Monaten 50 t CO2 einsparen konnten", fügt Steinweghinzu. "Wir produzieren über 30 % unseres Stroms selbst. Bei demzugekauften Strom handelt es sich selbstverständlich um Öko-Strom."Erst im September hat das Magazin Focus Money Gebeco als ökologischvorbildlich ausgezeichnet.Gebeco (Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation)ist mit jährlich rund 60.000 Gästen und 116 Mio. Euro Umsatz einerder führenden Veranstalter von Studien- und Erlebnisreisen imdeutschsprachigen Raum. Im Portfolio: weltweite Erlebnisreisen, Dr.Tigges Studienreisen, Privatreisen, Aktivreisen,Erlebnis-Kreuzfahrten, Abenteuerreisen mit goXplore u.v.m.Authentische Begegnungen mit fremden Menschen und Kulturen stehen imMittelpunkt. 