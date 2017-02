Unterföhring (ots) -Hugo Egon Balder aus Köln fragt: "Welche Shows zeigt SAT.1 ab 10.März?" Richtige Antwort: "'Genial daneben', 'Paul Panzers ComedySpieleabend' und 'Rabenmütter'." Denn SAT.1 schickt die Zuschauer amneuen Fun Freitag mit viel Comedy ins Wochenende. Hugo Egon Balder,Hella von Sinnen und Wigald Boning versuchen gemeinsam mit denTop-Comedians Deutschlands freitags um 21:15 Uhr die genialdanebenenFragen der Zuschauer zu beantworten. Schon eine Stunde zuvor gibt esein Warm-Up für Körper und Gehirn: Paul Panzer spielt Spielchen mitseinen prominenten Kandidaten. Und für alle, die noch nicht genuggelacht haben am Freitagabend, legen die "Rabenmütter" um 22:15 Uhrmit neuen Folgen ihrer charmanten Sketch-Comedy noch nach.Paul Panzer: "Mein Spieleabend wird einfach nur lustig, locker,entspannt. Wie ein Spieleabend zuhause mit Freunden, nur hier schautDeutschland zu."Hugo Egon Balder: "Wir müssen bei 'Genial daneben' nicht proben oderuns vorbereiten. Wir setzen uns einfach an diesen Tisch und legen los- alles ist improvisiert. Es ist das einfachste Prinzip - und das istimmer das Beste."Der neue Fun Freitag in SAT.1, ab 10. März 2017:20:15 Uhr: "Paul Panzers Comedy Spieleabend"21:15 Uhr: "Genial daneben"22:15 Uhr: "Rabenmütter"Alle Infos zu den Shows finden Sie auf www.sat1.de und auf unsererSAT.1-Presseseite www.presse.sat1.de.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentAnita RichtmannTel. +49 [89] 9507-1108Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Johanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell