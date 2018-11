Die neue Frühjahrs-/Sommerkollektion 2019 von Bijou Brigitte setzt Schmuck-Highlights (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Bijou Brigitte":

Hamburg (ots) -Nach dem Sommer ist vor dem Sommer! Sind Sie bereit für unsereneue, facettenreiche Frühjahrs-/Sommerkollektion? Diverse Muster -darunter unsere Lieblinge Streifen, Punkte und Karos -,Regenbogenfarben sowie spannende Materialkombinationen warten aufschmuckbegeisterte Fashionistas. Bast ist dabei ein Schlüsselmaterialund zeigt sich natürlich schön oder gefärbt. Setzen Sie modischeAkzente mit diesem sommerlichen Must-have. Gerne unterstützen Siedabei unsere Starfarben: Mimosengelb, gefrostetes Rot und geeistePastelltöne. Alle unsere Styles versprechen pure Sommerfrische.Garantiert!Bijou Brigitte lud am 22. November 2018 in die stilvolleEvent-Location Haller 6 in Hamburg ein. Auf der Agenda stand diePräsentation der neuen Frühjahrs-/Sommerkollektion 2019. EineVielzahl an Gästen der deutschen Modepresse und der inspirierendenBloggerszene genossen die frühlingshaften und sommerlichenHighlights. Eine der Fragen des inspirierenden Press Days war: "Wannkommen die ersten Prachtstücke in die Filialen?" Die neuen Must-havesder Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2019 sind ab Ende Januar 2019 in denBijou Brigitte-Filialen und auch im Online-Shop erhältlich.Wann haben Sie zuletzt einen Regenbogen gesehen? Wir haben dieFarben des phänomenalen Naturwunders als Inspirationsquelle fürunseren Style "Somewhere Over The Rainbow" genutzt. VielfältigeStrass-Kristalle haben die leuchtenden Farben aufgenommen undschimmern auf strahlenden Schmuckstücken von Acryl- und Glassteinenumschmeichelt. "Genieße den Sommer", rufen uns kunterbunte Ringsets,große Creolen und trendige Ketten zu.Vielfältige Meeresschätze wollen im kommenden Sommer entdecktwerden! Unser Look "Treasure Hunt" ist der perfekte Begleiter fürmeerverliebte Modefans. Seesterne, Muscheln sowie Münzen freuen sichauf luftige Sommer-Outfits. Die Oberflächen, glattpoliert oder ingehämmerter Optik, scheinbar von den Kräften des Ozeans geformt, sindwahre Eyecatcher. Haben Sie schon den roten Hummer entdeckt, der sogerne als Anhänger goldfarbene Schmuckstücke ziert? Wir sind soverliebt.Eine tropische Farbexplosion in attraktiven Formen präsentiertunser Gute Laune-Thema "Copacabana". Opulente Blumen, verspielteTierchen und freche Früchtchen tummeln sich überall. Erinnern dieknallroten Kirschohrhänger Sie auch an süße Kindheitstage? Dazugesellen sich gerne Pompons und Tasseln in fröhlichen Knallfarben,die ein fester Bestandteil jedes coolen Sommer-Looks sind.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Presseseite fürakkreditierte Journalistenhttps://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nichtfür den Pressebereich akkreditiert sein, wenden Sie sich gern an uns.Über Bijou Brigitte:Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit rund1.050 Filialen vertreten. Das Erfolgskonzept des Konzerns sindeinerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktivePreis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechendeLadenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hatdie Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus internationalbekannt gemacht.Pressekontakt:Annegret Wittmaack, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 40 60609-289 Fax: +49 40 6026409E-Mail: modepresse@bijou-brigitte.comOriginal-Content von: Bijou Brigitte AG, übermittelt durch news aktuell