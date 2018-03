Der neue Ford Mustang geht in Deutschland an den Start - noch schneller, schärfer und moderner (FOTO)

Köln (ots) -- Nächste Ausbaustufe der Sportwagen-Ikone tritt mit verbessertemAntrieb, agilerem Temperament und innovativen Assistenzsystemendurchtrainierter an denn je- Athletisches Erscheinungsbild wird von knackig-klarenLED-Scheinwerfern, kraftvollen Farben und attraktivenLeichtmetallrädern zusätzlich betont- Überarbeiteter 5,0-Liter-V8 entwickelt 331 kW (450 PS); neues,auf Wunsch lieferbares Zehngang-Automatikgetriebe verbessertTemperament und Kraftstoffeffizienz- Fortschrittliches MagneRide-Fahrwerk und Drive Mode-Programmemit neuer "My Mode"-Einstellung sorgen für noch mehr Fahrspaß- "Gute-Nachbarschaft"-Modus schont Nerven und Nachtruhe vonAnwohnern- Moderne Assistenzsysteme umfassen Pre-Collision-Assist mitFußgänger-Erkennung, Fahrspur- und Fahrspurhalte-Assistent undeine anpassbare 12-Zoll-InstrumententafelSchlanker, stärker, fortschrittlicher: Der neue, speziell auf dieWünsche europäischer Kunden abgestimmte Ford Mustang steht kurz vorseinem Deutschland-Debüt. Die jüngste Generation des längstlegendären Sportwagens begeistert unter anderem mit einem nochschärferen Design, einem weiterentwickelten Fahrwerk mit optionalemMagneRide-Dämpfersystem, zwei zusätzlichen Fahrmodi, modernenFahrer-Assistenzsystemen und zusätzlichenIndividualisierungsoptionen. Ebenfalls neu: das auf Wunsch lieferbareZehngang-Automatikgetriebe. Damit beschleunigt die 331 kW (450 PS)*starke V8-Variante mit 5,0 Liter Hubraum so gut wie keinSerien-Mustang in der über 50-jährigen Erfolgsgeschichte dieserBaureihe: Der Standardsprint auf 100 km/h wird in lediglich 4,3Sekunden absolviert. Das serienmäßige manuelle Sechsgang-Getriebeerhält eine spezielle Drehzahlanpassung, die besonders sanfteSchaltvorgänge mit einem markanten Akustikprofil vereint (abProduktion Juni). Die Auslieferung des neuen, auch weiterhin alsFastback-Coupé und Convertible-Cabriolet erhältlichen Ford Mustang aneuropäische Kunden beginnt in wenigen Wochen. Verkaufspreis: ab39.000 Euro."Die Begeisterung unserer europäischen Kunden für den Mustang hatsich als noch größer erwiesen, als wir erwartet hatten - mehr als33.000 Exemplare sind inzwischen auf den Straßen des Kontinentsunterwegs", erläutert Steven Armstrong, Präsident der Ford MotorCompany in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. "Nur wenigeFahrzeuge finden mit einer vergleichbaren Kombination aus Tradition,Stil und Leistung ein so großes Publikum. Nie konnte der Ford Mustangmehr überzeugen und begeistern als heute."Mustang GT jetzt mit vier EndrohrenDank des flacheren Profils der Motorhaube, einem modifiziertenunteren Kühlergrill und integrierten Lufteinlässen - die dieeuropäischen Fußgängerschutz-Anforderungen erfüllen - erzielt derneue Ford Mustang einen besonders schlanken und athletischen Auftrittmit einem schärfer geschnittenen und aerodynamisch optimiertenGesicht. Zugleich bewahrt er jene optischen Kern-Merkmale, die denlegendären Sportwagen seit mehr als fünf Jahrzehntencharakterisieren.Besonderes Augenmerk legten die Entwickler dabei auf dieVerringerung des aerodynamischen Auftriebs an der Vorderachse. Einvergrößerter Frontsplitter erzeugt bei höheren Geschwindigkeiten mehrAnpressdruck und verbessert so die Fahrstabilität des neuen Mustang.Spezielle Verkleidungen im hinteren Bereich der vorderen Radläufeberuhigen den Luftstrom unterhalb des Sportwagens und senken aufdiese Weise den Luftwiderstand um bis zu drei Prozent.Die Heckpartie des neuen Ford Mustang wirkt durch neu modellierteStoßfänger- und Diffusor-Elemente noch markanter. Dies giltinsbesondere für den "GT", also die V8-Version mit dem 5,0 Litergroßen Motor, die nun serienmäßig eine Abgasanlage mit vier Endrohrenerhält und keinen Zweifel an der Leistungsfähigkeit dieserTop-Version aufkommen lässt. Optional bietet Ford zudem einenHeckspoiler an, der das sportliche Erscheinungsbild des Hecktrieblersebenfalls unterstreicht.Innovative Klappen-Auspuffanlage mit "Gute Nachbarschaft"-ModusDie innovative Klappen-Auspuffanlage des neuen Ford Mustang erhältein aktives Ventil. Erstmals kann hierdurch sowohl die Klangnote alsauch der Sound des Sportwagens der eigenen Stimmung und denVerkehrsbedingungen angepasst werden. Dabei lässt sich auch einsogenannter "Gute-Nachbarschaft"-Modus programmieren. Er sorgtautomatisch dafür, dass der Ford Mustang zu den vom Fahrervorgegebenen Zeiten besonders leise bleibt - etwa, wenn der legendäre5,0-Liter-Motor in morgendlicher Frühe angelassen wird oder bei derHeimkehr in den Abendstunden.LED-Technologie und zwei neue AußenlackierungenKnackig, klar und darüber hinaus auch noch überausenergieeffizient setzt die neue LED-Technologie des Ford Mustangbesondere Glanzpunkte. Sie gehört für Hauptscheinwerfer,Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkerleuchten und die traditionelldreigeteilten Rücklichter zur Serienausstattung aller für deneuropäischen Markt vorgesehenen Exemplare.Das noch umfangreichere Angebot an Zusatz-Ausstattungenerleichtert es europäischen Mustang-Kunden, mit ihrem Fahrzeug einpersönliches Statement zu setzen. Dies beginnt bei den zwei neuen,besonders kraftvoll und dynamisch wirkenden Metallic-Lackierungen"Kona-Blau Metallic" und "Tropical-Orange Metallic". Noch höhereAufmerksamkeit bieten die optional verfügbaren Racing-Streifen, diesich in schwarz oder weiß von vorne bis hinten über die gesamteKarosserie erstrecken. Hinzu kommt eine vielfältige Auswahl an19-Zoll-Leichtmetallrädern. Ford bietet sie in verschiedenen Designsund Farben an, darunter zum Beispiel "Nickel", "Schwarz" und"Geschmiedet".Innenraum in Premium-QualitätDer Innenraum des neuen Ford Mustang empfängt die Passagiere mitPremium-Qualität. Materialien mit soften Oberflächen zieren nun dieTürverkleidungen, die Türgriffe bestehen aus Aluminium. DieMittelkonsole wird von einem handgenähten und mit kontrastierendenNähten durchzogenen Stoff eingefasst, der sich ebenfalls durch seineBerührungsfreundlichkeit auszeichnet und das sportliche Designunterstreicht. Für den Instrumententräger stehen vier neueAluminium-Oberflächen zur Wahl.Ein markantes Beispiel für die Liebe zum Detail liefert der neueStart-Button des Motors: Sobald die Türen entriegelt werden, beginnter mit einer Taktrate von 30 Mal pro Minute rot zu pulsieren - dasist exakt die Herzschlagfrequenz eines ruhigen Ponys.Einen dezidierten Racing-Style erhält das Mustang-Interieur durchdas optionale Carbon Sport-Paket. Es ist für alle Versionen deramerikanischen Sportwagenlegende erhältlich und umfasst unter anderemBlenden aus dem besonders leichten Kohlefaser-Werkstoff für dieEinfassung des Instrumententrägers und den Schaltknauf. Zugleichschmückt veloursartiges Alcantara die Türverkleidungen und dieSitzeinlagen. Ebenfalls zur Sonderausstattung gehören Sitze inLederoptik, die sowohl beheizt, als auch gekühlt werden können. Undwer die Recaro-Sportsitze in Lederoptik wählt, kann sich zwischendrei Varianten entscheiden: schwarz, schwarz mit blauen Ziernähtenund rot. Das beheizbare Lenkrad gehört zur Serienausstattung.Leistungskur für den 5,0-Liter-V8Beeindruckende Fahrleistungen und ausgeprägter Fahrspaß gehörenzum Erbgut der Ford Mustang-Dynastie seit der offiziellen Vorstellungdes Urahns im Jahre 1964. Mit weiterentwickelten Antriebseinheiten,Fahrwerkstechnologien und fortschrittlichen Detail-Lösungen führtauch die jüngste Generation der Sportwagen-Ikone diese Tradition mehrals 50 Jahre später fort und bietet damit einmal mehr eineinzigartiges Erlebnis.- Der 5,0 Liter große V8-Motor des Top-Modells wurde einerweiteren Leistungskur unterzogen und präsentiert sichkraftvoller und drehfreudiger denn je. 331 kW (450 PS) -bislang: 310 kW (421 PS) - sowie ein Drehmoment-Maximum von 529Nm schickt der hochmoderne Big Block nun an die Hinterräder undkombiniert dabei eine Hochdruck-Benzin-Direkteinspritzung miteiner Niederdruck-Zentraleinspritzung. Dies wirkt sichvorteilhaft auf die bullige Durchzugskraft im Tourenkeller aus.Das V8-Modell kommt im Normdurchschnitt mit 12,1 Liter/km1 beieinem CO2-Ausstoß von 270 g/km1 aus.- Dank einer temporären Overboost-Funktion überzeugt der 213 kW(290 PS)* starke EcoBoost-Turbo mit Benzin-Direkteinspritzungbei Vollgas durch ein noch direkteres Ansprechverhalten undkraftvollen Antritt nach jedem Gangwechsel. Das Drehmoment des2,3-Liter-Vierzylinders erreicht einen Spitzenwert von 440 Nm.Der Durchschnittsverbrauch nach Euro-Norm beschränkt sich auf9,0 Liter/100 km1 bei Kohlendioxid-Emissionen von 199 g/km1.Für beide Motorisierungen gehört ein Otto-Partikelfilter zurSerienausstattung.Auf Wunsch lieferbar: neu entwickelte Zehngang-AutomatikAlternativ zum serienmäßigen Sechsgang-Schaltgetriebe bietet Fordbeide Motorisierungen auf Wunsch auch mit einer neu entwickeltenZehngang-Wandler-Automatik an. Sie zeichnet sich dank reduzierterinnerer Reibung durch einen besonders großen Wirkungsgrad aus. Diefeinere Spreizung der einzelnen Vorwärtsgänge sorgt für bessereBeschleunigung bei höherer Kraftstoffeffizienz. Über adaptiveSchaltprogramme stellt sich die Steuerelektronik des hochmodernenGetriebes praktisch in Echtzeit auf neue Fahrsituationen ein undaktiviert den jeweils besten Gang - ganz gleich, ob entspanntesDahingleiten gefragt ist oder die Maximalbeschleunigung auf demDragstrip. Schaltwippen am Lenkrad sorgen für eine müheloseBedienung."Normalerweise kostet jeder Gangwechsel Zeit", erläutert MatthiasTonn, Leiter der Mustang-Entwicklung bei Ford Europa. "Die neueZehngang-Automatik des Ford Mustang leitet die Top-Leistung und dasmaximale Drehmoment des Motors auch beim Hochschalten ohne Verlusteweiter. Dies ermöglicht bessere Beschleunigung und eine Performanceohne Zugkraftunterbrechung. Wir gehen davon aus, dass das neue Modellder am schnellsten beschleunigende Ford Mustang bis heute ist."Verbessertes manuelles Sechsgang-GetriebeVerbessert hat Ford auch das serienmäßige manuelleSechsgang-Getriebe des Mustang V8. Dank einer Zwei-Scheiben-Kupplungund eines Zwei-Scheiben-Schwungrads ist es langlebiger und lässtzugleich schnellere Gangwechsel zu. Für den perfekten Start aus demStand sorgt die sogenannte "Launch Control". Dabei nutzt daselektronische System die vorhandene Traktion optimal aus.Hinzu kommt eine neu entwickelte Drehzahlanpassung. Sie gibt beimHerunterschalten über die Motorelektronik gezielt Zwischengas. Diesführt zu sanfteren Gangwechseln und bietet auch akustisch einenGenuss (ab Produktion Juni).Ebenso wie beim 5,0-Liter-V8 gehört eine Feststellbremse, die aufWunsch nur auf die Vorderachse wirkt, fortan auch für den FordMustang 2,3 zur Serienausstattung.Neu kalibrierte Stoßdämpfer, neues MagneRide-DämpfersystemGroße Aufmerksamkeit haben die Ingenieure auch den dynamischenEigenschaften des neuen Ford Mustang gewidmet. Ihr Ziel: demSportwagen ein noch agileres Fahrverhalten einzuimpfen. Mit Erfolg:Neu kalibrierte Stoßdämpfer stabilisieren fortan noch exakter dieStraßenlage, während ein zusätzlicher Momentausgleich zwischen denHinterrädern unerwünschte Karosserie-Bewegungen in Kurven reduziert.Querstabilisatoren mit größerem Querschnitt minimieren Rolltendenzendes Aufbaus um die Längsachse und schärfen auf diese Weise dasHandling.Optional kann der Ford Mustang zudem mit dem neuenMagneRide-Dämpfersystem geliefert werden, das sich noch schneller anwechselnde Straßenbedingungen anpasst. Dabei ersetzt eine spezielle,elektronisch in ihrer Viskosität veränderbaren Flüssigkeit dasübliche Medium und passt sich durch eine höhere oder niedrigereDämpfungswirkung der aktuellen Situation mit einer sensorgesteuertenFrequenz von mehr als 1.000 Regeleinheiten pro Sekunde an. DasErgebnis ist ein optimales Fahrverhalten.Zwei neue Fahrmodi: "Drag" und "My Mode"Außer den bereits bekannten Fahrprogrammen "Normal", "Sport","Rennstrecke" und "Regen/Schnee" wartet der neue Ford Mustang mitzwei weiteren Modi auf. Auch sie wirken sich auf das ElektronischeSicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), das Ansprechverhalten desGaspedals und das Schaltmuster des Automatikgetriebes, dieelektronisch unterstützte Servolenkung sowie das neueKlappenauspuff-Aktivventil aus:- Die "Drag"-Einstellung optimiert die Beschleunigungs-Performancedes Fahrzeugs bei einem stehenden Start über die Distanz voneiner Viertelmeile, dem üblichen Format von Dragster-Rennen. IhrEinsatz ist nur auf abgesperrten und entsprechend gesichertenStrecken vorgesehen.- Im "My Mode"-Programm kann der Fahrer sein bevorzugtes Set-upfür alle Performance- und Dynamik-Parameter sowie für denMotorklang hinterlegen.Intelligente Technologie-Lösungen verbessern Sicherheit undKomfortFord bietet den neuen Mustang in Europa mit einer umfassendenPalette an Fahrer-Assistenzsystemen an, darunter auch derPre-Collision-Assist mit Fußgänger-Erkennung. Er kann die Schwere vonKollisionen mit anderen Fahrzeuge und Zusammenstöße mit Passantenreduzieren oder den Unfall im besten Falle sogar ganz verhindern.Erstmals steht im Mustang die adaptive Geschwindigkeitsregelanlagemit Distanzwarner zur Verfügung. Sie unterstützt den Fahrer bei derEinhaltung des notwendigen Sicherheitsabstands zum vorausfahrendenAuto. Ebenfalls erhältlich ist der Fahrspur- undFahrspurhalte-Assistent, der vor einem unbeabsichtigten Verlassen dereigenen Straßenseite warnt und gegebenenfalls über Lenkkräfte beimKorrigieren der Fahrspur hilft.Zu den fortschrittlichen Komfort-Systemen des neuen Ford Mustangzählt auch der digitale LCD-Instrumententräger. Er ist zwölf Zollgroß und liefert - wie im Supersportwagen Ford GT - entsprechend demvom Fahrer vorgewählten Drive Mode alle notwendigen Informationen.Dabei lässt er sich individuell dem eigenen Geschmack anpassen: DieAuswahlmöglichkeiten umfassen bestimmte Anzeigen ebenso wie eine vonsieben Grundfarben. Ebenfalls neu und ein echtes Novum in diesemSegment ist eine spezielle Animation im Stil eines Videogames, sobalddie elektronisch auf die Vorderräder wirkende Feststellbremse denStart eines Beschleunigungsrennens vorbereitet.Das sprachgesteuerte Kommunikations- und Entertainmentsystem FordSYNC 3 mit AppLink und Touchscreen schließt neben den Audio- undNavigationsfunktionen des Mustang auch die Steuerung der Klimaanlagemit ein und dient als Schnittstelle für die Einbindung vonSmartphones und ähnlicher Geräte. Es basiert auf einem zentralen,acht Zoll großen Touchscreen, der über Tipp- und Wischbefehlegesteuert werden kann, und ist kompatibel mit Apple CarPlay undAndroid Auto.Auf dem Weg nach Europa: das neue Mustang-Sondermodell BULLITT[TM]Mit dem voraussichtlich 341 kW (464 PS)* starken MustangBullitt[TM] ehrt Ford einen Meilenstein der Filmgeschichte: denHollywood-Blockbuster "Bullitt", der vor 50 Jahren mit dem legendärenSteve McQueen in der Hauptrolle seine Kino-Premiere feierte. Der 5,0Liter große V8-Motor dieses Sondermodells leitet sein bulligesDrehmoment von 529 Nm an ein manuelles Sechsgang-Getriebe weiter. Diefaszinierende Sonderedition - die in der klassischen KarosseriefarbeDark Highland Grün sowie in Iridium-Schwarz Mica zur Wahl stehen -kommt auch nach Europa. Bestellungen nehmen die Ford-Händler ab Maientgegen, die Produktion für den europäischen Markt beginnt im Juni,die Auslieferung an die Kunden startet im August. Der Verkaufspreiswird rechtzeitig vor der Markteinführung bekanntgegeben."Nichts verkörpert den Spirit und die Faszination des Mustang sosehr wie die einzigartige Verfolgungsjagd im Blockbuster 'Bullitt'",erläutert Ford Europa-Chef Steven Armstrong. "Der neue MustangBullitt vermittelt genau diese ungestüme Kraft. Wenn er dieses Jahrmit mehr Leistung und fortschrittlichen Features wieDrehzahlanpassung und B&O Play-Soundsystem auf den Markt kommt,strahlt er mit jedem Millimeter seines Blechs die gleiche Coolnessaus wie der unvergessene Steve McQueen."Links auf Bilder Über die nachfolgenden Links sind weiterführendeInformationen einschließlich Bilder abrufbar:Mustang: http://mustang.fordpresskits.comMustang Bullitt[TM]: http://mustangbullitt.fordpresskits.com* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Mustang in l/100 km: 19,6 -12,1 (innerorts), 9,1 - 6,8 (außerorts), 12,8 - 9,0 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 285 - 199 g/km. CO2-Effizienzklasse: G -E.1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG:Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugshängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durchdas Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderennichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für dieErderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. WeitereInformationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellenspezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und denStromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der anallen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlicherhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Seit 1. September 2017 werden bestimmte Neufahrzeuge nach demWorld Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) gemäß (EU)2017/1151 in der zuletzt geänderten Fassung homologiert. Beim WLTPhandelt es sich um neues, realitätsnäheres Prüfverfahren zur Messungdes Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen. Ab dem 1. September2018 ersetzt WLTP das aktuelle Testverfahren NEFZ (Neuer EuropäischerFahrzyklus) komplett. Während der Auslaufphase des NEFZ werdenKraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen nach WLTP-Standards auf dasNEFZ-Verfahren umgerechnet. Da sich einige Verfahren zur Bestimmungder Verbrauchs- und Emissionswerte verändert haben, ergibt sich einegewisse Abweichung zu bisherigen Angaben. D. h., ein und dasselbeFahrzeug könnte unterschiedliche Werte bei Kraftstoffverbrauch undCO2-Emissionen aufweisen.BULLITT and all related characters and elements © & [TM] WarnerBros. Entertainment Inc. (s18)Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell