Der neue Ford Kuga ist ab Oktober bestellbar - Verkaufspreis: ab 31.900 Euro (FOTO)

Köln (ots) -- Die dritte Generation dieses SUV-Bestsellers kommt im Frühjahr2020 auf den Markt- Ford bietet für das neue Crossover SUV auch einen Mild-Hybrid-und einen Plug-in-Hybrid-Antrieb an - ein Voll-Hybrid-Modellfolgt zu einem späteren Zeitpunkt- Zunächst drei Ausstattungslinien: Titanium, Titanium X undST-Line XDer neue Ford Kuga, ein 5-türiges Crossover SUV, ist startbereit:Kunden können die dritte Generation dieses europäischenErfolgsmodells von Ford ab Oktober bestellen. Verkaufspreis: ab31.900 Euro. Das mittelgroße Sport Utility Vehicle des KölnerAutomobilherstellers steht zum Marktstart im Frühjahr 2020 in denAusstattungslinien Titanium, Titanium X und ST-Line X in derPreisliste und wird zunächst mit vier unterschiedlichenAntriebskonzepten angeboten: einem 1,5-Liter-EcoBoost-Benziner, einem2,0-Liter-EcoBlue mild-Hybrid (mHEV) mit 48-Volt-Technologie, einem2,0-Liter-EcoBlue-Diesel sowie einem 2,5-Liter-Duratec-BenzinerPlug-in-Hybrid (PHEV). Zu einem späteren Zeitpunkt steht dann aucheine Voll-Hybrid-Version (FHEV) zur Wahl. Alle Motorisierungenerfüllen die Abgasnorm Euro 6d TEMP EVAP ISC.Ford bietet drei Hybrid-Systeme für den Kuga an, zwei sind abOktober bestellbarIm Kuga EcoBlue Mild-Hybrid (mHEV) arbeitet der 110 kW (150 PS)*starke und 2,0 Liter große EcoBlue-Turbodiesel Hand in Hand mit einemintegrierten, von einem Zahnriemen angetriebenen Starter-Generator(Belt-driven Integrated Starter-Generator, BISG). Der BISG ersetztdie Lichtmaschine und gewinnt kinetische Energie zurück, sobald dasFahrzeug rollt oder verzögert. Diese Energie wird in einemluftgekühlten Lithium-Ionen-Batteriepack mit 48 Volt Spannungzwischengespeichert und als zusätzliches Drehmoment beimBeschleunigen oder bei normaler Fahrt reinvestiert. Der BISG treibtauch die elektrischen Nebenaggregate an und erweitert dieEinsatzmöglichkeit des automatischen Start-Stopp-Systems. Dies wirktsich positiv auf den Verbrauch und auf die Abgasemissionen aus: Derneue Ford Kuga EcoBlue Mild-Hybrid mit Frontantrieb und6-Gang-Schaltgetriebe verbraucht im kombiniertemWLTP-Normdurchschnitt lediglich 4,3 Liter/100 km** und emittiert 111Gramm CO2 pro Kilometer**. Er ist ab 34.400 Euro erhältlich.Mehr als 50 Kilometer rein elektrisch kann der KugaDuratec-Benziner Plug-in-Hybrid (PHEV)* zurücklegen. Er kombinierteinen 2,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner, der nach demAtkinson-Prinzip arbeitet, mit einem elektrischen Generatormotor undeiner Lithium-Ionen-Batterie mit 14,4 Kilowattstunden (kWh)Ladekapazität. Gemeinsam entwickeln sie eine Systemleistung von 165kW (225 PS)* und vereinen den Reichweitenvorteil sowie dieFlexibilität des konventionellen Verbrennungsmotors mit der hohenEnergie-Effizienz und der Laufkultur des Elektroantriebs. ImWLTP-Testzyklus ergibt sich ein kombinierter Verbrauch von nur 1,2Liter/100 km** bei einem CO2-Ausstoß von 26 g/km**. Dem stehensportliche Fahrleistungen gegenüber: Der Fronttriebler mit demstufenlosen CVT-Automatikgetriebe von Ford erreicht bis zu 200 km/hund beschleunigt in 9,2 Sekunden von null auf 100 km/h. DerEinstiegspreis liegt bei 39.300 Euro in der Titanium-Ausstattung.Den Strom zum Laden der Batterie bezieht der Kuga PHEV während derFahrt durch das Rekuperieren von kinetischer Energie - die bislangbeim Bremsen als Wärme verloren ging - oder im Stand per Stromkabelan der Steckdose. Ein 230-Volt-Anschluss benötigt rund vier Stunden,um die Akkus komplett zu füllen.Noch nicht bestellbar, aber bereits in der Pipeline ist derselbstladende Kuga Voll-Hybrid (FHEV). Er folgt zu einem späterenZeitpunkt und kann wahlweise mit Front- oder mit intelligentemAllradantrieb kombiniert werden. Auch hier kommt der 2,5 Liter großeAtkinson-Benziner mit vier Zylindern inklusive elektrischemMotorgenerator und Lithium-Ionen-Batterie zum Einsatz. Für dieKraftübertragung zeichnet ebenfalls das stufenlose CVT-Getriebeverantwortlich.Moderne EcoBoost-Turbobenziner und EcoBlue-TurbodieselAußer den drei Hybrid-Versionen - mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid undVoll-Hybrid - stehen für die neue Ford Kuga-Generation auch einmoderner EcoBoost-Benziner sowie ein EcoBlue-Diesel zur Wahl. Ab Werkbesitzen sie ebenfalls das automatische Start-Stopp-System.Der 1,5 Liter große Ford EcoBoost-Turbobenziner leistet 110 kW(150 PS)*. Er besitzt eine intelligente Zylinder-Steuerung, die Fordals erster Automobilhersteller überhaupt für Dreizylinder-Motoreneingeführt hat. Sie legt im Teillastbetrieb, wenn das maximaleDrehmoment nicht benötigt wird, einen Zylinder still. Dies spartKraftstoff, schont die Umwelt und spiegelt sich auch im Normverbrauchwider: Der kombinierte WLTP-Wert beschränkt sich auf 5,5 Liter/100km** und CO2-Emissionen von 125 g/km**. In Kombination mit derAusstattungsvariante "Titanium" ist dies das Einstiegsmodell in dieneue Kuga-Baureihe. Preis: ab 31.900 Euro.Der durchzugsstarke Ford EcoBlue-Diesel tritt mit vier Zylindern,2,0 Liter Hubraum und 140 kW (190 PS)* an. Er zeichnet sich durch dasintegrierte Ansaugsystem, einen Turbolader mit reduzierterMassenträgheit und ein Hochdruck-Einspritzsystem aus. Dieses sprichtschnell an, sorgt für einen ruhigen Motorlauf und ermöglicht einenpräzisen Verbrennungsprozess in den Zylindern. Der Antriebsriemen fürdie Nockenwellen und die Ölpumpe läuft in einem Ölbad - auch diesverbessert den Wirkungsgrad. Das von Ford entwickelte8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe leitet das Antriebsmoment an denserienmäßigen intelligenten Allradantrieb weiter. Im kombiniertenWLTP-Normverbrauch begnügt sich der neue Ford Kuga EcoBlue mit 4,8Liter Diesel/100 km**, was einem Kohlendioxidausstoß von 127 g/km**entspricht. Dieses Modell bietet Ford ab 39.500 Euro an(Ausstattungsvariante "Titanium").Drei Ausstattungsvarianten mit eigenen CharakterenFord bringt die neue, dritte Kuga-Generation zum Marktstart indrei Ausstattungsvarianten auf den Markt, die dieser Baureihe jeweilsganz eigenständige Charaktere verleihen, die auch den Lebensstilihrer Besitzer wiedergeben. In der Übersicht:- Mit seinem modernen, eleganten Look rückt der Kuga Titanium alsEinstiegsmodell die technologische Kompetenz und die hoheQualität in den Vordergrund. Dies spiegeln die17-Zoll-Leichtmetallräder im 5x2-Speichen-Design ebenso widerwie die in Wagenfarbe lackierten, elektrisch einstell-, anklapp-und beheizbaren Außenspiegel mit den integrierten Blinkleuchtenoder die Chrom-Zierleisten ober- und unterhalb derSeitenscheiben. Im Innenraum sorgen unter anderem dieKlima-Automatik, Sportsitze vorne mit verstärktem Seitenhalt,Lederlenkrad und -schaltknauf, das sprachsteuerbare FordNavigationssystem inklusive Kommunikations- undEntertainmentsystem Ford SYNC 3 sowie dieLED-Ambiente-Beleuchtung, vier elektrische Fensterheber und dieZentralverriegelung mit Fernbedienung für erhöhtenBedienkomfort. In Kombination mit dem 150-PS-EcoBoost-Benzinerist der Ford Kuga Titanium ab 31.900 Euro erhältlich.- Der Kuga Titanium X steht für dezente Eleganz - angefangen beider Leder-Stoff-Polsterung über dunkel getönte Scheiben ab derzweiten Sitzreihe und das Premium-B&O Sound System mit 575 WattSystemleistung und zehn Lautsprechern inklusive Subwoofer bishin zu statischen LED-Scheinwerfern mit automatischerLeuchtweitenregulierung, Fernlicht-Assistent undLED-Nebelscheinwerfern. Aufpreis gegenüber der AusstattungslinieTitanium: 2.000 Euro.- Die Ford Performance-Modelle haben den besonders kraftvollgestalteten Kuga ST-Line X inspiriert. Sein vorderer undhinterer Stoßfänger erhalten ein spezielles Design, der schwarzumrandete Kühlergrill tritt in Wabenoptik auf. Seitenschwellerund Radhausverkleidungen werden in Wagenfarbe lackiert, währenddie Dachreling sowie die Umrandungen der Seitenscheiben schwarzabgesetzt sind. Der Kuga ST-Line X steht auf18-Zoll-Leichtmetallrädern im 5x2-Speichen-Stil inRock-Metallic, das Fahrwerk wurde sportlich abgestimmt. ImInnenraum weisen die roten Ziernähte des unten abgeflachtenST-Line-Lederlenkrads, die Lederschaltmanschette sowie dieLeder-Stoff-Polsterung in Wildleder-Optik auf die sportlicheNote dieser Ausstattungslinie hin. Aluminium schmückt denSchaltknauf, die Pedalerie und die ST-Line-Einstiegszierleisten.Die digitale Instrumententafel ist 12,3 Zoll groß, besitzt alsoeine Bildschirmdiagonale von 31,2 Zentimetern. Aufpreisgegenüber der Ausstattungslinie Titanium X: 2.000 Euro.Mehr Platz und Komfort auf allen fünf SitzplätzenDer neue Ford Kuga ist 44 Millimeter breiter und 89 Millimeterlänger als die Vorgänger-Generation, der Radstand wuchs um 20Millimeter auf 2.710 Millimeter. Dies wirkt sich auch auf dasInterieur positiv aus: Großzügige Platzverhältnisse und hoher Komfortzählen zu den grundlegenden Eigenschaften der dritten Generation desSUV-Verkaufsschlagers. So gewann die Schulterbreite vorne um 43Millimeter hinzu, die Beckenfreiheit der vorderen Sitze fiel um 57Millimeter großzügiger aus. Die hinten Sitzenden profitieren voneinem Plus von 20 Millimetern an Schulterbreite und 36 Millimeter imBeckenbereich. Und obwohl die Gesamthöhe des neuen Kuga 20 Millimeterflacher ist als zuvor, dürfen sich die hinteren Mitfahrer über 13Millimeter mehr Kopffreiheit freuen, die vorderen sogar über 35Millimeter. Die gesamte zweite Reihe kann - je nach Bedarf - vor-oder zurückgeschoben werden. So ergibt sich wahlweise eineBeinfreiheit, die mit 1.035 Millimeter einen Spitzenwert im Segmentdarstellt, oder ein zusätzliches Kofferraumvolumen von 67 Litern.Moderne Fahrer-AssistenzsystemeDie dritte Ford Kuga-Generation teilt sich die Basis-Architekturmit dem Ford Focus. Hierdurch profitiert der neue Kuga serienmäßigvon einem umfangreichen Angebot an fortschrittlichenFahrer-Assistenz- und modernen Konnektivitäts-Systemen, die einekomfortablere, sicherere und umfassend vernetzte Reise ermöglichen -zum Beispiel durch das FordPass Connect-Modem inklusive eCall,WLAN-Hotspot und Live-Traffic-Verkehrsinformationen1). Dassprachsteuerbare Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3zeichnet sich durch einen acht Zoll großem Touchscreen aus, währenddas 12,3-Zoll-Display im Instrumententräger durch besonders farbechteDarstellung überzeugt. Mobile Endgeräte, die dem Qi-Standardentsprechen, können auf einem integrierten Induktionsfeld kabellosladen.Auf höchstem Niveau spielt der neue Ford Kuga auch, wenn es umkamera- und sensorbasierte Fahrer-Assistenz- und Sicherheitssystemegeht. Sie reduzieren die Stressbelastungen speziell bei schwierigenVerkehrsverhältnissen deutlich und erleichtern es, sich auf dasStraßengeschehen zu konzentrieren. Serienmäßig umfasst das Angebotbereits in der Ausstattungsversion Titanium so wichtige Funktionenwie Pre-Collision-Assist inklusive Auffahrwarnsystem mit Fußgänger-und Radfahrererkennung, eine Geschwindigkeitsregelanlage mitintelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer und Tempolimit-Anzeige, denPost-Collision-Assist sowie den Scheinwerfer-Assistent mitTag/Nacht-Sensor. Das Park-Pilot-System vorn und hinten erleichtertdarüber hinaus das Ein- und Ausparken.Nochmals komplexer ausgerüstet präsentiert sich der neue Kuga inKombination mit dem für 1.400 Euro optional erhältlichenFahrer-Assistenz-Paket. Es umfasst wichtige Sicherheitstechnologienwie zum Beispiel die intelligente adaptiveGeschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrsschild-Erkennungssystem, dieFalschfahrer-Warnfunktion, den Toter-Winkel-Assistent, Front- undRückfahrkameras mit "Split-View"-Technologie, den Ausweich-Assistentsowie den aktiven Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion. InVerbindung mit dem 8-Gang-Automatikgetriebe beinhaltet Letzterer aucheine teilautomatische Fahrzeugführung; der Stau-Assistent mit Stop &Go-Funktion kommt ebenfalls hinzu. Adaptive LED-Scheinwerfer mitblendfreiem Fernlicht-Assistenten und dynamischem Kurvenlicht,LED-Nebelscheinwerfer sowie ein Head-up-Display gehören zumTechnologie-Paket, das Ford für 600 Euro anbietet.Link auf BilderÜber diesen Link sind Bilder vom neuen Ford Kuga abrufbar:http://kuga.fordpresskits.com* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Kuga in l/100 km: 6,0 - 1,2(kombiniert); CO2-Emissionen 133 - 26 g/km (kombiniert).CO2-Effizienzklasse: A+ - B**.** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Seit dem 1.September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ),das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischerenPrüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhanddes neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszweckenzurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTPermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daherkönnen für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte alsdie hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.1) Die Nutzung von FordPass Connect und der Live-TrafficInformation ist zwei Jahre ab Erstzulassung des Fahrzeugskostenfrei. Diese Dienste können im Anschluss auf Wunschkostenpflichtig verlängert werden. Die Verfügbarkeit derDienste ist abhängig von der Netzabdeckung und kann je nach Ortund Wetterbedingungen abweichen. Damit Live Trafficfunktioniert, wird Ford SYNC 3 in Verbindung mit einem FordNavigationssystem im Fahrzeuge benötigt. Der WLAN-Hotspot wirdnicht von Ford zur Verfügung gestellt. Zur Nutzung desWLAN-Hotspots ist die Registrierung bei "Vodafone Internet inthe Car" erforderlich und unterliegt den Geschäftsbedingungenvon Vodafone. Nach einer kostenlosten Testphase fallenzusätzliche Gebühren an. Detaillierte Informationen sindabrufbar unter: https://internetinthecar.vodafone.com.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell