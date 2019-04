Der neue Ford Explorer kommt mit Plug-In-Hybrid-Antrieb und rund 40 Kilometer Elektro-Reichweite nach Europa (FOTO)

Amsterdam/Köln (ots) -- Der komplett neu entwickelte Explorer mitPlug-In-Hybrid-Technologie und sieben Sitzen rundet noch dieses Jahrdas SUV-Portfolio von Ford in Europa nach oben ab- Das Antriebssystem vereint 3,0 Liter großen FordEcoBoost-V6-Turbobenziner mit lokal abgasfreiem Elektroantrieb- Gesamt-Systemleistung von 331 kW (450 PS), 840 Nm maximalesDrehmoment- Moderne Assistenz-Systeme wie Fahrspur-Pilot; Stau-Assistent mitStop & Go-Funktion; intelligente Geschwindigkeitsregelanlage mitVerkehrschild-Erkennung; Notbremsfunktion für Rückwärtsfahren- Luxuriöse Serienausstattung mit bis zu 10,1-Zoll-Touchscreen, FordSYNC 3, FordPass Connect-Modem, B&O-Soundsystem- 10-Gang-Automatikgetriebe, intelligenter Allradantrieb undOffroad-Management-System mit sieben verschiedenen FahrmodiDer Ford Explorer, Amerikas meistverkauftes SUV aller Zeiten,kommt zum Jahresende 2019 auf den europäischen Markt und startet als331 kW (450 PS) starkes Hybrid-Fahrzeug mit Plug-In-Technologiedurch. Dank seiner rein elektrischen Reichweite von rund 40Kilometern überzeugt dieser Siebensitzer speziell im innerstädtischenEinsatz mit lokal null Emissionen. Die von Grund auf neu entwickeltesechste Generation des Bestsellers, dessen Geschichte bis in das Jahr1990 zurückreicht, hatte erst im Januar ihre Publikumspremiere in denUSA gefeiert. Ford bietet das neue Top-Modell seiner europäischenSUV-Familie ausschließlich als Linkslenker und in zwei hochwertigenAusstattungsvarianten an: als sportlichen "ST-Line", derDesign-Merkmale von Ford Performance aufgreift, sowie in derbesonders luxuriösen "Platinum"-Version. Sein Europa-Debüt gibt derExplorer Plug-In-Hybrid heute auf dem "Go Further"-Event von Ford inAmsterdam.Systemleistung: 331 kW (450 PS) und 840 Nm maximales DrehmomentDer Ford Explorer mit Plug-In-Hybrid-Technologie vereint in vielenVerkehrssituationen die typische Effizienz, Laufkultur und denAntritt eines Elektromotors mit den Reichweitenvorteilen einestraditionellen Verbrennungsmotors.Das Plug-In-Hybrid-System besteht aus einem 257 kW (350 PS)starken Ford EcoBoost-V6-Turbobenziner mit 3,0 Liter Hubraum undeinem Elektromotor mit 74 kW (100 PS). Die Lithium-Ionen-Batterie hateine Kapazität von 13,1 Kilowattstunden (kWh) und kann über eineAnschlussmöglichkeit - platziert im vorderen linken Kotflügelzwischen Tür und Radhaus - mit einer Ladestation verbunden werden. Imrein elektrischen Betrieb kann das Auto rund 40 Kilometer zurücklegenund qualifiziert sich damit in zahlreichen Ländern für einenSteuernachlass. Dank Rekuperation gewinnt das System jene kinetischeEnergie zurück und speist sie in die Batterie ein, die andernfallsals Reibung an den Bremsen ungenutzt verloren ginge.Das Gesamtsystem stellt eine Leistung von 331 kW (450 PS)* sowieein maximales Drehmoment von beeindruckenden 840 Nm bereit.Dank der parallel geschalteten Hybrid-Architektur kann derExplorer die komplette Systemleistung (Benziner und Elektro)gleichzeitig abrufen, um sie in bemerkenswert agile Fahrleistungenauf und abseits befestigter Straßen zu verwandeln oder auch um 2,5Tonnen schwere Anhänger zu ziehen. Die moderne 10-Gang-Automatik vonFord unterstützt diese Performance.Vier verschiedene Fahrprogramme im Elekto-BetriebDer Fahrer kann entscheiden, wann und wie er die in der Batteriegespeicherte Leistung abruft. Dafür stehen ihm vier verschiedeneProgramme zur Wahl: EV Auto (matik), EV Now, EV Later und EV Charge.Das Kürzel "EV" steht dabei für Electric Vehicle. Die entsprechendenElektro-Fahrmodi werden als Piktogramme auf dem 12,3-Zoll-Display imInstrumententräger angezeigt. Geht die Akkufüllung zur Neige,wechselt das System automatisch in den EV Auto-Modus und aktiviertden Benzinmotor - der zugunsten einer höheren Kraftstoff-Effizienzauch weiterhin Unterstützung durch den E-Antrieb erhält, soweit diebeim Bremsen rekuperierte Energie dies ermöglicht.Ford erwartet für den Explorer mit Plug-In-Hybrid-Antrieb einenVerbrauch von 3,4 Liter/100 km* und CO2-Emissionen von 78 g/km*."Der neue Explorer ist wie geschaffen für Familien mit großemPlatzbedarf und einer Vorliebe für Abenteuerlust. Darum war es füruns so wichtig, dass er auch mit seinem Plug-In-Hybrid-Antrieb allesziehen kann - vom Pferdeanhänger bis zum Bootstrailer", erläutertMatthias Tonn, Chef-Ingenieur der Explorer-Baureihe in Europa."Deshalb haben wir uns für ein parallel geschaltetes Hybrid-Systementschieden, bei dem sich die Leistung beider Motoren addierenlassen. Und für seine Rolle als Zugmaschine haben wir denToter-Winkel-Assistent so erweitert, dass er jetzt auch einen bis zuzehn Meter langen Anhänger erfasst."Intelligenter Allradantrieb: Dutzende Sensoren liefern eineUnmenge an DatenDie Kraftübertragung übernimmt ein intelligente Allradantrieb inZusammenarbeit mit einem modernen 10-Gang-Automatikgetriebe. Beiausreichender Traktion wird der Ford Explorer über die Hinterräderangetrieben. Nur bei Bedarf wird die Motorkraft dann - automatisch -auch auf die Vorderräder verteilt.Die Steuerelektronik des intelligenten Allradantriebs verarbeiteteine Unmenge an Daten, die Dutzende Sensoren in10-Millisekunden-Intervallen liefern - von der gefahrenenGeschwindigkeit über das Giermoment und die Außentemperatur bis hinzu Radschlupf und die Information, ob gerade ein Anhänger gezogenwird. Hieraus berechnet die Steuereinheit die optimaleKraftverteilung auf alle vier Räder, die über ein neuesEinstufen-Verteilergetriebe mit elektro-mechanischer Regelunginnerhalb von 100 Millisekunden zwischen Vorder- und Hinterachsevorgenommen wird. Wie das 10-Gang-Automatikgetriebe lernt auch dasAllrad-Antriebssystem über adaptive Algorithmen kontinuierlich hinzuund verfeinert seine Reaktionen entsprechend der aktuellvorherrschenden Bedingungen.Modernes Offroad-Management-System mit sieben FahrmodiFlexibel und lernfähig ist der neue Ford Explorer auch, wenn es umdie Anpassung an die unterschiedlichen Straßen-, Witterungs- undGeländebedingungen geht. Dem Fahrer steht das moderneOffroad-Management-System TMS (Terrain Management System) zurVerfügung, das sieben Fahrmodi anbietet, die über einen Drehreglerangesteuert werden: Normal, Sport, Unbefestigte Straße, Rutschig,Anhänger und Eco sowie eine spezielle Einstellung für tiefen Schnee /Sand. Jedes einzelne Programm wird mit eigenen grafischen Symbolen im12,3-Zoll-Display des Instrumententrägers angezeigt. Die serienmäßigeBergabfahrkontrolle erleichtert das Durchqueren von schwierigemGelände.Fortschrittliche AssistenzsystemeFortschrittliche Assistenzsysteme steigern die Sicherheit und denFahrkomfort. Ford fasst diese Systeme unter dem globalen Oberbegriff"Ford Co-Pilot360" zusammen. Zum Serienumfang des Ford ExplorerPlug-In-Hybrid gehören zum Beispiel- der Park-Assistent Plus mit Ein- und Ausparkfunktion sowieteil-automatisierter Fahrzeugführung: Es genügt der Druck auf einenSchalter, schon identifiziert die Elektronik taugliche Parklückenentlang oder quer zur Straße und steuert das Auto selbsttätig hinein- inklusive der Kontrolle des Gas- und Bremspedals. Alles, was demFahrer noch obliegt, ist die "Neutral"-Position desAutomatikgetriebes einzulegen. Natürlich funktioniert das System auchin umgekehrter Richtung, wenn der teil-automatisierteAuspark-Assistent das Fahrzeug aus der Parktasche wieder sicherheraussteuert.- Auch der Toter-Winkel-Assistent BLIS (Blind Spot InformationSystem) mit Cross Traffic Alert erleichtert das Ausparken. Das Systemwarnt vor Fahrzeugen, die sich dem Heck des Explorers seitlichnähern, und aktiviert zur Vermeidung einer Kollision notfalls auchdie Bremse. Zugleich wurde der Toter-Winkel-Assistent so erweitert,dass er jetzt auch einen bis zu zehn Meter langen Anhänger erfasst.- Hinzu kommt die ebenfalls neue Notbremsfunktion fürRückwärtsfahren. Dank der Radar- und Ultraschallsensoren erkennt dasSystem Hindernisse und stoppt das Auto rechtzeitig, bevor es zu einemZusammenprall kommt - zum Beispiel auch beim rückwärts Herausfahrenaus einer Einfahrt.In schwierigen Situationen hilft zudem das Zusammenspiel derRückfahrkamera und der nach vorne gerichteten Kamera mit weiterenKamerasystemen im unteren Gehäuse der Außenspiegel. Sie bilden eine360-Grad-Rundumansicht auf dem zentralen Monitor ab und besitzen eineigenes Reinigungssystem.- Das Umfeld des neuen Explorer behält auch derPre-Collision-Assist mit Fußgänger- und Fahrrad-Erkennung im Auge,der vor einer Kollision mit nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmernwarnt und hilft, Unfälle zu vermeiden.- Selbst lange Fahrten im dichten Verkehr verlieren ihrenSchrecken dank Assistenzsystemen wie Fahrspur-Pilot, Stau-Assistentmit Stop & Go-Funktion und intelligente Geschwindigkeitsregelanlagemit Verkehrsschild-Erkennung (iACC). Die Elektronik passt dasvorgewählte Tempo dem fließenden Verkehr an, hält denSicherheitsabstand zum Vordermann ein und das eigene Fahrzeugautomatisch in der Fahrbahnmitte. Das Verkehrsschild-Erkennungssystemsorgt zudem dafür, dass auch lokale Geschwindigkeitsbegrenzungenberücksichtigt werden. Dabei registriert die Frontkameraentsprechende Verkehrszeichen entlang der Straße und anSchilderbrücken, greift aber auch auf Informationen desNavigationssystems zurück.Falls in Stau-Situationen notwendig, bringt das iACC das Auto auchkomplett zum Stillstand und lässt es selbsttätig wieder anfahren,wenn der Stop nicht länger als drei Sekunden gedauert hat. Steht derExplorer länger als drei Sekunden, genügt der Druck auf einenSchalter im Lenkrad oder ein leichter Druck auf das Gaspedal, und dasAuto rollt wieder an. Der Fahrspur-Pilot erkennt dieStraßenmarkierungen und richtet das Auto bei aktiviertem iACC undGeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h über sanfte Lenkradeinflüsseautomatisch auf die eigene Spur aus. Sollten Lenkeinflüsse desFahrers über einen bestimmten Zeitraum ausbleiben, macht das Systemüber Licht- und Tonsignale hierauf aufmerksam.- Für zusätzliche Sicherheit sorgen Technologien wie derAusweich-Assistent, der über gezielte Lenkunterstützung hilft, einenAusweichvorgang sicher umzusetzen. In diesem Sinne greift auch derPost-Collision-Assist ein, der nach einem Aufprall die Bremsenaktiviert, um das Risiko einer zweiten Kollision zu vermindern."Es geht uns nicht darum, unsere Modelle nur der Technologie wegenmit diesen Assistenz-Systemen auszustatten", so Torsten Wey, LeiterFahrer-Assistenz- und Sicherheitstechnologien von Ford Europa. "ImMittelpunkt steht vielmehr ein möglichst sicheres und stressfreiesFahrerlebnis. Der Fahrer soll sich am Steuer des Ford Explorer sicherund wohl fühlen."Viel Platz für bis zu sieben Personen in drei SitzreihenMit einer Außenlänge von 5,05 Meter, einer Breite von 2,28 Meter(mit ausgeklappten Außenspiegeln) und einer Höhe von 1,78 Meterbietet der neue Ford Explorer mit Plug-In-Hybrid-Antrieb alleVoraussetzungen, um bis zu sieben Personen in drei Sitzreihensouverän unterzubringen. Selbst Erwachsene fühlen sich auf denPlätzen sechs und sieben wohl.Seine Familienfreundlichkeit unterstreicht der neue Explorer miteiner flexiblen Innenraumaufteilung und dem besonders einfachenZugang zu den beiden Plätzen in der dritten Sitzreihe. Diese "EasyFold"-Sitze lassen sich zudem elektrisch umlegen und bilden dann -nach dem Zusammenklappen der drei "Easy Fold"-Sitze in der mittlerenReihe - eine ebene Fläche.Das Gepäckraumvolumen beträgt maximal 2.274 Liter. Weitere 123Liter nehmen im Explorer-Innenraum die zahlreichen Stau- undAblagefächer auf. So stehen den sieben Passagieren zum Beispiel nichtweniger als 12 Becherhalter zur Verfügung.Umfangreiche Serienausstattung inklusive FordPass Connect-ModemDie umfangreiche Serienausstattung des neuen Explorer mitPlug-In-Hybrid-Antrieb reicht von einem Drehschalter für das10-Gang-Automatikgetriebe über die beheiz- und kühlbaren Vordersitze,das beheizbare Lenkrad, ein Induktionsfeld für das kabellose Aufladengeeigneter Smartphones, Sitzheizungen und Sonnenschutzrollos für diePassagiere in der zweiten Reihe bis hin zur dunkel getöntenPrivacy-Verglasung ab der A-Säule und dem 800 Watt starken B&OPremium-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern. Die "Platinum"-Variantezeichnet sich durch ein B&O-Soundsystem mit 1.000 Watt und 14Lautsprechern aus.Alle sieben Passagiere an Bord des neuen Ford Explorer kommen inden Genuss des serienmäßigen FordPass Connect-Modems. Es verwandeltdas Auto in einen rollenden WLAN-Hotspot für bis zu zehn Endgerätegleichzeitig. Über die FordPass App ermöglicht das Modem zudem dasVer- und Entriegeln des Fahrzeugs sowie das Abrufen zentralerFahrzeugdaten wie Kraftstoff- und Ölstand per Smartphone aus derDistanz. Auch die Ortung des Autos und das Anlassen des Motors sindaus der Ferne möglich. Hinzu kommt: Dank Echtzeit-Verkehrsdatenlassen sich längere Touren stau- und stressfrei planen.Im Explorer "Platinum" steht serienmäßig ein 10,1 Zoll großerTouchscreen im Hochformat zur Verfügung ("ST-Line": 8,0 Zoll). Ererinnert an ein Tablet mit kapazitiver Oberfläche und ragt über dieMittelkonsole des Armaturenträgers hinaus. Der Fahrer kann sich aufdiesem Touchscreen zum Beispiel Navigationskarten vollflächiganzeigen lassen oder die Bildschirm-Darstellung für zusätzlicheInformationen teilen. Im Zusammenspiel mit dem sprachsteuerbarenInformations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 reagiert dieserTouchscreen besonders schnell und intuitiv.Der Touchscreen interagiert mit dem für beideAusstattungsversionen serienmäßigen volldigitalen 12,3-Zoll-Monitorim Instrumententräger. Über eine spezielle Ansicht bietet er imElektro-Modus Informationen zum Kraftfluss und zum Ladezustand, aufWunsch gibt er auch nützliche Hinweise für eine besondersenergie-effiziente Fahrweise."Ich freue mich sehr, dass wir den neu entwickelten Ford Explorerin Europa auf den Markt bringen. Er ist das vielseitigste SUV, daswir auf diesem Kontinent jemals angeboten haben", betont Roelant deWaard, als Vizepräsident von Ford Europa verantwortlich fürMarketing, Sales und Services. "Der Explorer bietet Platz für siebenPersonen, kann mühelos bis zu 2,5 Tonnen schwere Anhänger ziehen undrollt im Elektromodus bis zu 40 Kilometer emissionsfrei durch dieInnenstadt. Zugleich führt er neue Technologien wie den 10,1 Zollgroßen Touchscreen und die Notbremsfunktion für Rückwärtsfahren inunsere europäische Modellpalette ein."Serienmäßig 20-Zoll-LeichtmetallfelgenSeit nunmehr 29 Jahren folgt die Ford Explorer-Baureihe einerdurchgehenden Design-Philosophie. Sie zeichnet sich durchcharakteristische Gestaltungselemente wie etwa die schwarzabgesetzten A- und D-Säulen sowie die in Wagenfarbe lackierte C-Säuleaus. Dies gilt auch für die sechste Explorer-Generation, die darüberhinaus mit einem sportlichen Seitenprofil inklusive dynamischabfallender Dachlinie und einem kürzeren Achsüberhang vorne auftritt.Der neue Explorer mit Plug-In-Hybrid-Antrieb steht ab Werk auf20-Zoll-Leichtmetallfelgen. Für die "ST-Line"-Ausstattung erhaltendie Felgen eine schwarze, maschinell bearbeitete Oberfläche, dieFelgen der "Platinum"-Modelle zeichnen sich durch ein mattschwarzesFinish aus. Weitere Merkmale des Explorer "ST-Line": der einteilige,schwarz glänzende Kühlergrill und die hochglänzend schwarzabgesetzten Applikationen der Dachreling sowie der Türverkleidungen.Im Innenraum sorgen rote Akzente, das im unteren Bereich abgeflachteSportlenkrad und die Fußmatten sowie Blenden im Carbon-Look für einenspannenden Kontrast.Der Explorer "Platinum" wartet mit einem einteiligen Kühlergrill,Dachreling und Türverkleidungen mit satinierten Oberflächen auf. ImInterieur zieren Echtholz-Applikationen den Instrumententräger."Unser komplett neu entwickelter Explorer mitPlug-In-Hybrid-Technologie vereint die beispiellose Präsenz eineramerikanischen SUV-Ikone mit großem Charisma", erläutert MatthiasTonn. "Mit den markanten Ausstattungslinien ST-Line und Platinumhaben unsere Kunden die freie Wahl, welche Variante besser zu ihrempersönlichen Stil passt."Der Explorer läuft im Ford-Werk Chicago vom Band.Link auf zusätzliches "Go Further"-MaterialDer nachfolgende Link führt auf zusätzliches "Go Further"-Material(Pressemitteilungen, Bilder, Videos):http://gofurther.fordpresskits.com* Kraftstoffverbrauch des Ford Explorer mitPlug-In-Hybrid-Antrieb: 3,4 l/100 km; CO2-Emissionen: 78 g/km1)1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweilsgeltenden Fassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Seit dem 1.September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ),das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischerenPrüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhanddes neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszweckenzurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTPermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daherkönnen für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte alsdie hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. 