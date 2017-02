Der neue Fire TV Stick: schneller, leistungsfähiger und jetzt auch mit Alexa - für nur 39,99 Euro

Luxemburg (ots) - Komplette Überarbeitung bringt sehr guteBildqualität und viel Leistung; flotter Quadcore-Prozessor undschnellstes WLAN aller Streaming-SticksMit der bei Streaming-Sticks einzigartigen Sprachfernbedienungfinden Kunden über Apps hinweg die richtigen Inhalte, indem sieeinfach danach fragenJetzt auch mit Amazon Alexa - Antworten auf Fragen erhalten, dasSmart Home steuern, Inhalte finden und die Wiedergabe steuernZugriff auf mehr als 5.000 Apps, Spiele und Alexa Skills, tausendeFilme und Serien sowie auf die neue Benutzeroberfläche, die dasBrowsen durch die Inhalte noch leichter machtMit dem neuen Amazon Fire TV Stick mit Alexa Sprachfernbedienungkommt der leistungsfähigste Streaming-Stick nach Deutschland. Er istum 30 Prozent schneller als sein vielverkaufter Vorgänger,leistungsstark, wird erstmals inklusive einer AlexaSprachfernbedienung ausgeliefert und kostet nur 39,99 Euro. Der FireTV Stick verfügt als einziger Streaming-Stick auf dem Markt über eineSprachfernbedienung. Das Gerät kann ab sofort unterwww.amazon.de/firetvstick vorbestellt werden. Die Auslieferungerfolgt ab dem 20. April."In Deutschland ist Fire TV Stick unser meistverkauftes Endgerätaller Zeiten. Rund 17.000 Kunden haben ihn mit fünf Sternen bewertet.Ab heute ist er sogar noch besser", sagt Jorrit Van der Meulen, VicePresident bei Amazon Devices EU. "Der neue Amazon Fire TV Stick wurdekomplett überarbeitet und zeichnet sich durch eine unglaublichePerformance, leistungsstarke Sprachsuche und die beigelegte AlexaSprachfernbedienung aus. Damit haben Kunden einen direkten Zugriffauf eine riesige Auswahl an Filmen, Serien, Spielen und Alexa Skills- und all das für lediglich 39,99 Euro."Neues Design, neue Benutzeroberfläche, jetzt auch mit Alexa Mitdem neuen Fire TV Stick mit Alexa Sprachfernbedienung haben KundenZugriff auf eine völlig neu gestaltete Benutzeroberfläche. Sie machtes noch leichter und angenehmer, die richtigen Inhalte zu finden.Filmtrailer und Szenenfotos helfen dabei, die gewünschten Inhalteauszuwählen - ohne dass dafür Apps geöffnet beziehungsweisegeschlossen werden müssen. Fire TV Stick zeigt die Optionen Stream,Verleih oder Kauf an. So können Kunden ihre Inhalte individuellauswählen. Apps und Spiele lassen sich mit der anpassbaren App-Listeauf dem Home-Screen ebenso einfach finden.Zu den weiteren Funktionen zählen:- Riesige Auswahl an Inhalten - Mehr als 5.000 Apps, Spiele undAlexa Skills sowie der Zugang zu tausenden Filmen und Serienstehen Nutzern bereit. Sie können beispielsweise aus beliebtenDiensten wie Netflix, den Mediatheken von ARD und ZDF, 7TV,Clipfish, Zattoo, DAZN sowie Prime Video und Amazon Video wählenund über Zattoo, Magine TV sowie TV Spielfilm live auch Live TVund Videos schauen.- Schnelle und genaue Sprachsuche mit Alexa - Die schnellreagierende Alexa Sprachfernbedienung erlaubt eine einfache undrasche Suche über Apps und Kanäle hinweg. Auf Ansagen wie"Thriller" oder "Finde Netflix" antwortet Alexa direkt. Inhaltevon Amazon Video können zudem per Sprache angesteuert werden,etwa mit "gehe 30 Sekunden zurück" oder "springe zwei Minutenvor".- Einfach Alexa fragen - Alexa ist der Cloud-basierte Sprachdiensthinter Endgeräten wie Amazon Echo oder Echo Dot und ist nun auchmit dem Fire TV Stick erhältlich. Alexa wird ständig smarter,Entwickler sind in der Lage, immer neue Erlebnisse zu kreieren.Bislang sind hunderte Skills verfügbar und zehntausendeEntwickler arbeiten weltweit an weiteren. Über die AlexaSprachfernbedienung können Kunden beispielsweise nach denNachrichten oder dem Wetterbericht fragen, den Verkehr auf ihrerPendelstrecke checken, Sportergebnisse erfragen, Einkaufslistenerstellen, Musik abspielen oder bei MyTaxi ein Auto bestellen.- Beeindruckende Videoqualität - Der blitzschnelleQuadcore-Prozessor, 802.11ac MIMO Wi-Fi und die FunktionAdvanced Streaming and Prediction (ASAP) bei Amazon Video sorgenfür eine schnelle und flüssige Wiedergabe ohne Ladezeiten. FireTV Stick mit Alexa Sprachfernbedienung unterstützt zudem denHigh Efficiency Video Codec (HEVC), wodurch Kunden über ihrebestehende Internetverbindung mehr HD-Streams in 1080p empfangenkönnen.- Mühelose Installation - Fire TV Stick muss nur in einen HD-TVgesteckt, an eine Stromquelle angeschlossen, mit dem WLANverbunden werden und ist binnen weniger Minuten startklar.Passende Inhalte lassen sich schnell mit der AlexaSprachfernbedienung oder über personalisierte Empfehlungendirekt auf dem Home Screen finden. Das Gerät ist portabel, sodass es praktisch überall hin mitgenommen werden kann, umbeliebte Inhalte auch außerhalb der eigenen vier Wändeanzuschauen.- Funktionen für den Zugang - Fire TV Stick bietet verschiedeneFunktionen, um blinden oder sehgeschwächten Kunden den Zugriffzu erleichtern. Dazu zählen der "VoiceView" Screenreader, dasautomatische Vorlesen von Programminformationen oder dieTextdarstellung mit besonders hohem Kontrast.Der neue Fire TV Stick mit Alexa Sprachfernbedienung kann absofort für 39,99 Euro unter www.amazon.de/firetvstick vorbestelltwerden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 20. April. 