Der neue Fiat Panda Trussardi - so viel Stil wie noch nie (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Seit 1980 produzierte Baureihe wird um ein exklusives Modellerweitert, das bewährte Funktionalität mit Coolness kombiniert.- Neuer Fiat Panda Trussardi basiert auf der KarosserievarianteCross.- Lackierung im matten Farbton Caffé Braun mit schwarz abgesetztenDetails.- Innenraum in unverwechselbarem Stil von Trussardi.- Perfekt für den Weg zum Theater oder zum Fitnesszentrum.- Sängerin Ava Max tritt an der Seite des Fiat Panda Trussardi inder Werbung auf, die mehr an die Welt der Mode als an dieAutomobilindustrie erinnert.- Bis heute mehr als 7,5 Millionen Fiat Panda gebaut, europaweitseit 2003 Spitzenreiter im Segment.Der Fiat Panda betritt die Welt der Mode. Beim neuen Fiat PandaTrussardi kooperieren zwei Ikonen italienischer Handwerkskunst. Zumersten Mal überhaupt entstand ein Modell dieser Baureihe inZusammenarbeit mit einem Modelabel. Zusätzlich zur Funktionalität,mit der sich der Fiat Panda die Herzen des Publikums europaweiterobert hat, trägt das vielseitige Fahrzeug nun auch den urbanen Stilvon Trussardi."Der Fiat Panda ist seit 39 Jahren ein Erfolg, in Italien seitsechs Jahren sogar die Nummer 1 und seit 2003 europaweit dasmeistverkaufte City-Car. Insgesamt haben wir inzwischen mehr als 7,5Millionen Stück produziert, rund fünf Millionen davon sind noch immerauf der Straße", sagt Olivier François, Markenchef von Fiat. "DerFiat Panda hat darüber hinaus zahlreiche Meilensteine gesetzt. Er wardas erste City-Car mit Vierradantrieb, das erste City-Car mitAutomatikgetriebe, das erste urbane SUV und hat am Mount Everesteinen Höhenrekord erreicht. Jetzt präsentieren wir die erste'Luxusversion ' des Fiat Panda - den Fiat Panda Trussardi."Tomaso Trussardi, CEO Trussardi, ergänzt: "Trussardi war die ersteitalienische Marke, die Mode einem breiten Publikum näher gebrachthat, unter anderem mit Modeschauen auf öffentlichen Plätzen. Wirhaben immer Produkte mit einem einzigartigen Design kreiert, dieVision unserer Marke ist offen und facettenreich. Jetzt trägt derFiat Panda den Stil von Trussardi, er wird zum modernen undfunktionellen Fahrzeug mit großer Aufmerksamkeit für Details. Ich binstolz auf die Zusammenarbeit mit Fiat und danke dem gesamten Team fürseinen Glauben an unser gemeinsames Projekt."Trussardi hat seine Wurzeln in der Fertigung von Lederwaren undHandschuhen, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einerLifestyle-Marke. Trussardi war das erste Unternehmen, das Shows mitKonfektionsmode, sogenannter Prêt-à-Porter-Mode, vor großem Publikumveranstaltete. Damit erreichte Trussardi genau die Menschen, die auchFahrzeuge von Fiat im Alltag verwenden. Der neue Fiat Panda Trussardiist für den alltäglichen Gebrauch konstruiert, perfekt für alleerdenklichen Anforderungen und Situationen. Er ist das ideale Autofür Kunden, die ein exklusives City-Car suchen, das dieMobilitätsanforderungen moderner Familien erfüllt.Angetrieben wird der neue Fiat Panda Trussardi von einemVierzylinder 1.2 8V mit einer Leistung von 51 kW (69 PS).Der Fiat Panda beschreitet neue WegeDer neue Fiat Panda Trussardi basiert auf der KarosserievarianteCross, die eine perfekte Kombination aus Offroad-Robustheit, urbanemStil und dem geringen Platzbedarf eines City-Cars verkörpert. Mit derneuen Modellversion knüpft die seit 1980 gebaute Baureihe an diegroßen Erfolge der Vergangenheit an. Der neue Fiat Panda Trussardisetzt mit seinem coolen Look die Reihe von facettenreichenSondermodellen fort, in die beispielsweise auch der mit demSchwerpunkt Konnektivität konfigurierte Fiat Panda Waze fällt.Die Variante Fiat Panda Cross hat maßgeblich zum europaweitenErfolg der Baureihe beigetragen. Rund 40 Prozent aller gebauten FiatPanda Cross werden außerhalb von Italien verkauft. Im ersten Halbjahr2019 sind die Absatzzahlen in Europa im Vergleich zumVorjahreszeitraum noch einmal um 15 Prozent gestiegen. Zusammen mitdem Fiat 500 ist der Fiat Panda seit 2003 in Europa meistverkauftesAuto aus dem Segment. Seit 40 Jahren gehört der Fiat Panda zu denTop-3 im Segment, 2019 beträgt sein Marktanteil bis dato 14,8Prozent. Doch der Fiat Panda ist nicht nur Bestseller, er weist auchdie höchste Steigerungsrate auf: ein Plus von 1,8 Prozent imVergleich zu 2018. Seit 1983 wurden mehr als 7,5 Millionen Fiat Pandaverkauft.Karosserielack in matter Ausführung, Logos von TrussardiDesign und Ausstattung des Fiat Panda Trussardi sind ein Ergebnisder Kooperation zwischen dem Centro Stile Fiat und den Designern vonTrussardi. Die Karosseriefarbe Caffé Braun ist in Metallic-Ausführungund erstmalig auch matt verfügbar. Alternativen sind die FarbtöneGelato Weiß, Cinema Schwarz und Colosseo Grau. Das unverwechselbareWindhund-Logo von Trussardi ziert die hinterste Seitenscheibe und dieNabenkappen der Leitmetallräder, der Schriftzug TRUSSARDI findet sichauf den Rammschutzleisten der hinteren Türen. In Schwarz gehaltensind unter anderem die 15-Zoll-Leichtmetallräder, dieRadlaufverkleidungen, der Motorunterfahrschutz, der hintereStoßfänger, die Abdeckkappen der Außenspiegel und die Dachreling.Die Sitze sind mit einer Kombination aus elegantem braunem Stoffmit Webstruktur - verziert wiederum mit dem Windhund-Logo - undschwarzem Techno-Leder[1] bezogen. Braune Ziernähte sorgen wie beieinem eleganten Kleid für Kontraste. Die Verkleidung derArmaturentafel nimmt die Karosseriefarbe auf. Der SchriftzugTRUSSARDI ist als Zierelement auf den Gurten und den Fußmatten zusehen. Der Windhund-Kopf von Trussardi übernimmt vom Fiat Logo denPlatz in der Mitte des Lenkrads.Zusätzlich zum Stil bringt der Fiat Panda Trussardi einumfangreiches Paket moderner Technologie mit. Serienmäßig ist unteranderem das Infotainment-System Uconnect® Mobile an Bord, das überdie Applikation Uconnect® die drahtlose Integration von Android- undiOS-basierten Smartphones* ermöglicht. Die Verbindung zwischenSmartphone und Fahrzeug erfolgt dabei über Bluetooth®. Auf dieseWeise lassen sich Infotainment-Funktionen steuern, Radiosenderauswählen, persönliche Playlists abrufen, die Lautstärke regeln,Telefonanrufe annehmen oder Textnachrichten verwalten. Das Systembeherrscht außerdem Spracherkennung, externe Daten- oderMusikspeicher (MP3) können per USB-Anschluss integriert werden. Wennaktiviert, erinnert der "Object Reminder" daran, beim Verlassen desFahrzeugs nichts im Innenraum zurückzulassen. Uconnect® bietetzusätzlich die Funktionen "Find myCar" und "myCar". Erstereerleichtert das Auffinden des geparkten Fiat Panda Trussardi, indemder Standort auf dem Smartphone gespeichert wird. "myCar" informiertüber anstehende Service- und Inspektionsarbeiten und baut bei Bedarfden Zugang zur Online-Bedienungsanleitung auf.Darüber hinaus steht für den Fiat Panda Trussardi optional derCity-Notbremsassistent zur Verfügung. Das System erkennt andereVerkehrsteilnehmer oder Hindernisse vor dem Fahrzeug und leitet ineinem Geschwindigkeitsbereich zwischen 5 km/h und 30 km/h automatischeine Notbremsung ein, um eine drohende Kollision zu verhindern,sollte der Fahrer selbst nicht oder falsch reagieren. Die BaureiheFiat Panda war übrigens das erste Fahrzeug im Segment mitCity-Notbremsassistent.Werbekampagne mit US-Sängerin Ava MaxDen Marktstart des Fiat Panda Trussardi begleitet eine innovativeMarketingkampagne. So ist das Fahrzeug im neuesten Song "Torn" derUS-Sängerin Ava Max zu sehen, die mit ihrem ersten Hit "Sweet butPsycho" auf YouTube bereits rund 430 Millionen Klicks erreicht hat.Ava Max tritt außerdem in einem Werbespot zum Fiat Panda Trussardiauf, der vor dem Mailänder Dom gedreht wurde. Darin schlägt dieSängerin mit ihrem Schuh - natürlich von Trussardi - dieSeitenscheibe, um an den Gurt mit dem Schriftzug TRUSSARDIheranzukommen. Anschließend verwendet sie den Gurt als Gürtel undtanzt zusammen mit einer Gruppe ebenfalls in Trussardi gekleideterFreunde.Der Werbespot wurde produziert von Movie Magic. Regie führteJoseph Kahn, der in der Vergangenheit schon Musikvideos für LadyGaga, Britney Spears, Taylor Swift, Sting und Shaggy gedreht hat. DieKreativagentur ist Independent Ideas, an der Spitze KreativdirektorErick Loi. Der Spot und entsprechende Fotos werden verwendet fürWerbung im Fernsehen, im Kino, im Radio, im Internet sowie aufPlakatwänden.* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräteim Internet unterhttps://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html.Car Play, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc. /Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützteMarken der Google Inc.Verbrauchswerte Fiat Panda Trussardi 1.2 8V 51 kW (69 PS), 5,9l/100 km*, 135 g/km** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWGund CO2-Emission kombiniert (g/km). 