Der neue Fiat 500 - das erste rein elektrisch angetriebene Fahrzeug der Marke (FOTO)

Frankfurt (ots) - Weltpremiere für die komplett neue dritte Generation des Fiat500. Mehr Platz, noch innovativere Technologie, ein neuer Stil - aber immer nochein Cinquecento. Rein elektrische Reichweite von bis zu 320 Kilometern, gemessennach neuem WLTP-Standard. Schnellladesystem mit 85 kW serienmäßig. ErstesCitycar, das Autonomes Fahren auf Level 2 beherrscht. Erstes Fahrzeug von FiatChrysler Automobiles (FCA) mit dem revolutionären Infotainmentsystem Uconnect 5.Hollywood-Star Leonardo DiCaprio unterstützt neuen Fiat 500 alsWerbebotschafter. Spektakuläre Showcars interpretieren neuen Fiat 500 mit demSchwerpunkt Nachhaltigkeit: 500 Giorgio Armani, B.500 "MAI TROPPO" von Bvlgariund 500 Kartell. Fiat 500 vom italienischen Komitee für Luxusmarken Altagammaals "Italienische Ikone" und Ehrenmitglied ausgezeichnet. Der neue FIAT 500 "laPrima" zum Marktstart des neuen Fiat 500, Vorreservierungen ab sofort möglich.Pro Land werden die ersten 500 Fahrzeuge als nummerierte Auflage aufgelegt,Verkauf inklusive Heimladestation. Kunden des neuen Fiat 500 haben Zugang zu "MyDream Garage". Das Programm bietet per Abonnement die Möglichkeit, bei Bedarfandere Fahrzeugmodelle der Marken von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) kurzzeitigzu mieten.Der neue Fiat 500, das erste rein elektrisch angetriebene Fahrzeug von FiatChrysler Automobiles (FCA), feierte in Mailand Weltpremiere. Mit dem neuen Fiat500 setzt die Marke unter dem Motto "Es ist höchste Zeit, eine bessere Zukunftzu schaffen" Maßstäbe im Segment der emissionsfreien Fahrzeuge. Angesichts derschwierigen Situation, die unser Klima gerade durchläuft, nimmt Fiat dieHerausforderung mit einem völlig neu entwickelten Fahrzeug an. Der Fiat 500bleibt seiner eigenen Tradition treu, sich immer wieder geänderten Anforderungenin der Gesellschaft anzupassen. Der neue Fiat 500 verkörpert auf diese Weiseperfekt die Werte der Marke.Das Gleiche galt auch schon für die erste Generation des Fiat 500, der als"Nuova Cinquecento" in den 1960er Jahren Mobilität und Freiheit brachte. Der1957 präsentierte, historische Fiat 500 entwickelte sich zu einer automobilenIkone, der immer am Puls der Zeit war.Auch die 2007 vorgestellte zweite Generation des Fiat 500 eroberte alsitalienische Mode- und Stil-Ikone die Welt. Der Fiat 500 brachte Coolness undCharme ins Segment der Citycars. Das Fahrzeug entwickelte sich in denvergangenen 13 Jahren immer weiter, inspirierte Künstler und Musiker und stelltedie Basis für mehr als 30 Sondermodelle.2020 beginnt eine neue Ära für den Fiat 500, der seine Popularität nutzt,Änderungen anzustoßen und Teil der Lösung zu werden. Individuelle Mobilitätunterliegt immer strengeren Regeln, muss gleichzeitig immer höherenAnforderungen an Nachhaltigkeit, Konnektivität und Autonomem Fahren genügen. Diedritte Generation des Fiat 500 erfüllt diese Bedingungen, bietet darüber hinausDesign und Fahrspaß. Der neue Fiat 500 ist nicht nur eine Revolution. Er ist dieWiedergeburt eines ikonischen und schönen Fahrzeugkonzepts.Fiat hat sich im Bestreben, individuelle Mobilität nachhaltiger zu gestalten,mit starken Partnern zusammengeschlossen, die ebenso positiv in die Zukunftblicken, die aktiv einen Teil dazu beitragen wollen, den Zustand der Erde zuverbessern, und dieselben Werte und Ziele teilen. Einer dieser Partner istHollywood-Superstar Leonardo DiCaprio. Der Schauspieler engagiert sich seit mehrals 20 Jahren im Umweltschutz und unterstützt den rein elektrisch angetriebenenFiat 500. In der Video-Kampagne mit dem Titel "All-In" fordert DiCaprio jedenEinzelnen dazu auf, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. So wie es dieMarke Fiat getan hat.Die Vision des neuen Fiat 500 wird auch von drei Ikonen "Made in Italy" geteilt- Giorgio Armani, Bvlgari und Kartell. Zusammen mit Fiat haben diese Unternehmeneine Strategie mit Leben erfüllt, in der Nachhaltigkeit mit Knowhow, Kreativitätund Innovation kombiniert ist. Beispiele dafür sind drei exklusive Showcars aufBasis des neuen Fiat 500. In Zusammenarbeit mit Giorgio Armani, Bvlgari undKartell hat Fiat die Werte des ikonischen Modells 500, das weltweit beliebtesteCitycar von Fiat, in drei Einzelstücken vereint, die durch Mode, Luxus undDesign charakterisiert sind.Sie sind Meisterwerke italienischen Einfallsreichtums und großartige Kunstwerke.Gleichzeitig stand bei den drei Showcars der Wille im Vordergrund, bei derProduktion stark auf Natur- und Recycling-Materialien zu setzen. Teil derStrategie zum Schutz der Erde ist auch ein Wohltätigkeitsprojekt. Der kompletteErlös aus dem Verkauf der drei Showcars 500 Giorgio Armani, B.500 "MAI TROPPO"von Bvlgari und 500 Kartell gehen an eine der Umweltschutzorganisationen vonLeonardo DiCaprio.Vorbildlich in Reichweite, Ladetechnologie und FahrspaßDie Entwicklung des neuen Fiat 500 startete mit dem sprichwörtlichen weißenBlatt Papier. Die Ingenieure konnten jede einzelne Komponente des Fahrzeugsüberdenken und sich für die beste Lösung entscheiden. Dabei standen Reichweiteund Ladezeiten, die beiden Hauptinteressen der Käufer von Elektrofahrzeugen,ganz oben im Lastenheft. Der neue Fiat 500 hat Lithium-Ionen-Batterien mit einerKapazität von 42 kWh an Bord. Sie ermöglichen eine Reichweite von bis 320Kilometern, gemessen nach dem neuen WLTP-Standard (World Wide Harmonized LightVehicle Test Procedure).Um die Ladezeit zu optimieren, ist der neue Fiat 500 mit einem Schnellladesystemausgestattet, das einen Ladestrom von bis zu 85 kW ermöglicht. Beim Schnelladen(DC-Laden mit Kabel Mode 4) sind nach nur fünf Minuten Ladezeit die Batterienweit genug aufgeladen, um rund 50 Kilometer zu fahren - mehr als diedurchschnittliche tägliche Fahrstrecke. In nur 35 Minuten ist die Batterie zu 80Prozent aufgeladen.Der neue Fiat 500 ist mit einem sogenannten CCS2-Anschluss (Combo 2)ausgestattet, der Laden sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselstrom zulässt.Außerdem ist ein Mode-3-Kabel an Bord, das Laden an öffentlichen Stationen mitbis zu 11 kW ermöglicht.Zum Marktstart seines ersten Elektrofahrzeugs bietet Fiat Lösungen fürHeimladestationen an. Die Startserie des neuen Fiat 500 wird zusammen mit einerEasy WallboxTM verkauft, die an eine herkömmliche 230-Volt-Steckdoseangeschlossen wird. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) hat diese Technologiezusammen mit ENGIE EPS entwickelt, einem führenden Spezialisten fürEnergiespeichersysteme und Mikronetze. Vermarktet wird die Easy WallboxTM inEuropa durch Mopar. In der Basiskonfiguration ermöglicht die Easy WallboxTM[1]das Aufladen der Batterien des Fiat 500 mit bis zu 3 kW, die Steuerung desLadevorgangs erfolgt über Bluetooth.Der neue Fiat 500 stellt drei Fahrstufen bereit: Normal, Range und Sherpa. ImModus Sherpa, benannt nach den legendären Bergführern aus dem Himalaya, ist dasgesamte System daraufhin konfiguriert, die größtmögliche Reichweite zu erzielen.So wird beispielsweise sichergestellt, dass ein im Navigationssystemprogrammiertes Ziel oder die nächstgelegene Ladestation erreicht wird. Dazu wirdeine ganze Reihe von Faktoren justiert. So begrenzt der Modus Sherpa diemaximale Fahrgeschwindigkeit auf 80 km/h, die Umsetzung von Befehlen desFahrpedals erfolgt besonders sanft und zusätzliche Verbraucher wie Klimaanlageoder Sitzheizungen werden automatisch ausgeschaltet. Selbstverständlich könnendiese bei Bedarf wieder aktiviert werden.Im Modus Normal lässt sich der neue Fiat 500 beinahe wie ein herkömmlichesFahrzeug mit Verbrennungsmotor fahren. Steht der Fahrprogrammwahlschalterdagegen auf Range, muss im Prinzip nur noch das Fahrpedal betätigt werden.Loslassen des Fahrpedals löst einen Bremsvorgang aus, ohne dass dazu dasBremspedal getreten werden muss. Mit ein wenig Übung ist es so möglich, denneuen Fiat 500 nur mit dem Fahrpedal zu bewegen. Das Bremspedal wird nur nochbenötigt, um das Fahrzeug zum kompletten Stillstand zu bringen.Der Elektroantrieb des neuen Fiat 500 hat eine Leistung von 87 kW (vergleichbarmit 118 PS). Damit ist eine Beschleunigung aus dem Stand auf 50 km/h in 3,1Sekunden möglich, Tempo 100 wird nach 9,0 Sekunden erreicht. DieHöchstgeschwindigkeit ist auf 150 km/h begrenzt.Autonomes Fahren Level 2 und KonnektivitätDer neue Fiat 500 ist nicht nur das erste rein elektrisch angetriebene Fahrzeugder Marke. Er bringt auch erstmals Autonomes Fahren Level 2 ins Segment derCitycars und damit die entsprechenden Vorteile in die urbane Mobilität. Zu dendazu notwendigen Systemen zählen beispielsweise Kameras, die den Bereich umLängs- und Querachse des Fahrzeugs überwachen. Die Intelligente AdaptiveGeschwindigkeitsregelung (intelligent Adaptive Cruise Control iACC) reagiert mitBremsen beziehungsweise Beschleunigung nicht nur unter Berücksichtigung andererFahrzeuge, sondern auch von Radfahrern und Fußgängern. Der Spurhalteassistent(Lane Centering) hält den neuen Fiat 500 in der Mitte der Fahrspur, sofern diesedurch Linien exakt definiert ist.Der Intelligente Geschwindigkeitsassistent erkennt Schilder zuGeschwindigkeitsbegrenzungen und fordert dazu auf, diese auch einzuhalten. Derweiter entwickelte Totwinkel-Assistent (Urban Blind Spot) nutztUltraschallsensoren, um Objekte im sogenannten toten Winkel der Außenspiegel zuerkennen und aktiviert ein entsprechendes Warnsignal in Form eines Dreiecks aufden Spiegelflächen. Der Müdigkeitsassistent (Attention Assist) erkenntKonzentrationsmängel beim Fahrer und empfiehlt durch Aktivieren einesentsprechenden Symbols eine Pause. Außerdem ist der neue Fiat 500 mit "360°Drone-View", einem 360-Grad-Kamerasystem ausgestattet, das zum Beispiel beiParkmanövern ein Bild aufbaut, als würde eine Drohne über dem Fahrzeug schweben.Die dritte Generation des Fiat 500 ist das erste Modell von FCA mit demzukunftsweisenden Infotainmentsystem Uconnect 5. Aufbauend auf dem nahezuunbegrenzt individualisierbaren Betriebssystem Android Automotive, erzeugtUconnect 5 eine völlig neuartige Nutzererfahrung. So lässt sich beispielsweisemit sogenannten Widgets die grafische Darstellung von Funktionen undApplikationen frei gestalten. Diese Technologie gestattet außerdem diekomfortable Integration von Smartphones und ist kompatibel mit Apple Car Play*und Android Auto*. Uconnect 5 wird gesteuert über einen hochauflösendenTouchscreen mit einer Bildschirmdiagonale von 10,25 Zoll (26 Zentimeter) imFormat 16:9, der perfekt in die Armaturentafel des neuen Fiat 500 integriertist.In Kombination mit dem Telematic-Box-Modul bietet Uconnect 5 über denvorgeschriebenen automatischen Notruf hinaus folgende innovativenKonnektivitätsfunktionen:My:Assistant: Stellt den Kontakt zu einem Servicecenter her, um beispielsweiseeinen Pannendienst anzufordern oder bei anderen Problemen Hilfe zu erhalten. DerKunde erhält darüber hinaus per Mail einen Statusbericht zu seinem Fahrzeug.My:Remote: Ermöglicht die Abfrage des Ladezustands der Batterie sowie dieSteuerung von Ladefunktionen über das Smartphone, um beispielsweise Zeiträumemit besonders preiswerten Stromtarifen zu nutzen. Darüber hinaus gestattet dieseFunktion, das Fahrzeug zu orten, die Türen zu verriegeln oder zu entriegelnsowie Licht oder Klimaanlage einzuschalten.My:Car: Informiert über die wichtigsten Betriebszustände des Fahrzeugs (z. B.Reifendruck) und erinnert an Inspektionstermine. My:Navigation: Über dieseApplikation lässt sich nicht nur eine extern erstellte Routenbeschreibung aufdas Navigationssystem des Fahrzeugs senden, sondern zusätzlich werden auchInformationen zu Wetter und Verkehrssituation dargestellt. Zu den Informationenzählen auch Ladestationen entlang der Route, das System berücksichtigt dabei denaktuellen Ladezustand der Fahrzeugbatterie. Die zugrunde liegenden Kartendatenwerden online aktualisiert.My:Wi-Fi: Baut im Fahrzeug einen mobilen Hotspot auf, über den bis zu achtEndgeräte das Internet nutzen können. Ermöglicht darüber hinaus die Eingabe vonSprachbefehlen über das Spracherkennungssystem, das auf der Technologie vonAmazon Alexa basiert.My:Theft Assistance: Im Fall eines Diebstahls wird der Fahrzeugbesitzer sofortinformiert. Sobald der Diebstahl behördlich bestätigt ist, hilft dasServicecenter beim Wiederauffinden des Fahrzeugs.Der Fiat 500 legt hohen Wert auf Konnektivität. Er kommuniziert mit seinemBesitzer an Bord und außerhalb des Fahrzeugs. Möglich sind beispielsweise dieProgrammierung des Navigationssystems sowie die Temperierung des Innenraumsschon vor Antritt der Fahrt. Der neue Fiat 500 baut eine Verbindung zumSmartphone des Fahrers in rund fünf Sekunden auf, zum Aufladen des Smartphoneswird kein Kabel mehr benötigt.*Die Sondermodelle zum Marktstart des neuen Fiat 500 bieten darüber hinaus einModul zur fortgeschrittenen Sprachsteuerung (Natural Language), durch das sichunter anderem Klimaanlage und Radio mit verbalen Eingabebefehlen bedienenlassen.Stil und DesignDer neue Fiat 500 hat einen ganz eigenen Stil, der den Faktor Mobilität derZukunft mit Designelementen der beiden vorhergehenden Modellgenerationenkombiniert. Auf Basis von 63 Jahren Historie verkörpert der neue Fiat 500 einmodernes und ikonisches Citycar. Das Centro Stile Fiat gab dem neuen Fiat 500eine besonders klare Linie. Die dritte Generation der Baureihe ist knackig,modern und kompakt, gleichzeitig schwungvoller und eleganter geworden. Diegeringfügig größere Karosserie vermittelt noch mehr Raum, Stabilität undPräsenz.Für den neuen Fiat 500 wurde außerdem ein spezifisches Logo entworfen, daserstmalig das bisherige Fiat Logo an der Motorhaube ersetzt. Die Zahl 500 amHeck ist eine Weiterentwicklung des traditionellen Symbols, angepasst an denElektroantrieb: Die zweite 0 wird um ein E ergänzt, die gesamte Zahl von einerhellblauen Linie eingerahmt.Der neue Fiat 500 weist alle Stilelemente der Vorgängergeneration auf,interpretiert sie aber ruhiger, klarer und knackiger. Das Design derFahrzeugfront fällt vertikaler aus und erinnert stärker an den "NuovaCinquecento" von 1957. Das dynamische Profil ist stärker herausgearbeitet. Eincharakteristisches Merkmal des ersten Fiat 500 war die quer über dieFahrzeugfront verlaufende vordere Kante der Motorhaube mit den darunterplatzierten runden Scheinwerfern. Dieses Element interpretiert der neue Fiat 500auf moderne Weise, die jetzt höher positionierten, modular aufgebauten undelliptischen Scheinwerfern schließen nach oben mit einem stilisierten Augenlidab. Die Tagfahrlichter sind weiterhin rund. Die Türgriffe sind in die Karosserieeingelassen, der Schließmechanismus wird elektrisch betätigt. Auch in derdritten Generation scheint der Fiat 500 zu lächeln und verbreitet eine Stimmungvon Sorglosigkeit.Die neue Plattform verleiht dem neuen Fiat 500 eine starke Präsenz. Sie istjeweils sechs Zentimeter breiter und länger, der Radstand ist um zwei Zentimetergewachsen. Obwohl die Gesamtlänge deutlich unter vier Metern bleibt, bietet derneue Fiat 500 einen selbstbewussteren Auftritt und mehr Komfort.Der Innenraum des elektrisch angetriebenen Fiat 500 wurde völlig neu gestaltet.Er zeigt Anklänge an die erste Modellgeneration, ist dabei eleganter geworden.Das Centro Stile Fiat entwarf ein formal strenges, ästhetisches und klaresInterieur. Beispiele dafür sind die in die Breite gezogene, schlankeArmaturentafel und die modularen Ablageflächen am durch den Wegfall derSchalthebelkonsole frei gewordenen Platz zwischen den vorderen Sitzen, die denKomfort deutlich erhöhen. Auch Schultern und Beine haben im neuen Fiat 500 mehrPlatz. Die Lithium-Ionen-Batterien sind unter dem flachen Fahrzeugbodenmontiert, so bleibt der Kofferraum in vollem Umfang erhalten. Das Ergebnis istein durchdachter und aufgeräumter Innenraum, mit weniger Bedienknöpfen undharmonischen Linien, die Nachhaltigkeit symbolisieren.Wie Fiat 500 Hybrid und Fiat Panda Hybrid haben auch die meisten Modellvariantendes elektrisch angetriebenen Fiat 500 Sitze an Bord, deren Bezüge komplett ausdem Recycling-Material SEAQUAL® gefertigt sind. Diese spezielle Faser wirdteilweise aus Kunststoff hergestellt, der aus dem Meer eingesammelt wurde. Inanderen Modellversionen des neuen Fiat 500 bestehen die Sitzbezüge ausEco-Leder[2].Emissionsfreies CabrioletDie erste Modellvariante des neuen Fiat 500 ist die Opening Edition "la Prima"als Cabriolet - das erste emissionsfreie Cabriolet mit vier Sitzen. Als Hommagean das legendäre Dolce Vita belebt der Fiat 500 den Charme und den Sound dieserÄra neu. Apropos Sound, in naher Zukunft wird für den neuen Fiat 500 dasAcoustic Vehicle Alert System (AVAS) zur Verfügung stehen, das Fußgänger imGeschwindigkeitsbereich unterhalb von 20 km/h mit einem unverwechselbaren Tonauf das herannahende Fahrzeug aufmerksam macht. Ausgewählt hat Fiat dazu eineweitere Reminiszenz an das authentische Dolce Vita: Die von Nino Rotapräsentierte Titelmelodie aus Federico Fellinis Film "Amarcord".Der neue Fiat 500 "la Prima" zum Marktstart kann ab sofort reserviert werdenZum Marktstart ist der neue Fiat 500 "la Prima" in der Cabriolet Variante zuhaben, das exklusiven Stil, Technologie und Konnektivität bietet. Passend zurNachhaltigkeitsstrategie des neuen Fiat 500 ist bereits die Farbpalette an derNatur angelehnt. Zur Wahl stehen drei Farben: das erdige Mineral Grau Metallic,an das Meer erinnerndes Ozean Grün mit Perlglanzeffekt sowie der DreischichtlackHimmel Blau, der vom Himmel inspiriert ist. Der neue Fiat 500 "la Prima" bietetdarüber hinaus Scheinwerfer mit LED-Technologie, Sitzbezüge in Eco-Leder[3],17-Zoll-Leichtmetallräder mit Diamant-Finish sowie Chromeinsätze an Fenstern undden seitlichen Zierleisten.Zu den exklusiven Details der ersten 500 Fahrzeuge des neuen Fiat 500 "la Prima"zählen neben der 85-kW-Schnelllade-Technologie das Softtop mit Fiat-Monogrammsowie eine Plakette mit der Produktionsnummer und dem Bestimmungsland desFahrzeugs.Der neue Fiat 500 "la Prima" ist mit einer Reihe innovativerFahrerassistenzsysteme ausgestattet, die Autonomes Fahren Level 2 ermöglichen.Dazu gehörenAutonomer Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrer-Erkennung IntelligenterSpurhalte-AssistentHochauflösende Rückfahrkamera mit dynamischen FührungslinienIntelligentes GeschwindigkeitsregelsystemLichtsensor und Fernlicht-AssistentAutomatische Notruf-FunktionElektrische ParkbremseDas Infotainmentsystem Uconnect 5 sorgt für moderne Konnektivität. Es verfügtüber ein 7-Zoll-TFT-Display und einen Touchscreen mit 10,25 ZollBildschirmdiagonale. Navigationssystem und Telematic-Box-Modul sind integriert.Das System empfängt darüber hinaus auch digitale Radiosender und ist kompatibelzu Apple Car Play** und Android Auto von Google**.Der neue Fiat 500 "la Prima" kann ab sofort auf der Homepage von Fiat(www.fiat.de) reserviert werden. Dazu sind lediglich drei einfache Schrittenotwendig: Wunschfarbe wählen, Registrieren, Reservieren.Der Preis für den neuen Fiat 500 "la Prima" beträgt - inklusive derHeimladestation Easy WallboxTM - 37.900 Euro***.Leonardo DiCaprio, der Botschafter des neuen Fiat 500Um die Entwicklung der Strategie hinter dem neuen Fiat 500 zu stärken, dieinspiriert ist von der Bereitschaft zu Veränderungen und dem Willen, der Erdeeine bessere Zukunft zu sichern, hat sich Fiat die Unterstützung eines Weltstarsgesichert, der schon seit mehr als 20 Jahren gegen den Klimawandel und für dieErhaltung der biologischen Vielfalt kämpft: Leonardo DiCaprio. DerUS-amerikanische Schauspieler und Aktivist ist von der Philosophie des neuenFiat 500 überzeugt und unterstützt die Mission von Fiat.In der dem Fiat 500 "la Prima" gewidmeten Video-Kampagne mit dem Titel"All-In"****, verfügbar auf YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=j9_upuvzDIY), fordert DiCaprio die Zuschauerauf, ihren eigenen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten und sichfür Nachhaltigkeit einzusetzen. "Wir müssen alles auf eine Karte setzen", sagtDiCaprio im Video. Fiat hat diese Herausforderung angenommen und diese zum Teilzu seiner Mission gemacht. Der Einsatz ist das wertvollste Modell der Marke -der neue Fiat 500, das erste rein elektrisch angetriebene Fahrzeug der Marke.Diese Technologie hilft, den Planeten Erde zu bewahren. Das Video"Reinkarnation"****, das ebenfalls auf YouTube verfügbar ist(https://www.youtube.com/watch?v=Lq0_lgln71U), erzählt die Geschichte einerMarke, die sich im Laufe der Jahre verändert hat und die seit 1957 zuVeränderungen inspiriert hat, in den Worten des Videos selbst. "Reincarnation"stellt Fragen über das Leben, seine Entwicklung und über Fiat und findet dieAntworten in seinem ikonischsten Modell.In der Strategie, Ideen und Projekte mit starken Partnern zu teilen, hat Fiatdrei einmalige Showcars des neuen Fiat 500 entwickelt. Diese werden versteigertund der Erlös kommt einer der Umweltschutzorganisationen von Leonardo DiCapriozugute.Die drei einmaligen ShowcarsDie drei in Mailand präsentierten Showcars sind Zeugnis des unbedingten Willens,Nachhaltigkeit und den Schutz der Erde auszubauen. Fiat wird in diesem Projektunterstützt von Giorgio Armani, Bvlgari und Kartell, alle drei weltweit Symboleitalienischer Exzellenz. Um den Marktstart des ersten rein elektrischen Fiat 500zu würdigen, haben sie einmalige Showcars - sogenannte "One-offs" - entworfen.Passend zum Charakter des neuen Fiat 500, vergleichbar mit Haute-Couture-Mode,einem Designobjekt oder einem Juwel, haben sich drei der renommiertestenitalienischen Marken dieses Projektes angenommen - Giorgio Armani, Bvlgari undKartell. Mit ihrer geballten Kompetenz haben sie drei einzigartige Fahrzeugegeschaffen, die ihren Stil, ihre Kreativität und ihre Handwerkskunst durch dieVerwendung von Natur- und Recycling-Materialien unterstreichen.500 Giorgio ArmaniNur Giorgio Armani, der unumstrittene König italienischer Eleganz, konnte dasThema Mode interpretieren. Sein Haute-Couture-Label entwarf den 500 GiorgioArmani mit den Zutaten zeitlose Schneiderkunst und Nachhaltigkeit. Um so dichtwie möglich an den dreidimensionalen Effekt eines Stoffs heranzukommen, nutzteArmani Laser-Technologie, um die Karosserie zu bearbeiten. Das Ergebnis wirdnoch verstärkt durch die für Armani typische Farbe Graugrün mit Seideneffekt.Der spezielle, halbdurchsichtige Decklack ist sehr innovativ.Das markante Logo GA findet sich im Design der Räder sowie im Muster desStoffverdecks wieder. Die Bernstein-farbenen Fenster sorgen für vollendeteHarmonie und Raffinesse. Der neutrale und elegante Stil setzt sich im Innenraumfort. Die Sitze sind mit Vollnarbenleder von Poltrona Frau bezogen, verziert mitDetails aus Wolle und weiteren Merkmalen, die aus der hochwertigen Verarbeitungvon Leder kommen. Die Verkleidung der Armaturentafel ist aus offenporigem Holzhergestellt. Verzierungen aus dünnem Aluminium sind inspiriert von der Eleganzund der Zeitgemäßheit der Armani Casa Linie.B.500 "MAI TROPPO""Mai troppo" bedeutet auf Deutsch "niemals zu viel". Und so ist das von Bvlgarientworfene Showcar B.500 "MAI TROPPO" eine opulente Hommage an Luxus undSchönheit. Der Fiat 500 spielte in der Ära des sogenannten Dolce Vita einetragende Rolle. Das Fahrzeug ist eine italienische Ikone, geboren aus der Liebezu Schönheit und Kunst. Bvlgari interpretiert diese Werte neu. Die MarkeBvlgari, ein Musterbeispiel italienischer Exzellenz, hat im Laufe der Jahre dieRegeln der Juwelierkunst neu geschrieben und hat Trends geschaffen, die zuIkonen zeitgenössischen Designs wurden. Der neue Fiat 500 ist selbst einEdelstein. Sein Innenraum weist die feinsten Materialien auf, mit großer Liebezum Detail verarbeitet und mit einzigartigem Finish, das an die lebhaften,unverwechselbaren Formen und Motive erinnert, die vom Ursprung der Marke Bvlgariin Rom zeugen.Der B.500 "MAI TROPPO" ist Safrangelb mit Perleffekt lackiert, eine für Bvlgariikonische Farbe, die an die Sonnenuntergänge über Rom erinnert. Eine zusätzlicheVeredelung unterstreicht den Status des Fahrzeugs als Juwel. In den Lack ist perHand Goldstaub eingearbeitet, der als Reststoff bei der Schmuckherstellunganfiel. Dadurch ist der B.500 "MAI TROPPO" besonders nachhaltig. Darüber hinausweist das Showcar Seitenschweller und Einsätze auf, die in Verglasungstechnikbehandelt sind. Die schwarz-gold lackierten Räder nehmen die Form eines Sternsauf, das historische Symbol von Bvlgari. Ein Logo aus poliertem Gold und eindiamantenbesetzter Schriftzug B.500 runden den Look ab.Die Philosophie, vorhandenes Material neu zu verwenden, setzt Bvlgari imInnenraum des B.500 "MAI TROPPO" fort. Die Verkleidung der Armaturentafel istaus Seidenstoff hergestellt, der aus früheren Schal-Kollektionen der Markestammt. Die Sitzbezüge sind aus blaugrünem Leder gefertigt, das mit gesticktenSchriftzügen "Diva", goldenen Details und Einsätzen aus Schalstoff verziert ist.Das wahre Juwel im Innenraum ist eine herausnehmbare Brosche im Zentrum desLenkrads. Die Meistergoldschmiede von Bvlgari haben sie mit drei Halbedelsteinen- Amethyst, Topas und Citrin - besetzt.500 KartellDesign und Innovation sind die Inspirationen für das Showcar 500 Kartell. Diefür ikonisches Industriedesign bekannte italienische Marke experimentiert undforscht mit großem Aufwand nach neuen ästhetischen und funktionellen Anwendungenfür Kunststoff. In den letzten Jahren war ein Schwerpunkt dieser Arbeit dieEntwicklung von nachhaltigen Kunststoffsorten.Auch beim 500 Kartell legte das Unternehmen Wert auf Materialien, die in ihremMix einem wahren Objekt zeitgenössischen Designs Leben einhauchen. Das Exterieurist komplett in der für die Marke ikonischen Farbe Kartell Blau - eineWeiterentwicklung des Blaus von Yves Klein - gehalten, unabhängig vom Material,das je nach Bauteil Metall, Glas, Kunststoff, Gummi oder Stoff ist. DieKarosserie ist in einem speziellen Kartell Blau lackiert, das durch einenChrom-Zusatz einen Spiegeleffekt aufweist. Zwei aus sandgestrahltem Polycarbonatgefertigte Logos heben sich aus der Karosserie hervor und sorgen für einenEindruck Tiefe.Die symbolträchtigsten Exterieur-Elemente des 500 Kartell sind, neben demLackeffekt, die aus recycelten Lampenschirmen hergestellten Komponenten,darunter Kühlergrill, Felgen und Abdeckkappen der Außenspiegel. Diese Bauteileweisen darüber hinaus ein unverwechselbares Design auf, das inspiriert ist vomLampenmodell Kabuki, entworfen von Ferruccio Laviani für Kartell. Die spezielleStruktur dieser Lampe ist das durchgängige Motiv beim 500 Kartell auch imInnenraum. Hier zeigen die aus Polycarbonat gefertigte Verkleidung derArmaturentafel und ein transparenter Überzug über die Sitze diecharakteristische Oberfläche. Der Kontrast des hellen und leichten Innenraums,der warme und kühle Töne kombiniert, zum Kartell Blau des Exterieurs istbeträchtlich. Die im Innenraum für Bekleidungen und Bezüge verwendeten Textiliensind zu 100 Prozent aus recyceltem Polypropylen hergestellt, genau wie dieaktuelle Stühle-Kollektion von Kartell. Obwohl sie aus Recycling-Kunststoffbestehen, haben die Fasern einen natürlichen und gemütlichen Look.Der Fiat 500 - von Altagamma als "Italienische Ikone" und EhrenmitgliedbestätigtAnlässlich der Weltpremiere des neuen Fiat 500 wurde der gesamten Baureihe einebesondere Ehre zuteil. Altagamma hat den Fiat 500 als "Italienische Ikone" undEhrenmitglied ausgezeichnet. In der 1992 gegründeten Organisation Altagammahaben sich die wichtigsten Unternehmen des Landes aus den Bereichen Kultur undKreativität zusammengeschlossen, um italienische Exzellenz und italienischenLifestyle weltweit zu fördern. Altagamma zählt 107 Marken aus Mode, Design,Schmuck- und Nahrungsmittelindustrie, Gastgewerbe sowie Abenteuer und Wellnesszu seinen Mitgliedern. Zusammen schauen sie auf mehr als 9.000 Jahre Historiezurück, im Durchschnitt jede Marke auf 85 Jahre. Der Fiat 500, ein Symbol für"Made in Italy" sowie eine Ikone und ein Botschafter italienischen Lebensstils,ist neues Ehrenmitglied von Altagamma. Das Citycar von Fiat, in seinerursprünglichen Form präsentiert 1957 und heute in der dritten Generation auf demMarkt, hat einen festen Platz auf der ganzen Welt und hat sich etabliert alsSymbol urbaner Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der neueStatus des Fiat 500 ist Bestätigung der lang andauernden Zusammenarbeit zwischenFCA und der Organisation Altagamma, in der bereits andere Marken der Gruppevertreten sind."My Dream Garage" - der exklusive Service von FCAKäufer eines neuen Fiat 500 werden Mitglied eines exklusiven Clubs. Sie habendie Chance, immer dann, wenn ihr rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug an seineGrenzen stößt, ein anderes Modell aus der Palette von FCA zu fahren. Sei eseinen Fiat 500X oder einen Fiat 500L, einen Sportwagen wie Alfa Romeo Giuliaoder Alfa Romeo Stelvio oder sogar einen amerikanischen SUV wie Jeep® Wrangler,Jeep® Compass oder Jeep® Renegade.Möglich macht dies der neue Mobilitätsservice "My Dream Garage", eineKooperation von FCA mit dem Leasing- und Mobilitätsspezialisten Leasys, derexklusiv den Käufern des neuen Fiat 500 zur Verfügung steht. "My Dream Garage"funktioniert wie ein Abonnement, in dessen Rahmen man alle Fahrzeuge der FCAGruppe auf Wunsch buchen kann.* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte im Internetunterhttps://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html.**Car Play, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Marken derGoogle Inc.***UPE des Herstellers ab Werk*****Alle Rechte vorbehalten. Dieses Videogramm ist das ausschließliche Eigentumder FCA und ist urheberrechtlich geschützt. Die Ansicht des Videogramms ist nurüber die offiziellen FIAT-Kanäle erlaubt und kann nur in einer begrenzten Anzahlvon Ländern abgerufen werden. Das Video darf ohne vorherige schriftlicheGenehmigung von FCA weder heruntergeladen noch kopiert, vervielfältigt,verändert, weitergeleitet oder Dritten zugänglich gemacht werden. JedeVerwendung für andere als die hier ausdrücklich genannten Zwecke istausdrücklich verboten und gilt als Verletzung der Rechte von FCA.VerbrauchswerteFiat 500 "La Prima": CO2-Emission kombiniert: 0g/km; CO2-Effizienzklasse: A+Werte nach NEFZ-Testverfahren. Werte nach NEFZ-Testverfahren. Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer
Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die
CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen
werden, der an allen Verkaufsstellen und hier
(https://www.dat.de/fileadmin/media/LeitfadenCO2/LeitfadenCO2.pdf) unentgeltlich
erhältlich ist.