Die neue Fiat 500 Mirror Familie (FOTO)

Frankfurt (ots) -Auch unterwegs im Auto immer online und das selbstverständlichsicher - mit den neuen Mirror-Modellen von Fiat jetzt besonderskomfortabel. Denn Fiat 500 Mirror, Fiat 500L Mirror und Fiat 500XMirror bieten serienmäßig die Technologie Uconnect[TM] LINK. Siemacht es möglich, Applikationen kompatibler Smartphones auf denBildschirm des bordeigenen Entertainmentsystems zu spiegeln. Anrufe,SMS, Internet-basierte Navigation, eigene Musik, Zugang zu sozialenNetzwerken und viele Apps lassen sich direkt über den Touchscreen ander Armaturentafel steuern. Wie beim Smartphone per Fingertipp odermittels Sprachsteuerung. Außerdem sind die Mirror-Modelle von Fiatbesonders reichhaltig ausgestattet.Die ausführliche Pressemappe mit Bildmaterial finden Sie unterhttps://fiat500mirror.fca-presse.de/.Das Auto wird mehr und mehr zum rollenden Wohnzimmer. EinSchlagwort taucht in diesem Zusammenhang immer häufiger auf:Konnektivität. Es fasst die technischen Möglichkeiten zusammen, wiebordeigene Entertainmentsysteme und Smartphones miteinander arbeiten,um beispielsweise Applikationen auch im Fahrzeug zu nutzen odermobile Verbindungen ins Internet aufzubauen. Eine komfortableMöglichkeit dazu bietet die sogenannte Mirror-Technologie.Das nach dem englischen Wort für Spiegel benannte Verfahrenkopiert den Smartphone-Bildschirm auf den Monitor des bordeigenenEntertainmentsystems, allgemein Fahrer-Informations-Display (FID)genannt. Dadurch können alle Funktionen des Smartphones über denBildschirm in der Armaturentafel gesteuert werden, der genau wie einSmartphone auf einfaches Wischen und Antippen reagiert. Auf dieseWeise lassen sich zum Beispiel Telefongespräche annehmen undNachrichten austauschen sowie die Navigationssoftware des Smartphonesnutzen oder Musik vom Handy über das Soundsystem des Fahrzeugsstreamen. Kurz gesagt: Der Fahrer bestimmt selbst, was auf demBordmonitor zu sehen ist.Fiat bietet die Mirror-Technologie unter dem Namen LINK-System inentsprechend konfigurierten Ausstattungsvarianten der Baureihen Fiat500, Fiat 500X und Fiat 500L an. Alle drei Mirror-Modelle werden imRahmen einer Eintauschaktion (Altfahrzeug wird in Zahlung genommen)aktuell zum reduzierten Preis angeboten; außerdem stehen besondersgünstige Finanzierungsprogramme zur Verfügung.Das Entertainmentsystem UconnectTM HD LIVE mit 7-Zoll-BildschirmDie Sondermodelle Fiat 500 Mirror, Fiat 500X Mirror und Fiat 500LMirror bieten serienmäßig das Entertainmentsystem UconnectTM HD LIVEder neuesten Generation, das kompatible Smartphones perUSB-Verbindung auf einen hochauflösenden TFT-Monitor mit7-Zoll-Bildschirmdiagonale (17,8 Zentimeter) spiegelt. UconnectTM HDLIVE stellt außerdem eine mobile Internetverbindung sicher.Voraussetzung dazu ist die Applikation UconnectTM LIVE. Apple CarPlayermöglicht die Einbindung verschiedener Generationen des iPhone,Android AutoTM von Google gestattet die Spiegelung Android-basierterSmartphones. So lassen sich beispielsweise die Musikstreaming-DiensteDeezer und TuneIn, der Nachrichtenservice von Reuters, dieLIVE-Dienste des Navigationsdienstleisters TomTom sowie die sozialenNetzwerke wie Facebook und Twitter nutzen. Mittels Android AutoTMkann man an Bord der Mirror-Sondermodelle von Fiat außerdem denService von Google Maps nutzen oder Musik von Google Play Music undähnlichen Diensten empfangen*.Das Entertainmentsystem UconnectTM HD LIVE stellt darüber hinausunter anderem eine drahtlose Bluetooth®-Freisprechanlage,SMS-Vorlesefunktion und Sprachsteuerung zur Verfügung. ExterneMusikspeicher (zum Beispiel iPod) lassen sich außerdem mittels USB-und AuxIn-Buchse anschließen. Auf dem Bildschirm von UconnectTM HDLIVE werden auch das Bild der optionalen Rückfahrkamera (Modelle Fiat500X und Fiat 500L) oder der Monitor des ebenfalls auf Wunschlieferbaren Navigationssystems von TomTom dargestellt.Das Entertainmentsystem UconnectTM HD LIVE ermöglicht außerdem dieNutzung der von Fiat entwickelten, kostenlosen Software eco:Drive,die dem Fahrer beim Erlernen eines kraftstoffsparenden Fahrstilshilft. Mit my:Car bleiben Besitzer von Fiat 500 Mirror, Fiat 500XMirror und Fiat 500L Mirror außerdem stets up to date beiServiceintervallen oder Routineinspektionen. Und schließlich istUconnectTM HD LIVE um die neue Funktion Mopar® Connect erweiterbar.Mit ihr lassen sich innovative Dienstleistungen wie beispielsweisedie automatische Kontaktherstellung zu einem Mopar®-Kundenbetreuer ineiner Notfallsituation nutzen oder aktuelle Werte zum Betriebszustanddes Fahrzeugs per Smartphone abrufen.Mopar® Connect - Premiere in den Mirror-Sondermodellen derBaureihe Fiat 500In den neuen Sondermodellen Fiat 500 Mirror, Fiat 500X Mirror undFiat 500L Mirror steht in Kombination mit der App Uconnect® LIVEerstmals auch der Service Mopar® Connect zur Verfügung. Entwickeltwurde die Applikation von Mopar®, der Marke von FCA fürOriginalzubehör, Accessoires, Kundenservice, Dienstleistungen unddigitale Angebote.Schwerpunkte von Mopar® Connect sind Sicherheit, Fernabfragefahrzeugrelevanter Daten sowie Fernbedienung. Zu den vielfältigenMöglichkeiten gehören beispielsweise der Anruf beim Pannenservice,die automatische Kontaktherstellung zu einem Mopar®-Kundenbetreuerbei einem Unfall sowie die Funktion, die Türverriegelung über einSmartphone fernzusteuern. Auch die Fahrzeuglokalisierung, zumBeispiel nach einem Diebstahl, sowie die Sendung eines Alarms, sobaldeine voreingestellte Geschwindigkeit überschritten oder ein vorherdefinierter Bewegungsradius verlassen wird, realisiert Mopar®Connect. Eine ähnliche Funktion schützt das Fahrzeug bei einemDiebstahl. Sollte es bewegt werden, ohne dass der Zündschlüsselverwendet wird, wird automatisch ein Alarm ausgelöst.Der Besitzer kann darüber hinaus auch die aktuelle Position desFahrzeugs âEUR' zum Beispiel auf einem Großparkplatz âEUR' sowiebestimmte Betriebszustände in Echtzeit abfragen, darunterKraftstoffvorrat, Batterieladezustand und Reifendruck. Mopar® Connectweist den Fahrzeugbesitzer außerdem auf anstehende Routinekontrollenoder Servicearbeiten hin. Mit speziellen Anwendungen erfüllt Mopar®Connect die spezifischen Anforderungen für alle Arten vonFahrzeugbesitzern âEUR' vom privaten Kunden bis zum Flottenmanager.Fiat 500 Mirror - cool als Limousine, inklusive Open-Air-Spaß alsCabrioletDer Fiat 500 Mirror bietet eine umfangreiche Serienausstattung.Sie enthält unter anderem eine Klimaanlage,16-Zoll-Leichtmetallräder, Nebelscheinwerfer, verchromte Blenden fürdie Außenspiegel und den Kühlergrill, Geschwindigkeitsregelanlage,Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Zentralverriegelung mitFunkfernbedienung sowie Tagfahrlicht in LED-Technik. Bei dermodellspezifisch exklusiven Innenausstattung können Käufer zwischenden Farben Rot/Schwarz oder Grau/Schwarz für die Stoffbezüge derSitze sowie zwischen Elfenbein und Schwarz für Teppich, Verkleidungenund Dachhimmel auswählen. Der Fahrersitz ist höhenverstellbar. DieLimousine Fiat 500 Mirror ist serienmäßig mit Glasdach ausgestattet.Das Cabriolet Fiat 500C Mirror begeistert dank Stoffverdeck -wahlweise in den Farben Elfenbein, Rot und Schwarz - mitungeschmälertem Open-Air-Vergnügen der italienischen Art.Für das Tüpfelchen auf dem i sorgen Plaketten mit Schriftzug"Mirror" auf der B-Säule und die optionale Karosseriefarbe ItaliaBlau. Alternativ sind für Fiat 500 Mirror und Fiat 500C MirrorLackierungen in insgesamt 14 verschiedenen Farben möglich.Die Antriebstechnologie des Fiat 500 Mirror steht mit Triebwerken,die durchweg die Emissionsnorm Euro 6 erfüllen, für hoheUmweltverträglichkeit. Käufer haben die Wahl zwischen demZweizylinder-Benziner TwinAir in zwei Leistungsstufen mit 63 kW (85PS) beziehungsweise in der Turboversion mit 77 kW (105 PS), demVierzylinder-Benziner 1.2 8V mit 51 kW (69 PS) Leistung sowie demTurbodiesel 1.3 16V MultiJet, der 70 kW (95 PS) leistet. Kombiniertwerden die Motoren serienmäßig mit manuellen Schaltgetrieben, beimTwinAir Turbo mit sechs Gängen. Für die Benziner 1.2 8V und TwinAirsteht außerdem die Dualogic-Automatik zur Verfügung.Die regulären Preise starten für die Limousine Fiat 500 Mirror bei16.290 Euro*, beim Cabriolet Fiat 500C Mirror bei 18.890 Euro**. Nochbis Ende April bieten die deutschen Fiat Händler die Mirror-Modelleim Rahmen einer Eintauschaktion zum reduzierten Preis an. BeiRückgabe eines Gebrauchtwagens reduziert sich der Preis um jeweils2.500 Euro***.Fiat 500X Mirror - der Crossover für digitale NomadenDer Fiat 500X Mirror kombiniert exklusiven Stil und innovativeTechnologie. Ein Highlight ist beispielsweise dieMetallic-Karosseriefarbe Jeans Blau Matt. Zusätzliche Akzente setzensatinierte Details, darunter Türgriffe, seitliche Zierleisten,Einfassungen der Nebelscheinwerfer, Außenspiegelkappen sowie dieoptional erhältliche Dachreling. Die elegante Optik wird serienmäßigabgerundet durch "Mirror"-Logos auf den B-Säulen,17-Zoll-Leichtmetallräder, Nebelscheinwerfer undXenon-Hauptscheinwerfer. Zur Serienausstattung gehören außerdemelektrisch verstell- und heizbare Außenspiegel sowie dieZentralverriegelung mit Funkfernbedienung.Derselbe junge und frische Look kennzeichnet auch den Innenraumdes Fiat 500X Mirror. So ist die Armaturentafel ebenfalls in JeansBlau gehalten, die neuen Sitzbezüge weisen blaue Kontrastnähte auf.Serienmäßig sind außerdem die Geschwindigkeitsregelanlage undLederlenkrad mit Multifunktionstasten an Bord.Für den Fiat 500X Mirror stehen drei effiziente und sparsameMotoren zur Wahl. Besonders wirtschaftlich arbeitet unter anderemdurch die Start&Stopp-Automatik der Turbodiesel 1.6 MultiJet mit 88kW (120 PS) Leistung. Betont durchzugsstark ist der Saugbenziner 1.6E-torQ ausgelegt, der 81 kW (110 PS) leistet. MitStart&Stopp-Automatik und elektro-hydraulischer Ventilsteuerung istder Benziner 1.4 MultiAir ausgestattet. Das 103 kW (140 PS) starkeTriebwerk steht ebenso wie der Turbodiesel wahlweise mit manuellemSechsganggetriebe oder dem innovativen Doppelkupplungsgetriebe DCTzur Verfügung.Technisch baut DCT (Double Clutch Transmission), vereinfachtausgedrückt, auf zwei in einem Gehäuse vereinten Teilgetrieben mitden geraden (2., 4. und 6. Gang) beziehungsweise ungeradenSchaltstufen (1., 3. und 5. Gang) auf. Der jeweils als Nächstesbenötigte Gang ist in dem momentan vom Antriebsstrang abgekoppeltenGetriebe bereits vorgewählt. Beim Gangwechsel schließt eine von zweiintegrierten Kupplungen, während die zweite gleichzeitig öffnet.Diese doppelte Kupplung ermöglicht Schaltvorgänge nahezu ohneZugkraftunterbrechung innerhalb von Sekundenbruchteilen. Dadurch sindGangwechsel beinahe wie in einem Rennauto möglich. Beim manuellenSchalten wird der Schalthebel lediglich kurz nach vorne gedrückt(Hochschalten) beziehungsweise nach hinten gezogen(Herunterschalten). Wechsel der sechs Vorwärtsgänge können aber auchkomfortabel der Automatik überlassen werden.Der Einstiegspreis für den Fiat 500X Mirror beträgt für dieMotorversion 1.6 E-torQ normalerweise 19.490 Euro**. Noch bis EndeApril lassen sich allerdings 2.500 Euro sparen. Die teilnehmendendeutschen Fiat-Händler bieten diesen Nachlass im Rahmen einerEintauschaktion, bei der ein Gebrauchtwagen in Zahlung gegeben werdenmuss***.Fiat 500L Mirror - für die digital vernetzte FamilieMit hohem Platzangebot, geringen Abmessungen und praktischerWendigkeit ist der Fiat 500L das optimale Familienauto. Bei einerLänge von 4,24 Metern, einer Breite von 1,78 Metern und einer Höhevon 1,66 Metern bietet er fünf Sitzplätze. Als Sondermodell Mirrorist er außerdem in Sachen Konnektivität auf Höhe der Zeit.Serienmäßig ist der ausschließlich in der Karosserievariante Urbanlieferbare Fiat 500L Mirror mit dem Entertainmentsystem UconnectTM HDLIVE ausgestattet, das dank Mirror-Technologie die perfekteEinbindung kompatibler Smartphones ermöglicht. Das LINK-System istverfügbar für die Applikationen Apple CarPlay und Android AutoTM vonGoogle.Optisch vielleicht auffälligstes Kennzeichen des Fiat 500L Mirrorist die optionale Bicolore-Lackierung mit dem Karosseriekörper inVenezia Blau und dem Dach sowie den Abdeckkappen der Außenspiegel inMaestro Grau. Weitere Karosseriefarben sind Bellagio Blau, GelatoWeiß, Cinema Schwarz, Moda Grau und Maestro Grau, kombinierbar mitschwarzem, mattschwarzem, weißem oder grauem Dach sowie verchromtenAbdeckkappen für die Außenspiegel.Chromdetails an Stoßfängern und Seitenzierleisten sowie"Mirror"-Logos auf den B-Säulen setzen optische Akzente. Klimaanlage,Nebelscheinwerfer, 16-Zoll-Leichtmetallräder, Lederlenkrad mitMultifunktionstasten, Geschwindigkeitsregelanlage, die zentraleInstrumentenanzeige als 3,5-Zoll-TFT-Display, elektrisch verstell-und beheizbare Außenspiegel, Zentralverriegelung mitFunkfernbedienung und Tagfahrlicht in LED-Technologie ergänzen dieSerienausstattung.In der Motorenpalette des Fiat 500L Mirror findet sich für jedenBedarf das passende Triebwerk mit einer Leistungsspannweite von 70 kW(95 PS) bis 88 kW (120 PS). Das Angebot umfasst drei Benziner, zweiTurbodiesel sowie einen wahlweise mit Benzin oder Erdgas (CNG)arbeitenden Motor im Fiat 500L Mirror Natural Power. Passend zurjeweiligen Motorversion ist der Fiat 500L Mirror entweder mit einemmanuellen Getriebe mit fünf oder sechs Gängen beziehungsweise mit demautomatisierten Schaltgetriebe Dualogic ausgestattet.Der Fiat 500L Mirror hat serienmäßig eine umfangreicheSicherheitsausstattung. Dazu gehören unter anderem sechs Airbags,Antiblockiersystem (ABS) für die Bremsen, elektronischeFahrstabilitätskontrolle (ESP) sowie der City-Notbremsassistent, derim Geschwindigkeitsbereich von weniger als 30 km/h Hindernisse vordem Fahrzeug erkennt und automatisch eine Notbremsung einleitet,sollte der Fahrer trotz drohender Kollision nicht reagieren.Die Preisliste beginnt für den Fiat 500L Mirror regulär bei 16.990Euro**. Noch bis Ende April läuft eine Eintauschaktion, in derenRahmen sich der Preis um jeweils 2.500 Euro reduziert. Voraussetzungist die Rückgabe eines Gebrauchtwagens***.* CarPlay, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.Android Auto, Google Play und Google Maps sind geschützteMarkenzeichen von Google Inc.** UPE des Herstellers ab Werk.*** UPE des Herstellers abzgl. Fiat- und Händler-Eintauschprämiei. H. v. 2.500,- EUR, zzgl. Überführungskosten, bei Kauf eines nichtbereits zugelassenen Neufahrzeugs und gleichzeitiger Inzahlungnahmeeines mindestens drei Monate auf den Neufahrzeugkunden zugelassenenAltfahrzeugs. Nachlass, keine Barauszahlung. Nur bei teilnehmendenFiat Händlern.Verbrauchswerte - Fiat 500 Mirror und Fiat 500C Mirror1.2 8V 51 kW (69 PS), 4,9 l/100 km****, 115 g/km****1.2 8V Dualogic 51 kW (69 PS), 4,8 l/100 km****, 111 g/km****1.2 8V Start&Stopp 51 kW (69 PS), 4,3 l/100 km****, 99 g/km****1.2 8V Start&Stopp Dualogic 51 kW (69 PS), 4,5 l/100 km****, 105g/km****0.9 8V TwinAir 63 kW (85 PS), 3,8 l/100 km****, 90 g/km****0.9 8V TwinAir Dualogic 63 kW (85 PS), 3,8 l/100 km****, 88 g/km****0.9 8V TwinAir Turbo 77 kW (105 PS), 4,2 l/100 km****, 99 g/km****1.3 16V MultiJet S&S 70 kW (95 PS), 3,4 l/100 km****, 89 g/km****Verbrauchswerte - Fiat 500X Mirror1.6 E-torQ 81 kW (110 PS), 6,4 l/100 km****, 147 g/km****1.4 MultiAir S&S 103 kW (140 PS), 6,0 l/100 km****, 139 g/km****1.4 MultiAir DCT S&S 103 kW (140 PS), 5,7 l/100 km****, 133 g/km****1.6 MultiJet S&S 88 kW (120 PS), 4,1 l/100 km****, 109 g/km****1.6 MultiJet DCT S&S 88 kW (120 PS), 4,3 l/100 km****, 113 g/km****Verbrauchswerte - Fiat 500L Mirror1.4 16V 70 kW (95 PS), 6,1 l/100 km****, 143 g/km****0.9 8V TwinAir Turbo S&S 77 kW (105 PS), 4,8 l/100 km****, 111g/km****1.4 16V T-Jet 88 kW (120 PS), 6,7 l/100 km****, 155 g/km****1.3 16V MultiJet S&S 70 kW (95 PS), 4,1 l/100 km****, 107 g/km****1.3 16V MultiJet S&S Dualogic 70 kW (95 PS), 3,9 l/100 km****, 104g/km****1.6 16V MultiJet S&S 88 kW (120 PS), 4,2 l/100 km****, 112 g/km****0.9 8V TwinAir Turbo S&S Natural PowerBenzin 77 kW (105 PS), 5,9 l/100 km****, 137 g/km****Erdgas 59 kW (80 PS), 3,9 kg/100 km****, 105 g/km******** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWGund CO2-Emission kombiniert (g/km). 