Der neue Fiat 500X Sport - das Topmodell in der neu strukturierten Modellpalette des italienischen Crossover (FOTO)

Dynamik, Präzision, Kontrolle und Stil sind die Eigenschaften,die sich der neue Fiat 500X Sport mit erfolgreichen Athletenteilt.- Die neue Modellvariante richtet sich speziell an junge unddynamische Kunden.- Fiat 500X Sport ist das neue Topmodell der Modellpalette, zudemwurde die Ausstattungsvariante Lounge ergänzt.- Seit 2014 ist der Fiat 500X in Italien das meistverkaufteFahrzeug im Segment, gehört außerdem europaweit zu den Top-10und verzeichnet mit einem Plus von 12 Prozent die höchsteSteigerungsrate außerhalb Italiens.- Insgesamt wurden bereits über 500.000 Einheiten des Fiat 500Xproduziert.- Markteinführung des neuen Fiat 500X Sport wird von einemhumorvollen Werbespot mit dem Moskito Buzz begleitet.- Marktstart in Deutschland am 16.10.2019 zu Preisen ab 23.490Euro.Der Ort für die Premiere hat Symbolcharakter. Der neue Fiat 500XSport wurde am historischen Sitz des italienischen FußballverbandesFIGC in Florenz vorgestellt. Fiat feiert damit nicht nur dieinzwischen über einen Zeitraum von 20 Jahren bestehende Partnerschaftmit dem Verband. Die Wahl unterstreicht außerdem die Gemeinsamkeitenzwischen dem neuen Fiat 500X Sport und der Welt des Sports. Dynamik,Präzision, Kontrolle und italienischer Stil sind nicht nurQualitäten, die Träger des blauen Nationaltrikots Italiensauszeichnen. Als neues Topmodell der Baureihe steht auch der Fiat500X Sport für genau diese Werte. Mit neuer Technologie bietet derFiat 500X Sport noch mehr Leistung, gesteigerte Agilität, höhereSicherheit und mehr Fahrspaß. Ein Ausdruck der hohenLeistungsfähigkeit des Fiat 500X Sport ist der1,3-Liter-Turbobenziner aus der FireFly-Familie, der 111 kW (150 PS)und ein maximales Drehmoment von 270 Newtonmetern produziert. Ergänztwird das neue Triebwerk durch eine überarbeitete Abstimmung desFahrwerks, eine Tieferlegung der Karosserie, die neue Kalibrierungder elektrischen Servolenkung, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mitHochleistungsreifen sowie eine noch sportlichere Optik. Damit ist derneue Fiat 500X das dynamischste Modell der Baureihe.Luca Napolitano, verantwortlich für die Marken Fiat und Abarth imEMEA-Wirtschaftsraum, sagte: "Design und Entwicklung des Fiat 500Xfanden in Italien statt, er wird im FCA Werk Melfi in Süditaliengebaut. Genau wie die italienische Fußballnationalmannschaft spielter auf der ganzen Welt. Tatsächlich ist der Fiat 500X - zusammen mitdem ikonischen Fiat 500 - die internationalste aller Baureihen derMarke Fiat. Präsentiert 2014 und tiefgreifend modernisiert imvergangenen Jahr, ist der Fiat 500X in Italien das meistverkaufteFahrzeug im Segment. Europaweit rangiert er permanent unter denTop-10. Darüber hinaus hat er die höchste Steigerungsrate außerhalbItaliens erreicht: plus 12 Prozent. Inzwischen sind mehr als 500.000Exemplare des Fiat 500X gebaut worden. Und nicht zuletzt ist der Fiat500X das Modell innerhalb der Marke Fiat, das die meisten Käufer ausanderen Segmenten oder von Mitbewerbern davon überzeugt, zu Fiat zuwechseln. Zu verdanken ist dieser Erfolg des Fiat 500X derVielseitigkeit, dem großen Platzangebot im Innenraum sowie demumfassenden Angebot, das für jeden Bedarf, jedes Einsatzgebiet undjeden Fahrstil die passende Modellversion bereithält."Fiat und der italienische Fußballverband FIGC haben weitereGemeinsamkeiten. Beide sind weltweit ein Symbol für "Made in Italy",sie teilen dieselben sportlichen und menschlichen Werte: Hingabe,Kraft und Emotion. Und beide feiern 2019 ihren 120. Geburtstag. ImJuni 2019 haben Fiat und FIGC ihre seit 2000 bestehende Partnerschaftum weitere vier Jahre verlängert. Fiat ist "Top Partner" und stelltdie offiziellen Fahrzeuge der "Azurblauen", wie die italienischeFußballnationalmannschaft genannt wird.Das zusätzliche Modell Fiat 500X Sport ist nicht die einzigeNeuheit im Modelljahr 2020 des Fiat 500X. Auch dieAusstattungsvariante Fiat 500X Lounge bietet jetzt eine erweiterteSerienausstattung und noch mehr Stil sowohl außen als auch imInnenraum.Der Fiat 500X Sport - die dritte Karosserieversion neben denVarianten Urban und CrossEin Geheimnis hinter dem bisherigen Erfolg des Fiat 500X ist dasAngebot von zwei unterschiedlichen Karosserievarianten. Urban stehtfür die städtische und technologische Seite des italienischenCrossover. In der Variante Cross ist der Fiat 500X bereit fürAbenteuer außerhalb der Stadt. Mit dem neuen Fiat 500X Sport legt dieBaureihe noch einmal an Tempo zu und präsentiert sich ab sofort auchals sportliche Alternative im C-Segments. Dieser Sektor verzeichnetstarke Zuwachsraten, europaweit beträgt das Marktpotenzial rund500.000 Fahrzeuge jährlich.Im perfekten Stil der Baureihe 500 ist der neue Fiat 500X Sporteine besonders dynamische Variante mit attraktiver Optik, die hohenFahrspaß bietet. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Ingenieurevon Fiat den Fiat 500X gewissermaßen ins Trainingslager geschickt.Herausgekommen sind ein noch dynamischeres Fahrverhalten, noch höhereLenkpräzision und ein sportlicher abgestimmtes Fahrwerk. Ergänzt wirddie Technologie durch eine ebenfalls besonders sportliche Optik, ander Spitze die neue Karosseriefarbe Seduzione Rot. Mit diesen Zutatenist der neue Fiat 500X Sport das perfekte Fahrzeug für junge unddynamische Kunden, die sportlichen Stil und starke Persönlichkeiterwarten.Dynamik, Fahrpräzision und Kontrolle für ein neues Niveau anLeistung und SicherheitDer neue Fiat 500X Sport bietet eine ganze Reihe technischerDetails, mit denen Dynamik, Fahrpräzision und Kontrolle weitergesteigert werden. Dazu gehört unter anderem dieFahrwerkstieferlegung. Im Vergleich zur Variante Urban ist dieKarosserie des Fiat 500X Sport um 13 Millimeter abgesenkt. Auf Wunschstehen Reifen im Format 225/40 auf 19-Zoll-Leichtmetallrädern imspezifischen Design zur Verfügung. Schon damit erhält der neue Fiat500X Sport nicht nur einen dynamischeren Look, sondern auch ein nochsportlicheres und sichereres Fahrverhalten.Für den neuen Fiat 500X Sport steht die Topversion aus derFireFly-Motorenfamilie zur Verfügung. Der Vierzylinder-Turbobenzinerleistet 111 kW (150 PS) und ist mit dem Doppelkupplungsgetriebe DCT(Double Clutch Transmission) kombiniert. Darüber hinaus ist dieelektrische Servolenkung neu kalibriert, um dem Fahrer eine nochpräzisere und reaktionsschnellere Rückmeldung zu geben. An Vorder-und Hinterachse sind adaptive Stoßdämpfer mit FSD-Technologie(Frequency Selective Damping) verbaut, die einen optimalen Kompromissaus straffem, sicherem Fahrverhalten bei hohem Tempo und überlegenemKomfort bei niedrigen Geschwindigkeiten garantieren. Im Vergleich zumFiat 500X Cross mit identischem Motor und 18-Zoll-Fahrwerk realisiertder neue Fiat 500X Sport 1.3 FireFly mit 19-Zoll-Rädern eine um achtProzent höhere Querbeschleunigung, eine um 26 Prozent reduzierteNeigung zum Untersteuern (Schieben über die Vorderräder) in schnelldurchfahrenen Kurven beziehungsweise eine um 17 Prozent verringerteTendenz zum Übersteuern (Ausbrechen des Fahrzeughecks) in extremenSituationen. Für den Fahrer machen sich diese Werte bemerkbar durcherhöhte aktive Sicherheit und dynamischeres Fahrverhalten - kurzgesagt: durch noch mehr Fahrspaß.Italienischer Stil kombiniert mit Sportlichkeit und Liebe zumDetailDer Fiat 500X hat ebenso wie der ikonische Fiat 500 Fans weltweitgewonnen mit den typisch italienischen Attributen Stil und Eleganz.Der neue Fiat 500X Sport knüpft an diese Strategie an. Seineeinzigartige Optik wird bestimmt durch die exklusive KarosseriefarbeSeduzione Rot, titangraue Details an den Türgriffen, Einsätze imvorderem Stoßfänger und den Abdeckkappen der Außenspiegel sowie demLogo 500 in der Farbe Myron. Ergänzt wird die unverwechselbare Optikdurch serienmäßige Details wie die seitlichen Schürzen, die inWagenfarbe lackierten Kotflügeleinsätze, Schriftzüge "Sport" auf denvorderen Kotflügeln, der als Diffusor ausgeformte hintere Stoßfängersowie die Abgasanlage mit doppeltem Endrohr - innerhalb der Baureiheexklusiv beim Fiat 500X Sport. Haupt- und serienmäßigeNebelscheinwerfer sind in LED-Technologie ausgeführt, die neben einerum rund 160 Prozent gesteigerten Helligkeit auch eine einzigartigeLichtsignatur erzeugen. Serie sind 18-Zoll- Leichtmetallräder. AufWunsch stehen außerdem Felgen im 19-Zoll-Format mit glänzendschwarzer Nabenkappe zur Wahl. Die Karosseriefarben Gelato Weiß, ModaGrau und Italia Blau können auch mit schwarzem Dach kombiniertwerden, eine weitere Alternative ist Cinema Schwarz.Der dynamische Stil des neuen Fiat 500X Sport wird auch imInnenraum konsequent umgesetzt. Zur Ausstattung gehören der dunkleDachhimmel, eine spezifische Grafik mit roten Elementen des zentralenTFT-Displays, der Schaltknauf aus Aluminium, das mit Techno-Leder[1]bezogene, unten abgeflachte Sportlenkrad, die in Titangrau gehalteneArmaturentafel sowie Details in Myron beziehungsweise Rot. Auf Wunschstehen beispielsweise ein edler Alcantara-Bezug für Sportlenkrad undVerkleidung der Armaturentafel zur Verfügung, rotabgesetzte Nähtesorgen hier für Kontraste. Serienmäßig sind die Sitze mit einerKombination aus schwarzem Stoff und schwarzem Vinyl bezogen, verziertmit grauen und roten Nähten sowie dem Logo 500. Zur Wunschausstattungzählen unter anderem schwarze Ledersitze, aus Aluminium gefertigtePedale sowie Fußmatten mit personalisiertem Stickmuster.Passend zur ausgeprägten Dynamik bringt der neue Fiat 500X Sportinnovative elektronische Sicherheitssysteme mit. Serie sind unteranderem die Verkehrszeichenerkennung mit intelligentemGeschwindigkeitsassistenten, der Spurhalte-Assistent,Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise Control) mitGeschwindigkeitsbegrenzung, Parksensoren hinten inklusiveRückfahrkamera, die elektrische Parkbremse, sowie Licht- undRegensensor. Moderne Konnektivität bietet das EntertainmentsystemUconnectTM 7'' HD LIVE NAV. Das über einen Touchscreen mit siebenZoll (17,8 Zentimeter) Bildschirmdiagonale gesteuerte System verfügtüber ein integriertes Navigationssystem und gestattet durch dieApplikationen Apple Car Play* beziehungsweise Android AutoTM * vonGoogle die perfekte Einbindung kompatibler Smartphones. ZurSerienausstattung zählt außerdem die Klimaautomatik.Antriebsseitig stehen für den neuen Fiat 500X Sport zweiTurbobenziner aus der neuen Motorenfamilie FireFly sowie einMultijet-Turbodiesel zur Verfügung. Alle übertragen ihre Kraftgrundsätzlich auf die Vorderräder. Der Dreizylinder FireFly Turbo 1.0leistet 88 kW (120 PS) und ist mit einem Sechsgang-Handschaltgetriebekombiniert. Der Vierzylinder FireFly Turbo 1.3 stellt 111 kW (150 PS)zur Verfügung und ist an das Doppelkupplungsgetriebe DCT (DoubleClutch Transmission) gekoppelt, das auf Wunsch auch über Schaltwippenam Lenkrad verfügt. In der Variante 1.6 MultiJet stehen 88 kW (120PS) zur Verfügung. Zur Wahl stehen für dieses Triebwerk dasSechsgang-Handschaltgetriebe und das Doppelkupplungsgetriebe DCT,ebenfalls als Option mit Schaltwippen am Lenkrad.Die Baureihe Fiat 500X im neuen ModelljahrParallel zum Start des Fiat 500X Sport ergänzt die neueAusstattungsvariante Lounge das Portfolio. Zur Serienausstattunggehören jetzt Tagfahrlicht und Rückleuchten in LED-Technologie,16-Zoll-Leichtmetallräder, in Wagenfarbe lackierte Abdeckkappen derAußenspiegel sowie Bezüge in Techno-Leder[2] für Lenkrad undArmauflage der Mittelkonsole. Serie ist auch das EntertainmentsystemUconnectTM 7'' HD LIVE mit sieben Zoll (17,8 Zentimeter) großemTouchscreen. Das System empfängt digitale Radiosender (DAB) undermöglicht durch die Applikationen Apple Car Play* beziehungsweiseAndroid AutoTM * von Google die Einbindung kompatibler Smartphones.Zur Serienausstattung des Fiat 500X in der Version Lounge zählendarüber hinaus Parksensoren vorne und hinten sowie Licht- undRegensensor.Der Fiat 500X in der Karosserievariante Cross bietet als erstesFahrzeug im Segment serienmäßig spezielle 19-Zoll-Felgen mitvergleichsweise hohen und schmalen Reifen, die positiven Einfluss aufdie Aerodynamik und damit auf den Kraftstoffverbrauch haben. DieBaureihe wird ergänzt durch Fiat 500 City Cross, der eine markanteOffroad-Optik mitbringt, sowie die für Einsteiger konfiguriertenAusstattungsversionen des Fiat 500X Urban.Werbespot mit Buzz, dem MoskitoDer Marktstart des Fiat 500X Sport wird begleitet von einerhumorvollen Werbespot mit einem tierischen Hauptdarsteller - Buzz,der Moskito. Er verliebt sich auf den ersten Blick in den neuen Fiat500X Sport und lässt sich auch durch eine harmlose Kollision mit demObjekt seiner Begierde nicht abschrecken.Der kurze Film wurde konzipiert von der Turiner Agentur LeoBurnett und gedreht von Federico Brugia für Movie Magic. Design undAnimation der Zeichentrickfigur Buzz entstanden bei der belgischenFirma Nozoon. Entsprechend adaptiert, treten Fiat 500X Sport undMoskito gemeinsam in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien,Großbritannien, Österreich, Belgien, Ungarn, Griechenland, denNiederlanden, Polen und der Schweiz auf.* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräteim Internet unterhttps://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Car Play,iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc. / Android,Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Markender Google Inc.Verbrauchswerte Fiat 500X Sport1.0 GSE 88 kW (120 PS), 5,9 l/100 km**, 134 g/km**1.3 GSE 110 kW (150 PS) DCT, 6,1 l/100 km**, 140 g/km**1.6 MultiJet S&S 88 kW (120 PS), 5,1 l/100 km**, 134 g/km**1.6 MultiJet S&S 88 kW (120 PS) DCT, 5,0 l/100 km**, 132 g/km****Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWGund CO2-Emission kombiniert (g/km). Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und online unterhttps://www.dat.de/fileadmin/media/LeitfadenCO2/LeitfadenCO2.pdfunentgeltlich erhältlich ist.[1] Hochwertige Ledernachbildung[2] Hochwertige Ledernachbildung