Der neue Fiat 500X (FOTO)

Zweite Generation des vielseitigen Crossover zeigt modernisiertes Design und mehr Technologie.- Neu entwickelte Drei- und Vierzylinder-FireFly-Turbobenziner mit Partikelfilter erfüllen die Emissionsnorm Euro 6d-Temp und sind noch effizienter als herkömmliche Benziner und zusätzlich deutlich leiser als Turbodiesel derselben Leistung.- Modernes Exterieur mit LED-Tagfahrlicht und auf Wunsch LED-Hauptscheinwerfern.- Alle Versionen serienmäßig mit Verkehrszeichenerkennung, Automatischer Geschwindigkeitskontrolle und Spurhalte-Assistent.- Über Touchscreen gesteuertes Infotainmentsystem UconnectTM 7 Zoll HD LIVE ist kompatibel zu Apple Car Play* und Android AutoTM)**.- Drei Modellvarianten zur Wahl: Urban, City Cross und Cross. Marktstart für den neuen Fiat 500X in Deutschland am 15. September 2018 zu Preisen ab 17.490 Euro***. Der Fiat 500X, der in seinem Segmentführend in Italien und Europa ist, wo er seit 2016 stets unter denTop-5 im Segment ist, startet ab 17.490 EUR mit modernisiertem Designund noch umfangreicherer Technologieausstattung neu durch. Die zweiteModellgeneration des Fiat 500X bietet unter anderem Tagfahrlicht undHauptscheinwerfer in LED-Technologie, einen überarbeiteten Innenraumund neu entwickelte Drei- und Vierzylinder-FireFly Benziner mitTurboaufladung und Partikelfilter. Die neuen Triebwerke verbrauchenweniger Kraftstoff als herkömmliche Benziner und sind rund 20 Prozentleiser als vergleichbare Turbodiesel. Zum erhöhten Fahrkomfort desneuen Fiat 500X trägt auch die erweiterte Ausstattung mitFahrassistenzsystemen bei. Serienmäßig sind nun derSpurhalte-Assistent, der beim unabsichtlichen Verlassen der Fahrspurwarnt, sowie Verkehrszeichenerkennung und AutomatischeGeschwindigkeitskontrolle an Bord, die ein Überschreiten derzulässigen Höchstgeschwindigkeit verhindern können.Modernes Design und Funktionalität im typischen Stil der BaureiheFiat 500Mit unverwechselbarem Design ist der neue Fiat 500X noch modernerund funktioneller geworden, bietet außerdem ein noch höheres Niveaubei Komfort und Sicherheit. Wie andere Modelle der Baureihe Fiat 500auch, ist der Crossover jetzt auch serienmäßig mit Tagfahrlicht undRückleuchten in LED-Technologie ausgestattet. Auf Wunsch sindLED-Hauptscheinwerfer verfügbar, die in Zusammenarbeit mit MagnetiMarelli entwickelt wurden und die typische, runde Grafik des Fiat 500zeigen. Sie sind rund 20 Prozent heller als Xenon-Leuchten undverbrauchen nur etwa ein Fünftel der Energie herkömmlicherHalogen-Lampen. Die LED-Scheinwerfer verbessern nicht nur dieSichtverhältnisse bei Dunkelheit. So sind Hindernisse auf der Straßebei einer Geschwindigkeit von 90 km/h bis zu vier Sekunden - oderetwa 100 Meter - früher zu erkennen. Sie ermüden darüber hinaus durchdie Tageslicht gleichende Farbtemperatur die Augen des Fahrersweniger. Durch die LED-Rückleuchten ist der neue Fiat 500X auch inder Rückansicht unverwechselbar.Der neue Fiat 500X steht in den Modellvarianten Urban, City Crossund Cross zur Wahl. Urban steht dabei für Lifestyle-betonte Version,mit der auch Fahrten im Stadtverkehr zum Vergnügen werden. ÄußeresKennzeichen der neuen Generation des Fiat 500X Urban ist dasgeänderte Design der Stoßfänger. Die Bezeichnungen City Cross undCross stehen für den zu Abenteuer bereiten Charakter dieserModellvarianten. Bei Fiat 500X City Cross und Fiat 500X Cross fallendie neu gestalteten Unterfahrschutze auf.Der komfortable Innenraum des neuen Fiat 500X verwöhnt mithochwertigen Materialien, erstklassiger Verarbeitung und einerVielzahl von Staufächern und Ablagen. Je nach Kombination vonSitzbezügen, Verkleidungen und Farben sind sieben unterschiedlicheVersionen des Innenraums möglich. Das mit Techno-Leder[1] bezogeneund mit Bedienelementen für die Audioanlage versehene Lenkrad hateine ergonomischere Form bekommen. Neu gestaltet präsentieren sichauch die zentralen Instrumente, die noch besser ablesbar sind. Tachound Drehzahlmesser werden in zwei Analog-Rundinstrumenten rechts undlinks dargestellt. Sie rahmen ein TFT-Display mit 3,5 Zoll (8,9Zentimeter) Bildschirmdiagonale ein, dessen Informationen nachWünschen des Fahrers konfigurierbar sind. Der körpergerecht geformteSitz, bequem erreichbare Bedienelemente, der in Griffweite am oberenEnde der Mittelkonsole positionierte Schalthebel und die Armstützezwischen den vorderen Sitzen erhöhen den Komfort für den Fahrer.Neue Generation von leistungsstarken FireFly TurbobenzinernDer neue Fiat 500X ist das erste Modell der Marke, das mit einerneuen Generation von Benzinmotoren mit Turboaufladung angeboten wird.Die mit dem Baureihennamen FireFly bezeichneten Drei- undVierzylinder-Triebwerke sind mit einem Otto-Partikelfilter (OPF)ausgerüstet und erfüllen die Emissionsnorm Euro 6d-Temp. Im Vergleichzu herkömmlichen Benzinern weisen die Turbobenziner des neuen Fiat500X gesteigerte Effizienz auf und zudem eine reduzierteGeräuschentwicklung gegenüber Turbodieseln. Ihre hohe Zuverlässigkeitund Robustheit sind das Ergebnis aus mehr als 75.000 StundenComputersimulation, 60.000 Stunden Testlauf auf Prüfständen sowiefünf Millionen Kilometer Probefahrt weltweit unterunterschiedlichsten klimatischen Bedingungen undStraßenverhältnissen.Die neuen FireFly Turbobenziner des Fiat 500X sind modularaufgebaut, jeder Zylinder hat 0,33 Liter Hubraum. So ergibt sich fürden Dreizylinder ein Hubraum von einem Liter, die Leistungsdatenlauten 88 kW (120 PS) und 190 Newtonmeter maximales Drehmoment.Dieses Triebwerk ist mit einem Sechsgang-Handschaltgetriebekombiniert. Der Vierzylinder leistet mit einem Hubraum von 1,3 Liter110 kW (150 PS) und stellt ein maximales Drehmoment von 270Newtonmetern zur Verfügung, die über ein Doppelkupplungsgetriebe(DCT) mit sechs Vorwärtsgängen und Vorderradantrieb auf die Straßeübertragen werden.Beide Triebwerksvarianten werden aus Aluminium hergestellt. DerMotorblock wird in einem zusammen mit Teksid entwickelten Verfahrenunter hohem Druck gegossen. Der getrennte Unterteil desKurbelwellengehäuses, eine sogenannte Bedplate-Konstruktion, stelltden optimalen Kompromiss aus Gewicht, struktureller Belastbarkeit undAbmessungen dar. Der Dreizylinder-Turbobenziner des neuen Fiat 500Xwiegt beispielsweise nur 93 Kilogramm.Die Motorenfamilie FireFly zeichnet sich durch innovativeTechnologien aus, die den Verbrauch senken und den Komfort erhöhenkönnen. Der Kraftstoff wird direkt in die Brennräume eingespritzt.Der Turbolader spricht durch die Integrierung des wassergekühltenVerdichterrades in den Ansaugtrakt und ein elektronischkontrolliertes Ladedruckventil besonders schnell an. DieEinlassventile werden von der dritten Generation des Systems MultiAirgesteuert, das völlig variable Steuerzeiten ermöglicht. So wirdbeispielsweise bei niedrigen Drehzahlen durch frühes Öffnen einrelativ hoher Anteil der Abgase recycelt. Bei hoher Lastanforderungschließen die Einlassventile spät, um das tatsächlicheVerdichtungsverhältnis zu reduzieren. Auf diese Weise lässt sich dieKlopfgrenze sehr gut kontrollieren, was wiederum einen Betrieb mitmöglichst wenig Kraftstoff gestattet.Dritter Benziner in der erweiterten Motorenpalette des neuen Fiat500X ist der überarbeitete Vierzylinder-Saugmotor 1.6 E-torQ, der 81kW (110 PS) leistet und in der Emissionsnorm Euro 6d-Temp eingeordnetist.Turbodiesel erfüllen mit SCR-Katalysator Emissionsnorm Euro6d-TempFür den neuen Fiat 500X erhielten die MultiJet-Turbodiesel eintechnologisches Upgrade - sie sind nun mit SCR-Katalysatorausgerüstet, der zusammen mit dem Partikelfilter ein Bauteil bildet.Die Selektive Katalytische Reduktion (SCR) verringert mit Hilfe vonHarnstoff - im Fahrzeug unter dem Handelsnamen AdBlue® verwendet -den Anteil von Stickoxiden im Abgas. So erfüllen dieTurbodiesel-Triebwerke des Fiat 500X die neue Emissionsnorm Euro6d-Temp.Die Turbodiesel-Palette umfasst drei Versionen. Der mit manuellemGetriebe und Vorderradantrieb ausgerüstete Fiat 500X 1.3 MultiJetbietet 70 kW (95 PS) und ein maximales Drehmoment von 200Newtonmetern bei 1.500 Touren. Als 1.6 MultiJet stellt derVierzylinder 88 kW (120 PS) und ein maximales Drehmoment von 320Newtonmetern bei 1.750 Kurbelwellenumdrehungen zur Verfügung. ZurWahl stehen beim Fiat 500X 1.6 MultiJet einSechsgang-Handschaltgetriebe und das automatisierteDoppelkupplungsgetriebe DCT (Double Clutch Transmission), beidekombiniert mit Vorderradantrieb. Der Zweiliter-Turbodiesel des Fiat500X 2.0 MultiJet leistet 110 kW (150 PS), das maximale Drehmomentvon 350 Newtonmetern liegt bei 1.500 Touren an.Neungang-Automatikgetriebe und Vierradantrieb sorgen für dynamischesFahrverhalten und hohe Sicherheitsreserven.Innovative Fahrassistenzsysteme erhöhen SicherheitDer neue Fiat 500X wartet mit einer Vielzahl elektronischerFahrassistenzsysteme auf, die auch längere Fahrten noch entspannterund sicherer machen. Serienmäßig sind alle Modellvarianten mitVerkehrszeichenerkennung und Automatischer Geschwindigkeitskontrolleausgestattet, die hilft, Tempolimits einzuhalten. Auch derSpurhalte-Assistent gehört zur Serienausstattung, optional sind unteranderem Totwinkel-Assistent, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlagesowie Autonomer City-Notbremsassistent verfügbar.Die innovativen Fahrassistenzsysteme des neuen Fiat 500X imÜberblick (teilweise optional):Sichtbare Komponente der Verkehrszeichenerkennung ist eine Kamerahinter der Windschutzscheibe, die nachgeschaltete Software erkenntund interpretiert Straßenschilder. Beim Erreichen einer Zone mitTempolimit informiert ein entsprechendes Symbol im zentralenInstrument.Mit der Verkehrszeichenerkennung zusammen arbeitet dieAutomatische Geschwindigkeitskontrolle. Wird sie per Knopfdruckaktiviert, nimmt sie dem Fahrer die Aufgabe ab, bei einem erkanntenTempolimit die Geschwindigkeit selbst anzupassen.Auch der Spurhalte-Assistent nutzt das Bild der Kamera hinter derWindschutzscheibe. Das System erkennt anhand der Begrenzungslinienauf der Fahrbahn Spurwechsel zum Beispiel auf der Autobahn. Wird dazunicht der Fahrtrichtungsanzeiger betätigt, geht die Elektronik voneinem unbeabsichtigten Richtungswechsel aus, zum Beispiel aufgrundvon Müdigkeit. Die entsprechende Warnung erfolgt zweistufig: EinSymbol im Zentralinstrument leuchtet auf, gleichzeitig wird über dieelektrische Servolenkung ein für den Fahrer spürbarer Gegenimpuls imLenkrad ausgelöst. Der Spurhalte-Assistent muss aktiviert werden undarbeitet im Geschwindigkeitsbereich zwischen 60 und 180 km/h.Die Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise ControlACC) passt die Geschwindigkeit unter bestimmten Bedingungen deraktuellen Verkehrssituation an. Wechselt zum Beispiel ein langsamerfahrender Verkehrsteilnehmer auf die eigene Fahrspur, reduziert dasSystem automatisch die Geschwindigkeit, um den voreingestelltenSicherheitsabstand einzuhalten. Ist die Spur wieder frei, wirdautomatisch die Geschwindigkeit wieder auf den gewünschten Werterhöht. Die Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage funktioniertoberhalb von 30 km/h.Eine besonders effektive Sicherheitseinrichtung des neuen Fiat500X ist der Autonome City-Notbremsassistent. Das System misst denAbstand zu Hindernissen in der Fahrspur. Sollte der Fahrer im Notfallnicht oder falsch reagieren, löst der City-Notbremsassistentautomatisch einen Bremsvorgang aus und nimmt gleichzeitig dieMotorleistung zurück. Abhängig von bestimmten Parametern(Straßenbedingungen, Geschwindigkeit und Fahrtrichtung des Fahrzeugs,Lenkwinkel, Hindernisanordnung, Reifenzustand usw.), kann derEingriff eine Kollision komplett verhindern oder deren Auswirkungenmindern. Der Autonome City-Notbremsassistent hält zwei weitereFunktionen bereit. Mit der automatischen Bremsbereitschaft (Prefill)wird vorsorglich Druck im Bremssystem aufgebaut, womit einschnelleres Ansprechen der Bremsen erreicht wird, sowohl bei einerReaktion des Fahrers als auch beim Auslösen der automatischenNotbremsung. Der Bremsassistent (Brake Assist) sorgt darüber hinausfür den schnellstmöglichen Aufbau optimaler Bremsleistung.Der Lichtsensor schaltet im neuen Fiat 500X beim Eintreten derDunkelheit - oder auch in Unterführungen - automatisch das Fahrlichtein. Als Zusatzfunktion ist das Adaptive Fernlicht verfügbar, dasautomatisch auf normales Abblendlicht zurückschaltet, wenn andereFahrzeuge entgegenkommen.Die Signale eines Radarsystems werten Totwinkel-Assistent undhintere Bewegungserkennung aus. Der Totwinkel-Assistent warnt vorFahrzeugen, die sich hinter dem eigenen Fahrzeug im in den Spiegelnnicht sichtbaren Bereich befinden, dem sogenannten Toten Winkel.Dieser Assistent macht Spurwechsel sicherer. Beispielsweise beimRückwärtsausparken aus einer Einfahrt ist die HintereBewegungserkennung ein effektiver Helfer. Sie überwacht den schweroder gar nicht einsehbaren Verkehrsraum seitlich hinter dem Fahrzeugund warnt vor möglichen Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern.Regen- und Lichtsensor erhalten ihre Informationen von einemzwischen Innenspiegel und Windschutzscheibe positioniertenInfrarotsystem. Die Optik erkennt auf die Scheibe fallendeRegentropfen, der Regensensor aktiviert automatisch denScheibenwischer. Unterschreitet die Helligkeit einen bestimmten Wert,wird außerdem vom Lichtsensor das Abblendlicht eingeschaltet.Die Rückfahrkamera überträgt ihr Bild auf den Monitor desEntertainmentsystems in der Armaturentafel. Die Weitwinkel-Aufnahmewird von dynamischen Hilfslinien ergänzt, die passend zumLenkeinschlag den Pfad des Fahrzeugs verdeutlichen und soRückfahrmanöver entspannter und sicherer macht.Dank Schlüssellosem Zugangs- und Motorstart-System (Keyless Entry& Keyless Go) kann der Fahrzeugschlüssel des neuen Fiat 500X in derJacke oder Tasche verbleiben. Beim Ziehen am Türgriff fragt dasKontrollmodul drahtlos den Sicherheitscode ab, bei Verifizierungwerden die Türen automatisch entriegelt. Der Motor kann anschließenddurch Drücken des Startknopfs angelassen werden, ein herkömmlichesZündschloss gibt es nicht mehr.Und schließlich sorgt der automatisch abblendende Innenspiegel fürmehr Fahrkomfort bei Dunkelheit. Die integrierte Elektronik dämpftdas Scheinwerferlicht folgender Fahrzeuge und reduziert so dieBlendung spürbar.Entertainmentsystem UconnectTM garantiert moderne KonnektivitätDas Leben an Bord komfortabler und sicherer zu machen mitmodernsten, erschwinglichen Technologien, gehört zur Mission vonFiat. Dazu zählt auch die Konnektivität, also die Möglichkeit, auchunterwegs mit dem Internet in Verbindung zu bleiben. Beim neuen Fiat500X ist diese Strategie umgesetzt unter anderem mit demEntertainmentsystem UconnectTM 7" HD Live. Das über einen Touchscreenmit sieben Zoll (17,8 Zentimeter) Bildschirmdiagonale gesteuerteSystem gestattet durch die Applikationen Apple Car Play*beziehungsweise Android AutoTM** von Google die perfekte Einbindungkompatibler Smartphones.Das Entertainmentsystem UconnectTM 7 Zoll HD LIVE bietet unteranderem drahtlose Verbindung zu kompatiblen Smartphones mittelsBluetooth®, was die sichere Nutzung beispielsweise derFreisprechanlage auch während der Fahrt ermöglicht. ExterneMusikspeicher wie iPod lassen sich außerdem mittels USB- undAuxIn-Buchse anschließen. Die Bedienung erfolgt in diesem Fallmittels Sprachsteuerung oder über die ins Lenkrad integriertenRegler. Auf dem Bildschirm werden auch das Bild der optionalenRückfahrkamera oder der Monitor des ebenfalls auf Wunsch lieferbarenTomTom-3D-Navigationssystems dargestellt.Durch die Technologie von UconnectTM 7 Zoll HD LIVE bleibt derFiat 500X bei Bedarf auch unterwegs stets mit dem Internet verbunden.Durch die kostenlos im App-Store von Apple oder im Google Play Storezur Verfügung stehende Applikation UconnectTM LIVE lassen sichbeispielsweise die Musikstreaming-Dienste Deezer und TuneIn,Nachrichten von Reuters, der Online-Service des NavigationssystemsTomTom LIVE sowie Verbindungen zu den sozialen Netzwerken wieFacebook und Twitter nutzen, ohne vom Straßenverkehr abgelenkt zuwerden. Das Entertainmentsystem ermöglicht außerdem die Nutzung dervon Fiat entwickelten, kostenlosen Software eco:Drive, die beimErlernen eines kraftstoffsparenden Fahrstils hilft. Mit my:Carbleiben Besitzer des neuen Fiat 500X außerdem stets up to date beiServiceintervallen oder Routineinspektionen.Durch die Integration von Apple Car Play* in UconnectTM 7 Zoll HDLIVE lassen sich per Bluetooth® verbundene iPhones über denTouchscreen beziehungsweise die Bedienelemente am Lenkrad steuern.Auf diese Weise kann der Fahrer komfortabel und sicher beispielsweiseTelefongespräche führen, Musik vom iPhone streamen, Textnachrichtenempfangen und versenden sowie Verkehrsinformationen online beziehen.Android-basierten Smartphones ermöglicht UconnectTM 7 Zoll HD LIVEmittels Android AutoTM** die Nutzung der Navigationsfunktionen vonGoogle Maps** inklusive Sprachansagen, Echtzeit-Verkehrsinformationensowie Spurassistent. Auch Google Play Music** und ähnliche Dienstestellt die Technologie von UconnectTM 7 Zoll HD LIVE zur Verfügung.Ein großer Komfortgewinn ist dabei, dass sich alle Apps in dergewohnten Optik direkt über den Monitor des Entertainmentsystems imFiat 500X steuern lassen.Und schließlich ist UconnectTM 7 Zoll HD LIVE um die neue FunktionMopar® Connect erweiterbar. Entwickelt wurde die Applikation vonMopar®, der Marke von FCA für Originalzubehör, Accessoires,Kundenservice, Dienstleistungen und digitale Angebote. Schwerpunktevon Mopar® Connect sind Sicherheit, Fernabfrage fahrzeugrelevanterDaten sowie Fernbedienung. Mopar® Connect bietet zusammen mitUconnectTM LIVE die Funktionen my:Car, eco:Drive, TomTom Live sowiemy:Assistant und my:Remote Control. Zu den vielfältigen Möglichkeitenvon my:Assistant gehören beispielsweise der Anruf beim Pannenservice,die automatische Kontaktherstellung zu einem Mopar®-Kundenbetreuerbei einem Unfall sowie die Funktion, die Türverriegelung über einSmartphone fernzusteuern. Auch die Fahrzeuglokalisierung, zumBeispiel nach einem Diebstahl, sowie die Sendung eines Alarms, sobaldeine voreingestellte Geschwindigkeit überschritten oder ein vorherdefinierter Bewegungsradius verlassen wird, realisiert my:Assistant.Eine ähnliche Funktion schützt das Fahrzeug bei einem Diebstahl.Sollte es bewegt werden, ohne dass der Zündschlüssel verwendet wird,wird automatisch ein Alarm ausgelöst.Der Besitzer kann darüber hinaus auch die aktuelle Position desFahrzeugs - zum Beispiel auf einem Großparkplatz - sowie bestimmteBetriebszustände in Echtzeit abfragen, darunter Kraftstoffvorrat,Batterieladung und Reifendruck. Mopar® Connect weist denFahrzeugbesitzer außerdem auf anstehende Routinekontrollen oderServicearbeiten hin.Umfangreiche ModellpaletteAuf den wichtigsten Märkten im EMEA-Wirtschaftsraum wird der neueFiat 500X in drei Modellversionen angeboten. Der Fiat 500X Urban istin Design und Ausstattung auf den Einsatz im städtischen Umfeldausgerichtet. Der Fiat 500X City Cross ist bereit für Ausflüge vomAlltag. Und die Topversion Fiat 500X Cross kann auch bei Tourenabseits befestigter Straßen oder auf Schnee und Eis überzeugen.Das Modellprogramm enthält sechs verschiedene Motorisierungen(drei Benziner und drei Diesel) sowie zwei Antriebsvarianten(Vorderrad- und Vierradantrieb) und vier Getriebe (manuellesFünfgang- oder Sechsganggetriebe, Doppelkupplungsgetriebe DCT mitsechs Gängen, Neungang-Automatik). Zur Wahl stehen 14Karosseriefarben: neben der neuen Dreischicht-Lackierung Perla Weißund den neuen Metallic-Lacken Italia Blau und Techno Grün diePastell-Farben Gelato Weiß, Cinema Schwarz, Cappuccino Beige undPassione Rot, die Metallic-Lacke Jeans Blau, Venezia Blau, ArgentoGrau und Moda Grau, die matt ausgeführten Farben Jeans Blau und AlpiGrün sowie die Dreischicht-Lackierung Amore Rot. WeitereMöglichkeiten zur Individualisierung bieten sieben unterschiedlicheAusführungen des Innenraums und sieben Designs für die Räder,lieferbar in den Größen 16 bis 18 Zoll.Beim neuen Fiat 500X Urban gehören unter anderem Tagfahrlicht undRückleuchten in LED-Technologie, mit Techno-Leder[2] bezogenesLenkrad, das Instrumentenpanel mit monochromem 3,5-Zoll-TFT-Display,Klimaanlage, Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise Control),elektrische Parkbremse, asymmetrisch (60/40) geteilt umklappbareRückbank sowie zwei USB-Anschlüsse an der Audioanlage zurSerienausstattung. Zu den serienmäßigen Sicherheitsfeatures zählensechs Airbags (je zwei Front, Fenster und Seite), ElektronischeFahrstabilitätskontrolle ESC sowie die AssistenzsystemeVerkehrszeichenerkennung, Automatische Geschwindigkeitskontrolle undSpurhalte-Assistent.Optische Kennzeichen des neuen Fiat 500X City Cross sind die neugestalteten Unterfahrschutze, spezifische Stoßfänger,16-Zoll-Leichtmetallräder, Nebelscheinwerfer sowie die in Wagenfarbelackierten Abdeckkappen der Außenspiegel und Karosserieakzente insatiniertem Chrom. Im Innenraum bietet der Fiat 500X City Cross unteranderem die in Wagenfarbe ausgeführte Armaturentafel und dasEntertainmentsystem UconnectTM mit 7-Zoll-Bildschirm, das kompatibelzu Car Play1) und Android AutoTM2) ist, außerdem auch digitaleRadiosender (DAB) empfängt.Noch reichhaltiger ist die Serienausstattung beim neuen Fiat 500XCross. Die Topversion der Baureihe bringt unter anderem17-Zoll-Leichtmetallräder, Dachreling, getönte Fensterscheiben hintensowie die spezifische Offroad-Ausrüstung mit. Im Vergleich zurAusstattungsversion City Cross bietet das EntertainmentsystemUconnectTM 7 Zoll HD LIVE zusätzlich ein integriertesNavigationssystem. Klimaautomatik, Parksensoren hinten,Rückfahrkamera und Lichtsensor ergänzen die Serienausstattung.Darüber hinaus kann der neue Fiat 500X mit vorkonfiguriertenAusstattungspaketen weiter individualisiert werden, die außerdemdeutliche Preisvorteile gegenüber den einzelnen Komponentenbeinhalten.* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräteim Internet unterhttps://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Car Play,iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.**Kompatibilität vorausgesetzt.Eine Liste der kompatiblen Geräte im Internet unterhttps://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Android,Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Markender Google Inc.***UPE des Herstellers ab WerkVerbrauchswerte Fiat 500X1.0 GSE 88 kW (120 PS), 6,0 l/100 km****, 138 g/km****1.3 GSE 110 kW (150 PS), 6,4 l/100 km****, 145 g/km****1.6 E-torQ S&S 81 kW (110 PS), 6,8 l/100 km****, 156 g/km****1.3 MultiJet S&S 70 kW (95 PS), 4,6 l/100 km****, 122 g/km****1.6 MultiJet S&S 88 kW (120 PS), 5,1 l/100 km****, 132 g/km****1.6 MultiJet S&S 88 kW (120 PS) DCT, 5,0 l/100 km****, 134 g/km****2.0 MultiJet S&S 110 kW (150 PS) Automatik[3]**** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWGund CO2-Emission kombiniert (g/km). 