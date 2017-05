Der neue Fiat 500L - mehr Variabilität, mehr Technologie, mehr 500 (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Neue Modellgeneration der vielseitigen Familienlimousine kommtin drei Varianten für unterschiedliche Anforderungen: Urban,Cross und Wagon.- Im Vergleich zum Vorgänger sind rund 40 Prozent aller Bauteileneu.- Modernisiertes Design von Karosserie und Innenraum folgt der vomaktuellen Fiat 500 umgesetzten Optik.'- Entertainmentsystem Uconnect (TM) HD Live bietet 7-Zoll-Monitorund volle Konnektivität über Apple Car Play oder Android Auto(TM).Optimale Raumnutzung und zweckmäßige Funktionalität machen denFiat 500L zum europaweit meistverkauften Modell im Fahrzeugsegment,und zwar ohne Unterbrechung seit der Markteinführung vor fünf Jahren.Jetzt kommt die nächste Modellgeneration mit zahlreichenOptimierungen. Der neue Fiat 500L bietet noch mehr Technologie undKonnektivität, zeigt noch stärkeren Charakter und eine nochausgeprägtere Persönlichkeit. In die Praxis umgesetzt ist diesetiefgreifende Erneuerung durch die Aufteilung in drei neueModellvarianten: Urban, Cross und Wagon. Geblieben ist die Mission:Der Fiat 500L ist nach wie vor die geräumigste Ausprägung desDesignkonzeptes der Fiat 500 Familie.Im Vergleich zum Vorgänger sind 40 Prozent aller Bauteile neu.Dadurch wird unter anderem eine Anpassung der Optik an die von derneuen Modellgeneration des Fiat 500 vorgegebene Linie erreicht. Sovereint auch der neue Fiat 500L das ausgezeichnete Platzangebot unddie hohe Variabilität eines MPV (Multi Purpose Vehicle) - mehr als1.500 verschiedene Konfigurationen des Innenraums machbar - mittypischen Designelementen und technologischen Inhalten des ikonischenNamensgebers der Baureihe.Sind die Straßen in den Städten die Heimat des eleganten Fiat 500LUrban, so ist der neue Fiat 500L Cross auch abseits befestigter Wegezu Hause. Die um 25 Millimeter erhöhte Bodenfreiheit, Unterfahrschutzvorne und hinten, Flankenschutz und das neue Design der Stoßfängerverleihen dem Fiat 500L Cross den Crossover-Look eines Abenteurers.Über den Drive Mode Selector lassen sich drei Fahrprogramme fürunterschiedliche Straßenverhältnisse anwählen.Die ausführliche Originalmeldung mit Verbrauchswerten finden Sieunter http://ots.de/VeVab.Pressekontakt:Anne WollekTel: +49 69 66988-450E-Mail: anne.wollek@fcagroup.comOriginal-Content von: LaPresse Deutschland, übermittelt durch news aktuell