Der neue Dyson Corrale: Der einzige Haarglätter mit biegsamen Heizplatten - Verbessertes Stylen - 50 Prozent weniger Haarschäden(1) - Mit und ohne Kabel verwendbar (FOTO)

Köln (ots) - Mit dem Dyson Corrale Haarglätter erweitert Dyson seinStylingtool-Portfolio. Heute hat James Dyson in Paris die neusteBeauty-Revolution präsentiert: Der Dyson Corrale ist der weltweit einzigeHaarglätter mit biegsamen Heizplatten.Wie immer steht hinter allen Entwicklungen von Dyson die Unternehmensmission,unermüdlich an innovativen Lösungsansätzen zu forschen, um bestehendeTechnologien zu verbessern. Mikrogelenke in den Platten sorgen dafür, dass sichdie Heizplatten biegen und so die Haare umschließen. Mit dem patentiertenPlattendesign können gewünschte Styles mit weniger Hitze als bei herkömmlichenHaarglättern erzielt werden. Dies führt dazu, dass die Haarschäden um bis zu 50Prozent reduziert werden können (1).Die neue Heizplattentechnologie für den Dyson Corrale HaarglätterDie komplexe Plattentechnologie besteht aus einer Mangan-Kupfer-Legierung. Diedafür verwendeten Metalle wurden miteinander verschmolzen, um eine optimaleFlexibilität, Festigkeit und Wärmeleitung zu erreichen. Jede Platte ist perfektauf 65 Mikrometer zugeschnitten - so viel beträgt die Breite eines menschlichenHaares - und die Kanten wurden mit Turmalin beschichtet. Durch die ionisierendenEigenschaften von Turmalin laden sich die Haare statisch weniger auf.Intelligente Temperatur-RegulierungDer Dyson Corrale Haarglätter verfügt über drei Temperatureinstellungen 165 °C,185 °C und 210 °C. So kann die Temperatur auf den eigenen Haartyp und dasgewünschte Styling abgestimmt werden. Durch diese Anpassungsfähigkeit und dieverbesserte Kontrolle dank der biegsamen Heizplatten kann das Haar auch beiniedrigeren Temperaturen gestylt werden, ohne dass das gewünschte Ergebnisbeeinträchtigt wird.Genau wie der Dyson Supersonic Haartrockner und der Dyson Airwrap Haarstylerverfügt auch der Dyson Corrale Haarglätter über die intelligenteTemperatur-Regulierung. Ein Platinsensor misst die Temperatur 100-mal proSekunde und kommuniziert mit einem Mikroprozessor, der seinerseits dasHeizsystem steuert und präzise Temperatureinstellungen liefert.4-Zellen-Lithium-Ionen-AkkuDysons Expertise in der Akkutechnologie - durch die Entwicklung kabelloserStaubsauger - ermöglichte die Entwicklung des Dyson Corrale Haarglätters. Dervon einem 4-Zellen-Lithium-Ionen-Akku betriebene Haarglätter liefert die gleichethermische Leistung wie ein kabelgebundenes Produkt und bietet zeitgleich dieVielseitigkeit eines kabellosen Geräts.Eine universelle Stromspannung sorgt dafür, dass das perfekte Styling überallund jederzeit gelingen kann. Dank seines Flugmodus erfüllt der Dyson Corraleauch die Anforderungen der Fluggesellschaften und kann als Handgepäck mitgeführtwerden (2). Der Dyson Corrale Haarglätter lässt sich innerhalb von 40 Minutenbereits auf 90 Prozent aufladen und garantiert bis zu 30 Minuten (3) kabellosesStylen. Diese Zeit lässt sich verlängern, indem das Gerät beim Stylen immerwieder in die Ladestation platziert oder alternativ über das magnetische360°-Ladekabel geladen wird, so dass ein Hybrid-Lademodus erreicht wird.Der Dyson Corrale Haarglätter ist in der Farbe Nickel/Fuchsia im Dyson Webshopund in den Dyson Demo Stores, später auch bei ausgewählten Händlern, zu einemPreis von 499 Euro (UVP) erhältlich. Ausschließlich über den Dyson Webshop undin den Dyson Demo Stores gibt es zudem eine Variante Violett/Schwarz. Darüberhinaus gibt es auch eine Version für professionelle Stylisten inSchwarz/Violett. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.dyson.de.Der Dyson Corrale Haarglätter- Der einzige Haarglätter mit biegsamen Heizplatten, die die Haareumschließen.- Weniger Hitze, 50 Prozent weniger Haarschäden. Ohne dasStylingergebnis zu beeinträchtigen. Durch die biegsamenHeizplatten, die Haare umschließen, kann das selbeStylingergebnis mit weniger Hitze erzielt werden. 50 Prozentweniger Haarbruch (1), reduzierter Frizz und weniger fliegendeHaare (4).- Die kabellose Funktion resultiert aus Dysons Investitionen inHöhe von einer Milliarde Pfund (1,2 Milliarden Euro) und derFührungsrolle bei der Entwicklung von Akkutechnologien.- Insgesamt sieben Jahre Entwicklungszeit- 100 Millionen Pfund (120 Millionen Euro) Investition in DysonHaarlabore weltweit- 600 Teststunden mit 800 Teilnehmern in fünf Ländern- Biegsame Heizplatten von Dyson: Patentierte, exakt konstruiertebiegsame Heizplatten aus einer Mangan-Kupfer-Legierung mit 15Mikrogelenken, um alle Haare zu umschließen - für einverbessertes Stylen mit weniger Hitze. Neuartiges dynamischesHeizsystem, das sich zusammen mit den Platten biegt und dreipräzise Temperatureinstellungen ermöglicht: 165°C, 185°C und210°C.- Intelligente Temperatur-Regulierung: Flexible Anordnung vonElektronik und thermischen Schnittstellen. Das integrierteSensorsystem reguliert die Temperatur der Heizplatten 100-malpro Sekunde, sodass die eingestellte Temperatur nichtüberschritten wird. Akkutechnologie: 4-Zellen-Lithium-Ionen-Akkufür bis zu 30 Minuten kabelloses Styling3 mit der thermischenLeistung eines kabelgebundenen Haarglätters. VollständigeAufladung in nur 70 Minuten.- Der Dyson Corrale Haarglätter kann mit und ohne Kabel verwendetwerden. Dazu schließt man einfach das 360° Ladekabel an oderstellt den Haarglätter beim Stylen immer wieder in dieergonomische Ladestation.- Markteinführung im März 2020, vorgestellt von James Dyson imDyson Demo Store in Paris.- UVP: 499 EuroÜber DysonDyson nahm seinen Anfang in einem Schuppen in der Nähe von Bath (Großbritannien)und ist seit seiner Gründung im Jahr 1993 stetig gewachsen. Heute ist Dyson einweltweit agierendes Technologieunternehmen mit Engineering-, Forschungs-,Entwicklungs- und Teststandorten in Großbritannien, Malaysia, Singapur und denPhilippinen.Dyson besitzt weltweit über 10.551 Patente bzw. Patentanträge. Das Unternehmenbeschäftigt weltweit über 14.000 Mitarbeiter, darunter 6.000 Ingenieure undWissenschaftler. Dyson realisiert ambitionierte Pläne zur Entwicklung neuerTechnologien mit globalen Teams, die sich auf die Entwicklung vonFestkörperbatteriezellen, Hochgeschwindigkeitselektromotoren, Sichtsystemen,Technologien für maschinelles Lernen und KI-Investitionen konzentrieren. Auchdas interne Robotikteam von Dyson gehört zu den größten Teams in Großbritannien.Neben der wachsenden internen Aktivität setzt das Dyson Robotics Lab auch seinlangfristiges Forschungsprogramm am Imperial College London fort.Im Jahr 2018 stieg der Umsatz um 28 Prozent auf 4,4 Milliarden Pfund (5,18Milliarden Euro) und der Gewinn stieg um 33 Prozent auf 1,1 Milliarden Pfund(1,29 Milliarden Euro). Dyson wird seinen Gewinn weiterhin in dieTechnologieentwicklung, Produkte und die Unterstützung seiner Kundeninvestieren.Weitere Fotos und der Link zu Originalmeldung: http://ots.de/nbjlwu(1) Thermische Schäden gemessen an der Stärke des Haares, beim Kreieren einesgleichwertigen Haarstyles. Getestet an biegsamen Heizplatten im Vergleich zufesten Heizplatten.(2) Aufgrund von strengeren Vorschriften in Japan können Sie Ihren Haarglätterauf Flügen von und zu japanischen Flughäfen nicht mit ins Flugzeug nehmen.(3) Die genaue Laufzeit hängt von Ihrem Haar und Ihren Stylinggewohnheiten ab.(4) Direkte Bildanalyse im Vergleich zu unbehandeltem HaarPressekontakt:Nadine PringnitzDyson Communications ExecutiveNadine.Pringnitz@dyson.comMobil: 0151 640 49 145Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17136/4542941OTS: Dyson GmbHOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuell